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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Неопровержимые рассказательства — 17 декабря состоялась большая пресс-конференция Владимира Путина. Центральной темой обсуждения стала жизнь и судьба бывшего корреспондента "Ъ" Ивана Сафронова. В этом обсуждении деятельное участие принимал специальный корреспондент "Ъ".

— Минприродный катаклизм — Как стало известно "Ъ", между Минприроды и промышленниками возник крупнейший конфликт за последние годы. Речь идет о применении методик расчета выбросов для различных промышленных объектов — Минприроды считает большинство существующих методик устаревшими и признает только одобренные им документы. Но пока одобрение получили менее 15% применяемых на практике методик: теперь крупному бизнесу, от нефтедобычи и энергетики до металлургии, грозят миллиардные штрафы. Более того, компании не могут получить основные экологические разрешения, что, по их мнению, приведет к срыву новых проектов.

— Пшеница на замке — На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна.

— Вертикаль счастья — В преддверии появления нацпроекта по развитию туризма, бюджет которого может превысить 620 млрд руб., при правительстве РФ создается Корпорация по туризму. Ее будет курировать вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а базой станут АО "Курорты Северного Кавказа", АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонд "Посети Кавказ". Корпорация будет участвовать в крупных инвестпроектах и займется выработкой мастер-планов для туристических кластеров. Ряд источников "Ъ" считают, что вице-премьер хочет фактически создать аналог ГК "Олимпстрой", с работой которой хорошо знаком. Но юристы отмечают, что это непросто с правовой точки зрения.

— Банк Англии ждет новостей — Банк Англии в четверг по итогам декабрьского заседания воздержался от изменений в своей политике, указав при этом на возросшие риски из-за второй волны пандемии. Дальнейшие действия регулятора будут зависеть от исхода переговоров об условиях торговли между Великобританией и ЕС, которые должны начать действовать после истечения в конце декабря переходного периода в рамках "Брексита". Между тем Европарламент уже предупредил переговорщиков, что для ратификации согласие должно быть достигнуто не позднее 20 декабря.

— Концессии уперлись в бюджетную долю — Доработанный Минэкономики законопроект о разграничении концессий и госзакупок предусматривает отказ от 100-процентного возмещения расходов инвестора из бюджета. Компенсацию предлагается ограничить 80%, в качестве исключения полное возмещение допускается лишь по решению правительства. Такая уступка, впрочем, пока не позволила снять ключевые разногласия с Федеральной антимонопольной службой (ФАС), а также Минфином и, более того, вызвала серьезное беспокойство на рынке государственно-частного партнерства (ГЧП).

— Размер имеет социальное значение — Население РФ оценивает поддержку государства в период эпидемии коронавируса как менее щедрую, чем в других странах, показали исследования Высшей школы экономики. Кроме того, ее фокусом оказались семьи с детьми, в то время как наиболее пострадавшими от нынешнего кризиса являются самозанятые, ИП, малый и средний бизнес. Наилучшей формой поддержки россияне считали бы введение чрезвычайной ситуации, чтобы иметь право прекратить обязательные платежи, хотя такие его составляющие, как ограничения перемещений и требование носить маски, вызывают у них возмущение.

— Спрос на рабочую силу демонстрирует признаки оживления — В декабрьском выпуске "Анализа макроэкономических тенденций" эксперты ЦМАКП указали на рост спроса на рабочую силу в экономике (численность занятых плюс вакансии) в сентябре—октябре этого года. Произошло это после достижения показателем "дна" текущего кризиса (с учетом сезонности; см. график). "На рынке труда происходят, видимо, значительные (и пока не вполне понятные) структурные сдвиги. С одной стороны, наблюдается резкий скачок безработицы (заметим, что, судя по высокочастотным данным, она уже стабилизировалась, правда, на довольно высоком уровне).

