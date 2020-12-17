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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— У монополий вырабатывается иммунитет — После смены руководства Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала переосмысливать ряд своих прежних идей в области регулирования. В частности, сейчас речь идет об ограничении сферы применения и смягчении поправок к закону о конкуренции, регулирующих результаты интеллектуальной деятельности. Исходно они вызвали резкое неприятие со стороны IT-компаний и ряда министерств.

— Приднестровье мечтает стать Примосковьем — Власти Приднестровья просят Москву упростить предоставление гражданства РФ жителям непризнанной республики. Замысел в том, чтобы российские паспорта выдавались там всем желающим, в том числе уже состоящим в гражданстве других стран, прямо на месте, без выезда в Россию.

— Куда ни кинь, всюду блин — В среду московский офис Всемирного банка (ВБ) представил традиционный ежегодный доклад об экономике России. В ВБ признают: стимулирующая фискальная и денежная политика, высокая доля госсектора, действующие санкции и слабая интеграция российских компаний в мировое разделение труда уберегли экономику РФ от обвала.

— Полисейский беспредел — В интернете резко выросло число фишинговых страниц, маскирующихся под сайты российских страховых компаний. С октября было зарегистрировано по крайней мере 80 таких доменов, с помощью которых мошенники могут получать персональные данные пользователей, номера их банковских карт и даже продавать им фальшивые полисы ОСАГО.

— ФРС продолжит покупки — Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания оставила ключевую ставку на уровне 0–0,25% годовых. Одновременно регулятор уточнил объем выкупа активов — минимум $120 млрд в месяц до появления "существенного прогресса" в достижении целей по занятости и инфляции.

— Страховку вычеркнули из платежек — Как и предсказывал "Ъ", льготная программа страхования жилья в Москве после 25 лет работы прекращает свое действие. В департаменте городского имущества "Ъ" сообщили, что правительство Москвы приняло решение не продолжать действие этой программы. Так что уже с декабря 2020 года привычная "страховая" срока в едином платежном документе по оплате услуг ЖКХ будет отсутствовать.

— Рождаемость растят единообразно — Основные меры поддержки семей с детьми в регионах — это выплаты материнского капитала, ежемесячных пособий и предоставление земельных участков, отмечают по итогам своего исследования демографической политики субъектов РФ заведующий научно-исследовательской лабораторией РАНХиГС Константин Казенин и доцент Института демографии НИУ ВШЭ Владимир Козлов.

— Депутатам дороги дороги — Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин ("Единая Россия") внес в Думу законопроект об уголовной ответственности за перекрытие дорог и тротуаров, если оно повлекло угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан либо угрозу уничтожения или повреждения имущества.

— Сам себе спецслужбер — Опубликованное 14 декабря расследование предполагаемого отравления оппозиционера Алексея Навального группой сотрудников ФСБ, следовавших за ним в течение нескольких лет в поездках по России, породило дискуссию о возможности получить данные об использовании телефонов и авиаперелетах без привлечения спецслужб.

— На пеньках не собираться — Центризбирком принял временное положение, позволяющее местным избиркомам принимать решение о проведении выборов, проходящих до 30 мая 2021 года, на протяжении не более чем трех дней. Глава ЦИКа Элла Памфилова призвала региональные избиркомы круглосуточно хранить сейф-пакеты с бюллетенями в зоне видеонаблюдения, развести учебный и избирательный потоки с помощью графиков голосования и отказаться от голосования "на пеньках".

— Фотопобои — Прокуратура Западного округа (ЗАО) Москвы рассматривает возможность переквалификации на более тяжкую статью действий напавших на фотокорреспондента "Коммерсанта" Анатолия Жданова при выполнении редакционного задания и передачи уголовного дела из полиции в СКР.

— Мертвые души вырастили "Акацию" и "Сирень" — Как стало известно "Ъ", следствие расширило свои претензии к группировке обвиняемых в мошенничестве военных конструкторов из Твери под руководством бывшего начальника ЦНИИ войск воздушно-космической обороны (ВКО) генерал-майора Сергея Ягольникова.