— Новичок сирийской политики — Министр иностранных дел Сирии Фейсал Микдад впервые приехал в Москву в качестве главы внешнеполитического ведомства. На свою должность он был назначен менее месяца назад, после смерти ветерана сирийской политики Валида Муаллема. До приезда в Россию господин Микдад посетил Иран, что вызвало вопросы о внешнеполитических приоритетах Дамаска, однако в Москве подчеркивают, что искать политической подоплеки здесь не стоит — проблема в напряженном расписании главы МИД РФ Сергея Лаврова. При встрече главы МИД России и Сирии выражали полное единство взглядов и нашли друг в друге благодарных слушателей, особенно в том, что касается "преступной политики США".

— В списках на льготы не значатся — Члены движения "Ветераны боевых действий за справедливость" пожаловались президенту Владимиру Путину на недостаточную государственную поддержку участников боевых действий — в Афганистане, Чечне и даже Сирии. В открытом письме ветераны недавних конфликтов просят приравнять их статус к статусу ветеранов Великой Отечественной, поднять размер ежемесячной выплаты до уровня МРОТ, обеспечить жильем и внеочередным медицинским обслуживанием. В Госдуме признают проблему с господдержкой таких ветеранов, но указывают, что решение "потребует дополнительных расходов".

— У "Ингосстраха" наступил ананьевский случай — Как стало известно "Ъ", СПАО "Ингосстрах", в котором была застрахована персональная ответственность бывшего топ-менеджмента Промсвязьбанка (ПСБ), включая экс-собственников братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, должен выплатить этой финансовой структуре $100 млн. Доводы страховщика о том, что представители банка ранее вводили его в заблуждение относительно своего финансового положения, а также некорректно оценивали страховой риск клиента, признаны судом несостоятельными. В "Ингосстрахе" судебное решение не комментируют.

— Иван Сафронов оказался в невыходном положении — Мосгорсуд признал законным продление срока ареста обвиняемому в госизмене бывшему спецкору "Ъ" и действующему советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, отклонив таким образом апелляционные жалобы защиты, которая настаивала на голословности утверждений ФСБ и игнорировании их собственных аргументов. Заседание проходило одновременно с ежегодной пресс-конференцией президента Владимира Путина, где ему задавали вопросы и про Ивана Сафронова. Об оценке главой государства этого дела подследственный узнал от адвокатов в перерыве слушаний по видеосвязи — Иван Сафронов находится на карантине после контакта с инфицированным COVID-19 лицом, которым, по мнению защиты, мог являться и его следователь.

— НКО займутся спортом — Масштабировать участие негосударственных организаций в сфере оказания социальных услуг вновь собирается российское правительство — разработан и утвержден комплекс мер по обеспечению доступа НКО к бюджетным программам. Так, помимо уже оказавшихся востребованными услуг по социальному обслуживанию, образованию, правовой и психологической помощи планируется привлекать НКО и к оказанию услуг по приобщению граждан к массовым занятиям спортом. Также предполагается проанализировать сложности, с которыми сталкиваются НКО, конкурируя с государственными учреждениями. Эксперты указывают, что последние получают больше поддержки от властей.

— Минздрав включил бюрократа — Комментируя выступление Льва Амбиндера на встрече с членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря, Владимир Путин заявил: "У нас очень много бюрократии при регистрации лекарственных препаратов, даже перебор". Речь шла о проблемах участия гражданского общества в развитии донорства костного мозга в стране и о барьерах Минздрава, которые приходится преодолевать Национальному регистру доноров костного мозга (Национальному РДКМ). Президент пообещал дать поручение Правительству РФ вмешаться, вновь подтвердив: "Я разделяю вашу позицию, я на вашей стороне".

— Проект с открытой "Автодатой" — Правительство решило затормозить принятие законопроекта навигационно-телеметрической платформы "Автодата", признав проблемы, на которые указывали автоконцерны и эксплуатанты техники. Разработчики документа планировали внести его в Госдуму уже в ближайшее время, что беспокоило участников отрасли. Им бы тогда пришлось в обязательном порядке за свой счет собирать и передавать данные в систему, а затем платить за доступ. Минпромторг согласился с отраслью, назвав проект "сырым".