— Нехватку кислорода диагностируют следователи — Курское управление СКР возбудило уголовное дело после поломки газификатора в местном роддоме, переоборудованном под прием больных с COVID-19. 5 ноября из-за невозможности обеспечить бесперебойную подачу кислорода 38 тяжелых пациентов перевели в другие медучреждения.

— Смертник выжил в свидетеля — Выходцы из Дагестана готовили в 2018 году в Москве теракт с использованием смертника — к такому выводу пришел Следственный комитет, расследующий уголовное дело о содействии террористической деятельности. Взрыв на станции метро "Киевская", по версии следствия, не состоялся, так как предполагаемому организатору преступления не удалось уговорить исполнителя.

— Обеление халатов — Калининградский суд признал 16 декабря врачей Елену Белую и Элину Сушкевич невиновными в гибели младенца в 2018 году. Судья согласился с решением присяжных, которые неделей ранее оправдали медиков. В этот же день московский кассационный суд отправил на новое рассмотрение другое громкое "врачебное" дело, фигуранта которого, гематолога Елену Мисюрину, обвиняют в убийстве пациента по неосторожности.

— ГИБДД следит за руками — ГИБДД при поддержке столичных властей начала применять нейросеть для вынесения штрафов водителям, которые не пристегиваются ремнем безопасности или пользуются телефоном без hands free.

— Психологов вызывают к школьникам — Психологическими последствиями дистанционного образования озаботились в правительстве: вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минпросвещения РФ разработать программу совершенствования компетенций педагогов-психологов, чтобы те смогли оказывать помощь всем участникам образовательного процесса в ходе онлайн-обучения.

— Хлеб да посольство — Глава российской дипломатии Сергей Лавров завершил балканское турне визитом в Загреб, куда 16 лет не ступала нога министра иностранных дел РФ. Отношения между двумя странами никогда не были особенно тесными, и, как считают хорватские эксперты, визит господина Лаврова вряд ли способен изменить ситуацию радикально. Тем не менее хозяева оказали гостю подчеркнуто теплый прием.

— Дональда Трампа оставили без поддержки — Голосование выборщиков в США, без инцидентов и происшествий зафиксировавшее победу демократа Джо Байдена на президентских выборах, кажется, стабилизировало политическую обстановку в стране. Триумф господина Байдена признают не только его союзники, но и многие оппоненты, в частности ближайший соратник Дональда Трампа, лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл.

— Осторожно, сделка расширяется — Возможное возвращение Вашингтона к ядерной сделке с Ираном после прихода в Белый дом президента Джо Байдена может привести к неожиданным последствиям. Не исключено, что вместо возобновления конструктивного взаимодействия подписантов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — то есть Ирана, России и Китая с одной стороны, а также "европейской тройки" и США с другой — возникнет раскол вокруг иранских договоренностей с МАГАТЭ.

— Субсидии на час — Государство впервые готово субсидировать стоимость летного часа самолетов Sukhoi Superjet 100. Предполагается, что в 2020–2021 годах авиакомпании могут рассчитывать на получение 37,5 тыс. руб. за каждый летный час новых SSJ 100. Речь идет только о 59 самолетах, которые планируется передать Red Wings, группе "Аэрофлот", "Азимуту" и "Якутии". По мнению экспертов, субсидии помогут компаниям увеличить налет этих судов.

— Хлеба и жилищ — Рост цен на жилье в условиях снижения доходов населения впервые привел к снижению доступности квартир сразу в 16 из 17 российских агломераций. В дальнейшем возможности повышать стоимость в проектах у девелоперов будет немного, так как ажиотажный спрос почти реализован. Участники рынка ждут снижения средних цен в 2021 году, а некоторые из них видят в этом риск банкротства небольших девелоперов.

— С Qiwi спросят инвесторы — На фоне разразившегося неделю назад скандала вокруг платежного сервиса Qiwi к компании, торгующейся на NASDAQ, подан первый иск от акционеров в США. Они обвиняют руководство Qiwi в искажении информации и требуют компенсации убытков в том числе от ее бывшего и нынешнего руководства.

— "Арктик СПГ-2" взяли на буксир — Как стало известно "Ъ", стоимость контракта между ФГУП "Росморпорт" и проектом по сжижению газа "Арктик СПГ-2" НОВАТЭКа на услуги портового флота составит порядка 30 млрд руб. К 2022 году специально для проекта "Росморпорт" построит два буксира Arc4 и два буксира Arc6 — их стоимость, по данным "Ъ", составит €50 млн.

— СУЭК укрепляется в портах — Сделка компаний Андрея Мельниченко — "Еврохима" и СУЭК — по оптимизации владения портовыми терминалами в Мурманске и Туапсе прошла за реальные деньги. Сумма продажи балкерных мощностей, как сообщают источники "Ъ", могла составить около 20 млрд руб. Эксперты считают такое изменение структуры собственников логичным, поскольку основной объем перевалки приходится на уголь.

— Доллар загнали в медвежий угол — Курс доллара на мировом рынке обновил минимум двух с половиной лет, чему способствуют надежды на расширение монетарных стимулов в США и начавшаяся в стране вакцинация. На этом фоне заметно укрепились многие европейские валюты, курсы которых вернулись к максимумам с весны 2018 года. В выигрыше оказался и биткойн, курс которого впервые в истории закрепился выше уровня $20 тыс.

— Граждане закоротили долги — В конце этого года клиенты микрофинансовых организаций вновь снизили спрос на пролонгацию полученных займов. Такая ситуация была в весенние месяцы, когда МФО резко увеличили требования к клиентам на фоне первой волны коронавируса и введенных ограничений. К настоящему времени компании расширили программы лояльности, а граждане стали получать больше помощи от государства, что сократило их потребность в займах.

— Европа на вывоз — Маркетплейс китайских товаров Joom начал доставлять в Россию товары из Европы, включая Францию, Италию и Германию. В компании рассчитывают на востребованность товаров из этих направлений из-за закрытых границ. Продажи товаров из Европы уже развивают и конкуренты — AliExpress и Ozon.

— Рестораны готовят к худшему — Восстановление рынка общественного питания России, который стал одним из самых пострадавших из-за ограничений в связи с COVID-19, затягивается. По прогнозам NPD Group, посетители вернутся в кафе и рестораны в полном объеме не раньше 2022 года, а восстановления рынка в денежном выражении эксперты ждут только в 2023 году.

— Из экспорта выжимают масло — Рост экспорта растительного масла из России в последние годы стимулирует интерес к направлению и непрофильных трейдеров. Так, Объединенная зерновая компания (ОЗК) включила в свою стратегию возможный выход на этот рынок в долгосрочной перспективе. Сейчас поставками масла занимаются в основном его производители, конкурировать с которыми может быть сложно.

— "Отрасли не нужна чехарда реформ" — Глава Росрыболовства Илья Шестаков о сложностях из-за COVID-19, инвестициях и новых ресурсах.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Получение налогового вычета упростят для инвесторов и покупателей недвижимости — Комитет по бюджету и налогам Госдумы поддержал законопроект, упрощающий получение налоговых вычетов покупателям недвижимости и ценных бумаг.

— "Единая Россия" планирует выставить одномандатников по всем 225 округам на выборах в Госдуму — На выборах в Госдуму в 2021 г. единороссы хотят выставить одномандатников во всех 225 округах. Однако в части округов кандидаты будут заведомо слабые, поскольку в этих округах должны будут выиграть кандидаты от оппозиции, согласованные администрацией президента.

— Школы избавят от избирателей во время многодневного голосования — Члены ЦИК России 16 декабря приняли положение о проведении голосования "в течение нескольких дней подряд". Это первое постановление ЦИК по этому вопросу после принятия закона, допускающего многодневное голосование.

— Депутаты предложили обеспечить жертв репрессий жильем за счет Федерации — Депутаты Госдумы Галина Хованская ("Справедливая Россия"), Сергей Шаргунов (КПРФ) и Николай Гончар ("Единая Россия") предложили изменить поправки в закон "О реабилитации жертв политических репрессий", передающие финансирование обеспечения жильем жертв политических репрессий в СССР на федеральный уровень. Отдельно такое же предложение внес сенатор Сергей Лукин.