— "Траст" сбросил лес — "Траст" нашел покупателя на свои проблемные лесные активы — "Русскую лесную группу" (РЛГ). Единственным претендентом на них, несмотря на невысокую цену — 5 млрд руб., — оказалась компания экс-менеджера "Нафта Москва" Мурата Алиева "Печора-Лес". Ему предстоит решать проблемы с отсутствием кредитной документации на часть предприятий, а также продолжать судебные разбирательства по активам. На рынке отмечают, что РЛГ остается перспективным предприятием с учетом наличия нового оборудования и короткого транспортного плеча до рынков сбыта.

— Онлайн вывозит — В этом году объем российского онлайн-экспорта вырастет в деньгах на 42%, до $1,16 млрд, и составит 27,4 млн отправлений, подсчитали в eBay и Data Insight. По их данным, большая часть продаж приходится на международные маркетплейсы, пользователи которых преимущественно реализуют одежду и обувь. Тенденцию подтверждают и в крупнейшем онлайн-ритейлере Wildberries, чей экспорт, по собственным данным, к концу года вырастет почти вдвое, до $325 млн. Драйверами рынка, по мнению экспертов, мог стать слабый рубль и нулевая ставка НДС, заработавшая для таких экспортеров в апреле.

— Скандинавская ходьба на родину — Нордеа-банк, входящий в скандинавскую группу Nordea, принял окончательное решение об уходе с российского рынка. Он будет сворачивать работу в течение следующего года, но уже начал сокращение обслуживания клиентов и операций в стране. В результате сейчас банк находится в конце первой сотни по размеру, хотя в 2014 году входил в двадцатку крупнейших. Вопрос о сдаче лицензии будет рассматриваться в начале 2021 года.

— Пенсионерам выставят новый счет — НПФ предлагают создать новый инструмент, который бы совмещал гибкость индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) с надежностью программ негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Однако при ведении таких счетов фонды хотят получать фактически двойное вознаграждение: не только за инвестдоход, но и как управляющие компании (УК). Гарантировать доходность НПФ при этом готовы только на горизонте десяти лет, а не одного года, как это положено для пенсионных накоплений.

— Агенты получают код — Торговые точки смогут подключать оплату через систему быстрых платежей (СБП) по QR-коду с помощью агентов, которые работают с оператором системы. Ими могут быть различные организации — агрегаторы, маркетплейсы, поставщики кассового оборудования и другие. Реализация проекта позволит увеличить число торговых точек, где принимают оплату через СБП, и угрожает комиссионным доходам банков.

— Софт в мирных целях — "Росатом" первым из госкорпораций перейдет на отечественную операционную систему (ОС). Он закупит софт Astra Linux почти на 800 млн руб. у IT-компании "Аквариус". Сделка показывает, что госкомпании в целом готовы к импортозамещению, надеются участники IT-рынка.

— Кинотеатрам покажут субсидии — После жалобы региональных кинотеатров на распределение субсидий и проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Фонд кино изменил порядок процедуры. Она станет прозрачнее, при этом деньги перестанут выдавать на переоборудование уже имеющихся залов с цифровым показом. Авторы жалобы надеются оспорить и уже распределенные на прежних условиях субсидии.

— Продукты уходят в интернет — Несмотря на рост продаж продуктовых ритейлеров во время пандемии, кризис коснулся и их. С января по сентябрь рост числа продуктовых магазинов составил всего 3,4%, посчитали аналитики 2ГИС. Это самая плохая динамика за три года. Из-за ситуации в экономике ритейлерам пришлось консервативно подходить к увеличению числа торговых точек, инвестировав средства в развитие онлайн-каналов продаж и дарк-сторов.

— За гребешок судятся по науке — Лишившиеся возможности выращивать гребешка и трепанга в акватории Дальневосточного государственного морского заповедника (ДВГМЗ) после его передачи под контроль Минобрнауки предприятия надеются восстановить свои права в Верховном суде. Речь идет об акватории площадью 3,5 тыс. га, где можно выращивать 6 тыс. тонн морепродуктов на $30 млн в год. Юристы считают шансы компаний добиться возобновления бизнеса крайне небольшими.

— Пшеница на замке — На фоне объявленных квоты и пошлин на экспорт зерна, которые должны вступить в силу 15 февраля 2021 года, в России начались сложности с отправкой пшеницы по текущим контрактам. Партии задерживаются для проверок на срок до десяти дней, что грозит трейдерам срывом контрактов и убытками за простой, а также может подорвать положение России на мировом рынке зерна.

— Противовирусный бюджет — В первую волну пандемии в России на десять препаратов для борьбы с новой коронавирусной инфекцией пришелся основной объем трат государства и граждан. Как выяснил "Ъ", на эти лекарства с января по сентябрь в целом ушло минимум 25 млрд руб. При этом уже осенью Минздрав исключил из рекомендаций два весьма популярных средства — лопинавир/ритонавир и интерферон бета-1b, на которые пришелся заметный объем закупок. В некоторых клиниках, где есть запасы препаратов, их продолжат назначать, уверены врачи. Еще больше денег — свыше 65 млрд руб.— потрачено на антибиотики, применяемые в комплексном лечении COVID-19.

— Цена вопроса — Светлана Завидова о последствиях быстрого вывода лекарств на рынок. Чтобы лекарства, которыми нас лечат, были безопасными и эффективными, над разработчиком должен стоять регулятор и проверять, насколько строго соблюдаются правила. Регулятор и разработчик — субъекты с несовпадающими и даже конфликтующими интересами. Это продуктивный конфликт, пока он длится, в разработке лекарств сохраняется баланс между скоростью и качеством.

— "Опубликованных данных об эффективности нет" — Минздрав за год разработал девять версий рекомендаций по лечению COVID-19. Но во всех вариантах остается ряд препаратов, которые сами врачи считают неэффективными. О том, почему лекарства, на которые были большие надежды, не оправдали ожидания, "Ъ" рассказал завотделением НМИЦО ФМБА Александр Мельников.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Владимир Путин увидел следы западных спецслужб почти повсюду — 17 декабря президент Владимир Путин провел свою 16-ю по счету большую пресс-конференцию. Из-за коронавируса она прошла в новом формате: вместе с президентом в его резиденции "Ново-Огарево" присутствовали лишь несколько журналистов, остальные участвовали в пресс-конференции по видеосвязи. На интересе к ней это не сказалось – пресс-конференция, длившаяся 4 часа 29 минут, едва не стала рекордной (больше времени президент отвечал на вопрос лишь дважды – в 2018 и 2012 гг.).

— Пандемия указала путь к цифровизации бизнеса — Автоматизация рутинных задач и подключение роботов к рабочим процессам помогли бизнесу ответить на вызовы 2020 г. К такому выводу пришли авторы исследования бизнес-процессов, опросившие представителей более чем 300 крупных российских компаний – телеком-операторов, ритейлеров, финансовых организаций и представителей иных отраслей.

— Владимир Путин последователен в деле Ивана Сафронова — На своей большой пресс-конференции 17 декабря президент Владимир Путин разъяснил свой тезис о том, что уголовное преследование Ивана Сафронова не связано с журналистской работой. Президент связывает обвинения с якобы длительным периодом, когда тот работал "помощником или советником [гендиректора госкорпорации "Роскосмос" Дмитрия] Рогозина".

— "Справедливая Россия" может прирасти партией "За правду" в 2021 году — Как рассказал источник "Ведомостей", близкий к администрации президента (АП), возможное объединение "Справедливой России" с другими партиями переносят на начало 2021 г. В январе должна активизировать работу рабочая группа по проработке технических деталей объединения "Справедливой России" с партией "За правду" Захара Прилепина, созданной в 2019 г.

— Определение иностранного агента решено уточнить — Поправки в новое законодательство об иностранных агентах, которые должны снизить опасность для неполитических НКО, были рассмотрены 17 декабря на заседании комитета по безопасности Думы. При этом сам законопроект был одобрен к принятию во втором чтении 22 декабря. Он предусматривает новые наказания для физических лиц – иноагентов и другие нормы, усложняющие деятельность иноагентов, НКО и физлиц, вводящие более строгие формы отчетности и маркировки и запреты на госслужбу.