— ВЭФ перечислил препятствия для восстановления российской экономики — Российская экономика плохо подготовлена к посткризисному развитию. К такому выводу пришли эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ), опубликовавшие доклад о глобальной конкурентоспособности.

— Производство лекарств вытягивает промышленность из кризиса — Падение промышленного производства в ноябре оказалось минимальным с начала пандемии: —2,6% в годовом выражении, сообщил Росстат. Максимальным снижение было в мае: —7,9% год к году. В октябре падение составило 5,5%, в сентябре – 3,6%. По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство в ноябре снизилось на 0,1%, а с исключением сезонности был даже отмечен рост на 1%.

— "Мы управляем одним магазином Fix Price в 4000 копий" — Гендиректор сети Fix Price Дмитрий Кирсанов – о том, как пандемия не изменила планов развития компании и почему у нее нет конкурентов.

— Производители детского питания и соков лишились льгот на закупку импортного сырья — Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") обратился к вице-премьеру России Алексею Оверчуку с просьбой дать поручение обнулить пошлины на импорт сырья, которое используется в их продукции.

— Бренд-шопы Dyson появились в рунете — Inventive Retail Group (IRG) займется развитием бренд-шопов Dyson на российских маркетплейсах в интернете – об этом "Ведомостям" рассказали представители розничного холдинга и производителя. Сейчас IRG управляет сетями монобрендовых магазинов re:Store (в них продается электроника Apple), Samsung, Nike, Lego и др.

— "Тилтех" инвестировал в производителя бытовой химии — Forsal занимается разработкой, производством и дистрибуцией товаров бытовой химии. Компания планирует запустить новый собственный бренд – об этом "Ведомостям" рассказал представитель фонда "Тилтех капитал".

— BP приобрела контрольный пакет акций Finite Carbon — Британский нефтегазовый гигант BP приобрел контрольный пакет акций американской Finite Carbon, сообщила компания 16 декабря. Finite Carbon – лидер в секторе компенсации углеродных выбросов посредством сохранения лесов.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— По секрету — В канун отмечаемого 20 декабря 100-летия отечественной внешней разведки директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "РГ". "Вековая история отечественной внешней разведки наполнена примерами истинного героизма, отваги и беззаветного служения Отечеству", — сказал Нарышкин.

— Ошибка дорого может нам стоить — Сложный год для всей страны стал особенным и для Госдумы. О том, как депутатам удалось сохранить работоспособность в условиях пандемии, что нового появилось в отношениях с кабмином, чего ждать от будущей администрации США, а также о важных законопроектах на "Деловом завтраке" в "РГ" рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

— Хорошо образованная цена — Кабмин оперативно подготовил необходимые решения для стабилизации цен на социально значимые продукты. "Это позволит не только сейчас, но и в будущем быстро и четко реагировать на любой вызов и не допускать необоснованного роста цен", — подчеркнул Михаил Мишустин.

— Из чата — в суд — Фото из социальной сети или переписка в мессенджере становятся решающими доказательствами в судебном споре. Как отметили в Ассоциации юристов России, тут сыграла роль и пандемия, ускорившая внедрение электронных форматов, и позиция Верховного суда.

— Игла на повышение — Если начавшаяся вакцинация окажется эффективной в борьбе против COVID-19, экономика России выйдет на путь устойчивого восстановления: в 2021 и 2022 годах рост ВВП составит 2,6% и 3% ВВП, а уровень бедности уже в 2021 году снизится ниже докризисного, прогнозирует Всемирный банк.

— Ответ на письма счастья — Обжаловать штрафы за нарушения на дорогах, зафиксированные видео- и фотокамерами, станет удобнее. Госдума приняла закон о дистанционной реакции на "письма счастья". Жалоба на постановление о правонарушении, зафиксированное камерами, может быть подана с помощью портала государственных и муниципальных услуг.

— Для медиа и не только — В четверг Владимир Путин проведет 16-ю большую пресс-конференцию. В этом году на фоне пандемии коронавируса она пройдет в новом формате, с элементами "Прямой линии". Задать вопрос президенту смогут не только представители СМИ, но и все граждане страны.