— Банк России не снизит сегодня ключевую ставку, уверены эксперты — Всплеск цен на продовольственные и непродовольственные товары не позволит Центробанку опустить сегодня ключевую ставку до нового минимума. В том, что она сохранится на уровне 4,25%, аналитики проявляют полное единодушие.

— АБР предложила резко ужесточить наказания за разглашение банковской тайны — Ассоциация банков России (АБР) предложила выделить в отдельную статью в Уголовном кодексе наказание за незаконное получение финансовой информации и разглашение банковской тайны и наказывать за такие преступления лишением свободы (сейчас УК предусматривает в основном штрафы, лишение свободы – только в случае тяжких последствий).

— S&P: экономика России в 2021 году отыграет большую часть падения — S&P Global Ratings прогнозирует сокращение экономики России примерно на 3,5% в 2020 г. и ее восстановление примерно на 2,9% в 2021 г. При этом базовым сценарием аналитики агентства считают сохранение в следующем году сложных рыночных условий, поскольку неопределенность в отношении развития пандемии и введения ограничительных мер по-прежнему может оказывать давление на способность домохозяйств и предприятий частного сектора обслуживать долг. В этой ситуации вопросом выживания для многих банков станет качество кредитного портфеля.

— Светлана Ячевская: Докажи, что просчитал все риски, и получишь инвестиции — ВЭБ.РФ запускает национальную систему оценки и сертификации инфраструктурных проектов (IRIIS). Как утверждает зампредседателя ВЭБ.РФ Светлана Ячевская, новая система оценки повысит привлекательность инфраструктурных проектов для инвесторов и поможет их инициаторам получить долгосрочное финансирование.

— У российских компаний возникли сложности с поставками краба в Китай — У дальневосточных компаний возникли сложности с поставками живого краба в Китай. Об этом "Ведомостям" рассказали два местных рыбопромышленника. Это связано с тем, что перед пограничным пропускным пунктом Краскино в Приморском крае образовалась очередь из грузовых автомобилей. Теперь прохождение границы в этом месте занимает 10 дней и больше вместо обычных 3–4, жалуются собеседники "Ведомостей".

— "Платформа" отказалась от строительства складов на западе Москвы — Компания DataPro выкупила у группы "Платформа" здания Московского межреспубликанского винодельческого завода (ММВЗ) в Очакове. Об этом "Ведомостям" рассказали три консультанта, работавших с участниками сделки. Совладелец DataPro Евгений Богданчиков эту информацию подтвердил. Представитель "Платформы" от комментариев отказался.

— Пандемия обеспечила рост интернет-трафика — За первые девять месяцев этого года трафик фиксированного интернета в России вырос по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. на 32% до 43,7 млрд Гб – это следует из опубликованных материалов Минцифры. Темпы роста увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем в 1,5 раза: в январе – сентябре 2019 г. фиксированный интернет-трафик увеличился всего на 18,5%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Прививка единства — Владимир Путин подвел итоги года на ежегодной пресс-конференции. За четыре часа тридцать минут глава государства ответил на 68 вопросов. "Можно с уверенностью сказать, что мы встретили проблемы достойно и отчасти даже, может быть, лучше, чем в других странах мира, которые по праву гордятся и устойчивостью своей экономики", — заявил, в частности, президент.

— По секрету — В канун отмечаемого 20 декабря 100-летия отечественной внешней разведки директор СВР Сергей Нарышкин дал интервью "РГ". "Вековая история отечественной внешней разведки наполнена примерами истинного героизма, отваги и беззаветного служения Отечеству", — сказал Нарышкин.

— Президент ответил на вопрос корреспондента "Российской газеты" Айсель Герейхановой — Поправки к Конституции РФ были приняты своевременно. Об этом заявил Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". "Хочу еще раз выразить слова благодарности всем гражданам страны, которые поддержали поправки в Основной Закон", — заключил президент.