— Цены на подсолнечное масло и сахар снизятся в течение пяти дней — Подписаны соглашения о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Как заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, отпускная цена производителей на сахар составит 36 рублей за килограмм, на подсолнечное масло — 95 рублей. Эти цены будут действовать до 1 апреля 2021 года.

— Плюс тридцать — Совет Федерации одобрил президентский закон о порядке формирования верхней палаты в соответствии с новыми нормами Конституции. Количество сенаторов может увеличиться за счет тридцати представителей РФ и экс-президентов страны.

— Без состава нет СИЗО — Уголовные дела о сбыте наркотиков нельзя будет возбуждать при отсутствии сведений о виде, массе и наименовании запрещенных веществ, а также данных об их передаче другому лицу. Такой закон, разработанный по поручению главы государства, приняла Госдума.

— Фейки берут бюллетень — Максимальная открытость выборов в Госдуму в 2021 году позволит снизить риски их дискредитации. Чтобы россияне оценивали ситуацию объективно и не верили фейкам, важна политическая конкуренция и общественное наблюдение. К таким выводам пришли эксперты ассоциации "Независимый общественный мониторинг".

— Пойти в разведку — Николай Леонов, генерал-лейтенант госбезопасности в отставке, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР: Желаю коллегам хладнокровия, терпения, выдержки.

— Пенек и порядок — До 30 мая 2021 года будет действовать временный порядок многодневного голосования на небольших муниципальных выборах. Он во многом схож с тем, что мы видели в ходе плебисцита по Конституции и на региональных выборах в сентябре, при этом ЦИК не рекомендует устраивать голосование на придомовых территориях.

— Рвется в небо — Новый пассажирский турбовинтовой Ил-114-300 совершил первый полет. Как рассказал гендиректор Госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, самолет не требователен к уровню аэродрома и может стать базовой машиной для развития региональных перевозок.

— Добавят груз ответственности — Оплачивать ущерб, наносимый дорогам, будут автомобили массой более 12 тонн с транзитными номерами и без госномеров. Минтранс подготовил проект постановления правительства для закрепления этого правила.

— Ракетам пора на дежурство — Минобороны РФ на своей странице в YouTube разместило кадры того, как в Оренбургской дивизии РВСН загружают в шахтную пусковую установку межконтинентальную баллистическую ракету стратегического комплекса с гиперзвуковым крылатым блоком "Авангард".

— База денег великих — Новая государственная система "Капиталовложения" должна позволить сделать массовым заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений и упростить контроль над соблюдением их условий. Со временем она охватит все инвестпроекты, поддержанные государством.

— За дело отца сражается дочь — Против успешного агропредприятия, расположенного в Зерноградском районе Ростовской области, идет настоящая юридическая баталия. Поток абсурдных судебных исков, не поддающихся никакой логике обвинений, надуманных проверок и жалоб мешает развитию донской компании, тормозит реализацию инвестиционных проектов и вызывает социальное напряжение среди сотен ее сотрудников.

— Кто на новенького?— Немецкий ХДС определился с датой съезда, который несколько раз переносился из-за пандемии. На нем будет избран новый лидер партии. Чего ждать от главных кандидатов и может ли сама Ангела Меркель в последний момент пойти на пятый срок, "РГ" рассказал политолог Александр Рар.

— Снимите шляпу — Главная елка Украины стала жертвой "креативности" киевской мэрии: праздничное дерево впервые стало искусственным, а на верхушку вместо традиционной звезды водрузили шляпу. Шквал критики в соцсетях был такой силы, что мог снести новую власть.

— Байден присягнет на улице — Организаторам инаугурации 46-го президента США придется отступить от многих традиций, чтобы решить непростую задачу. Нужно обеспечить привычные для церемонии торжество и масштаб, но при этом соблюсти все санитарные ограничения. Поэтому, по данным телеканала ABC News, избранных президента Джозефа Байдена и вице-президента Камалу Харрис приведут к присяге 20 января 2021 года не в здании Капитолия, как это обычно происходит, а на улице.

— Если маски, то многоразовые — Управление по отходам Северного Лондона призвало британцев отказаться от одноразовых масок в пользу многоразовых, потому что первые угрожают окружающей среде. Главным образом они сделаны из одноразового пластика и не поддаются переработке. И каждый день в урны Альбиона отправляются 102 миллиона таких масок — этого хватит, чтобы заполнить поле на стадионе Уэмбли 232 раза.

— Рим ждет "третьей волны" — По словам главы Национального института статистики (ISTAT) Джан Карло Бланджардо, на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции в стране был зарегистрирован самый высокий уровень смертности со времен Второй мировой войны — 647 тыс. человек.

— Не забыть о бедности — Медиакорпорация Китая провела международный онлайн-форум по обмену опытом в вопросах борьбы с бедностью. В его рамках участники из разных стран обсуждали роль СМИ и новых информационных технологий на этом направлении.

— Любовь — в наследство — В 2020 году супруги стали на 30 процентов чаще обращаться за удостоверением совместного завещания. Как поясняют эксперты, главным отличием такого документа от обычного является то, что муж и жена могут установить иной порядок в отношении наследования совместного имущества.

— Первые по угонам — Страховщики посчитали убытки от угонов. Предпочтения любителей чужих автомобилей не изменились с прошлого года. По-прежнему в лидерах среди самых угоняемых машин Kia, Hyundai и Toyota.

— Недетская задача — Несмотря на эпидемиологическую обстановку, минпросвещения и МВД России все-таки провели несколько мероприятий всероссийского масштаба, цель которых — обучить школьников безопасному поведению на дорогах.

— Далее по списку — Перечень ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами), который формируется специальными врачебными комиссиями медучреждений, исключен из официальных перечней лекарств. Постановление правительства об этом вступает в силу 17 декабря.

— Ключи от долгостроя — Несмотря на пандемию и остановившиеся весной на месяц стройки, Москве в этом году удалось не допустить появления новых обманутых дольщиков и существенно сократить число старых. В общей сложности долгожданные ключи за год получили более 2,7 тысячи дольщиков. Об этом рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

— Вредные сети — Отмечен всплеск фейков о вакцинации и локдауне — В конце года в интернете, в социальных сетях и в мессенджерах фиксируется всплеск распространения фейков об антикоронавирусной вакцине и "ужасах" процесса вакцинации. Такие данные приводит пресс-служба Лиги безопасного интернета.

— Умер Евгений Тяжельников — Бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников скончался на 92-м году жизни. Его имя навсегда связано с комсомолом: возглавив организацию, Тяжельников привнес в ее работу немало начинаний, которые помогали молодым людям обрести ориентиры и реализовать свои способности.

— С мужским характером — В Большом Камне на судостроительном комплексе "Звезда" спустили со стапеля первое в серии многофункциональное судно снабжения класса Icebreaker 7. Корабль, получивший имя "Катерина Великая", сможет преодолевать арктические льды толщиной до 1,5 метра.

— Три случая — Пожар в башкирском пансионате для престарелых, автомобильный штраф, выписанный матери ребенка-инвалида, выведенные из автобуса на мороз дети за отсутствие маски — что объединяет эти истории? О случаях тупосердия рассуждает обозреватель "РГ" Валерий Выжутович.

— Чудо случается — Участница Великой Отечественной войны Евдокия Уткина из Самары стала хозяйкой новой квартиры. Несмотря на то что местные чиновники 1,5 года тянули и не были настроены помогать ветерану, она дожила до справедливого разрешения своего вопроса.

— Онлайн-монтаж — Сотрудники рыбопромышленной компании в городе Южно-Курильске на острове Кунашир нашли решение, как запустить цех по производству рыбной муки и рыбьего жира.

— Елочка, зажгись — В Кузбассе ресторанам и кафе со среды разрешили работать до часа ночи, а в ночь с 31 декабря на первое января — и вовсе до трех часов. Но главное, что вплоть до второго января в заведениях можно устраивать новогодние корпоративы. С условием, что праздновать будут одновременно не более 50 человек. Само собой, при этом и организаторы, и гости обязаны соблюдать санитарно-эпидемические требования.

— Все путем! — В среду в Волгоградской области открыли движение по новому железнодорожному мосту через Дон. Его строили шесть лет, работы обошлись почти в шесть миллиардов рублей. Переправа входит в структуру международного транспортного коридора "Север-Юг".

— Письма боярыне Морозовой — В Сеть выложены уникальные документы, посвященные протопопу Аввакуму. Они еще явственней дают понять, как жил протопоп в ссылке. Можно увидеть 270 документов и даже уникальный мемориальный предмет — холщовый мешок-рукавицу, в котором Аввакум тайно передавал свои послания в Москву.

— Выплывают расписные — За 30 лет Россия лишилась более 200 промыслов. О том, почему одна из самых валютоемких отраслей СССР не стала таковой в современной России, "РГ" рассказал председатель правления Ассоциации "Народные художественные промыслы России" Геннадий Дрожжин

— Ватт пополам — Регионы субсидировали Дальний Восток почти на 130 миллиардов рублей — Механизм выравнивания оптовых цен на электроэнергию до среднероссийских на Дальнем Востоке планируют поэтапно отменять для некоторых групп потребителей с 2022 года. В 2028 году тарифы в регионе должны стать экономически обоснованными. Законопроект об этом уже принят Госдумой в первом чтении.

— Деньги на солнце и на ветер — Правительство продлило программу поддержки строительства генерирующих объектов на основе возобновляемых источников энергии до 2035 года. Но основные параметры ее финансирования пока не определены.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Стоять смирно: клиентов каршеринга накажут рублем за плохую парковку — Автовладельцы часто жалуются: пользователи каршеринга норовят оставить наемную машину где попало. Именно поэтому оператор каршеринга "Делимобиль" ввел штраф в 3 тыс. рублей для пользователей за парковку в неположенных местах. Наказывать собираются тех, кто перекрывает проезд, бросает машины на тротуаре или детской площадке.

— "Если взять и закрыть YouTube, мы многих лишим заработка" — Глава СПЧ Валерий Фадеев — о блокировке иностранных интернет-ресурсов, итогах совещания с президентом и ограничениях в период пандемии.

— Голая неправда: почему в России процветает секс-компромат — Прокуратура Забайкальского края добилась обвинительного приговора по довольно редкому составу — о нарушении неприкосновенности частной жизни: молодой человек тайно завладел интимными фото своей бывшей подруги и выложил их на всеобщее обозрение в Сеть. Суд заставил его уплатить штраф государству и возместить моральный вред девушке.

— Мусор из избы: учет отходов в России начнут вести в интернете — Информацию о коммунальных отходах страны аккумулируют и опубликуют в интернете. Как выяснили "Известия", такой законопроект разработало Минприроды. Ведомство предлагает создать в электронном виде федеральную схему обращения с ТКО, а также наделить новыми полномочиями по ее эксплуатации и учету отходов российского экологического оператора.

— Накачали на ходу: мобильный трафик вырос в полтора раза — Мобильный трафик за первые три квартала этого года вырос в полтора раза, до 16,2 млрд ГБ. Такую статистику приводит Минцифры. По данным ведомства, трафик смартфонов и планшетов составил 27% от общего скачанного и сгенерированного россиянами трафика. Пандемия ускорила цифровую революцию, даже самые консервативные абоненты стали пользоваться интернет-сервисами, говорят эксперты.

— Получите — пропишитесь: долги по ипотеке приблизились к 9 трлн рублей — Общая задолженность россиян по ипотеке приблизилась к 9 трлн рублей, увеличившись за год на 22,1%. Это следует из данных Центробанка, с которыми ознакомились "Известия". Тем временем объемы выдач жилищных ссуд продолжают бить рекорды: в октябре граждане взяли таких займов более чем на полтриллиона рублей.

— Ускорения ради: Всемирный банк посоветовал РФ свернуть импортозамещение — Всемирный банк предложил России пакет мер по ускорению экономики. В частности, организация рекомендовала стране смягчить политику импортозамещения, снизить пошлины на ввоз продукции, отказаться от устаревших правил техрегулирования и повысить защиту прав инвесторов.

— Живые мертвецы: экономику США захватили компании-зомби — В III квартале в США резко выросло количество зомби-компаний. С начала пандемии из 3 тыс. крупнейших публичных компаний страны их ряды пополнили как минимум 200. В том числе и флагманы американской экономики, такие как Boeing, Carnival, Exxon Mobil.

— Ушли с молла: в российских ТЦ из-за кризиса закрылось 20% магазинов — Из-за кризиса в российских моллах обанкротилось 20% магазинов. В основном это малый и средний бизнес, рассказали "Известиям" в Союзе торговых центров. Около половины крупных ритейл-сетей тоже прекратили работу части своих точек. По оценкам экспертов, в начале 2021 года нельзя исключать новой серии закрытий, поскольку "черная пятница" не принесла большой выгоды.

— Дополнить ресурсы: "Роснефть" получила новый газовый участок на Гыдане — Приобретение лицензии на Западно-Минховский участок федерального значения позволит "Роснефти" расширить мегапроект "Восток Ойл" и привлечь новых инвесторов, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

— Веселого мало: европейцев оставят без привычного Рождества — Еще две страны Евросоюза — Чехия и Нидерланды — решили из-за пандемии коронавируса усилить карантин на период празднования Рождества и Нового года. До этого похожие меры приняли в Испании, Франции и Германии.

— Все "Ясень": субмарины наведут "Цирконы" на противника — Минобороны намерено провести серию морских учений, в ходе которых планирует отработать взаимодействие новейших надводных и подводных кораблей. Речь об уникальных атомных субмаринах проекта 885 "Ясень" и фрегатов проекта 22350 "Адмирал Горшков".

— Сила в слабости: БАДы не защитят мужчин от COVID-19 — Прием поливитаминов, витамина D, пробиотиков и жирных кислот омега-3 снижает риск заражения коронавирусом в среднем на 10-15%, однако только для женщин, утверждают зарубежные ученые. При этом витамин С, чеснок и цинк не оказывают никакого защитного эффекта на представителей обоих полов, показали результаты их исследования.

— Русские с горки: ученые считают, что Москва прошла пик волны эпидемии — Москва прошла пик по количеству активных случаев болезни COVID-19. Об этом говорят подсчеты исследователей из СПбГУ, создавших математическую модель прогнозирования распространения коронавируса.

РБК daily

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— Пандемия снизила уровень бедности — Антикризисные решения государства по поддержке необеспеченных слоев российского населения, предположительно, позволят в полной мере компенсировать негативное влияние пандемии COVID-19 на уровень бедности, следует из очередного доклада Всемирного банка (ВБ).

— Кризис мировой — Перед арестом за вымогательство $37,5 млн у владельцев "Альфа-Групп" Леонид Маевский подписал с ними мировое соглашение, сообщил он РБК. В компании говорят, что подписали документ под давлением— из-за угрозы шантажа.

— Нарьян-Мар отстал от Калининграда на 9 часов — Самые короткие рабочие недели в июле—сентябре были зафиксированы в НАО, Коми, Ингушетии и на Алтае, а самые длинные—в Калининградской и Тюменской областях, а также в Крыму.

— Россияне расхотели быть простыми вкладчиками — Поведение россиян на банковском рынке изменилось: из-за низких ставок по вкладам они инвестируют деньги в фондовый рынок и вкладывают в недвижимость. Эксперты НРА оценили чистый отток их средств из банков на 1 ноября в ₽1,5 трлн.

— ЦБ отделил неопытных от сложных — Глава ЦБ Эльвира Набиуллина направила банкам и брокерам письмо с рекомендацией не продавать сложные продукты населению как минимум в течение года—до старта тестов на знание рисков. Речь идет в том числе о комбинированных вкладах.

— Стрим на диване — Восстанавливать китайскую экономику после пандемии помогают зазывалы-стримеры, способные убедить зрителей потратить деньги на что угодно. В Китае они сейчас такие же знаменитости, как звезды кино и телевидения.

— На диагноз становись — Спрос россиян на компьютерную томографию на фоне COVID-19 вырос в 7 раз. Они стали чаще обращаться также к пульмонологам и кардиологам, психиатрам и неврологам.