— Тонкий расчет — Верховный суд подготовил разъяснения, которые помогут покупателям квартир не остаться единственной пострадавшей стороной в случае признания сделки недействительной. В договоре продажи недвижимости можно предусматривать условие, что продавец будет отвечать за возврат денег.

— Вопрос президенту с историей из "Российской газеты" — "РГ" уже рассказывала историю с увольнением главного редактора батайской газеты "Вперед" Елены Пивоваровой. Материал назывался "Маленькие люди". Выступили и вторично, так как в редакцию нагрянули с проверками. Сегодня эта тема прозвучала на пресс-конференции президента.

— О войне и мире — Награждение лауреатов Международного Пушкинского конкурса для учителей русского языка за рубежом прошло в необычном онлайн-формате. Именно уроки русского языка и литературы, как показали присланные сочинения в этом году, в некоторых странах становятся главным источником знаний о Второй мировой войне.

— Вагоны помощи — В Нагорный Карабах гуманитарные грузы начали доставлять по железной дороге. В регион прибыли первые три вагона груза весом более 80 тонн. В партии доставленного — предметы первой необходимости. Выгрузкой и доставкой на места занимаются сотрудники МЧС.

— Четвертый герой — Капитану I ранга Дмитрию Маслову присвоено звание Героя Российской Федерации. Он служил командиром атомной подлодки "Гепард" в 24-й — "звериной" — дивизии, а теперь перешел на должность начальника штаба.

— Защититься от окружающей среды — Половина россиян читает, что за последние два-три года экологическая ситуация в России ухудшилась, а треть опрошенных оценивают ее сегодня как плохую. Таковы результаты исследования "Экологическая повестка: за 10 месяцев до выборов в Госдуму". Исследование проводилось ВЦИОМ, центром "Особое мнение" и Экспертным институтом социальных исследований.

— Защита без адвоката — Начавшиеся в четверг слушания по существу дела Ивана Голунова, а точнее бывших сотрудников полиции, которых обвиняют в фабрикации его дела, закончились менее чем за час.

— Опасный поиск — Мировой судья судебного участка N 422 Таганского района Москвы признал виновной компанию Google LLC в повторном нарушении обязанностей оператора поисковой системы по ч. 2.1 ст. 13.40 КоАП РФ.

— Пойти в разведку — Николай Леонов, генерал-лейтенант госбезопасности в отставке, бывший начальник аналитического управления КГБ СССР: — Моим коллегам, которые работают в Службе, хочется пожелать в первую очередь хладнокровия, терпения, выдержки. Сегодня наши разведчики трудятся в невероятно сложных и тяжелых условиях значительного ухудшения геополитической обстановки в мире.

— 200 машин для жизни — Более 200 новых машин "скорой помощи", на приобретение которых было потрачено более 1 млрд рублей, — таковы первые цифры за 2020 год проекта по обновлению автопарка за счет частных инвестиций. Проект реализуют автономная некоммерческая организация "Агентство инвестиций в социальную сферу" совместно с Госкорпорацией "Ростех".

— ЦИК — Центральная избирательная комиссия утвердила результаты учета объема эфирного времени, затраченного в ноябре 2020 года на освещение деятельности каждой парламентской партии в общероссийских и региональных телерадиопрограммах (телерадиопередачах).

— Накопление капитального — Число домов со специальными счетами на капитальный ремонт увеличилось почти вдвое. Однако процесс идет достаточно медленно, отмечается в исследовании фонда "Институт экономики города". В среднем дома со спецсчетами накопили на ремонт по два миллиона рублей.

— Изящно спланировали — В ноябре этого года авиакомпании совершили в России 98,9 тысячи полетов, сообщили в Росавиации. Это на 28% меньше, чем в ноябре 2019 года, но такая же динамика была и в третьем, "курортном", квартале — то есть стремительного снижения показателей не произошло.

— Ограничены во времени — При внесении сведений об автомобиле в Федеральный реестр инвалидов нужно указывать дату начала и окончания эксплуатации транспортного средства. Она не может превышать срок, на который человеку установлена инвалидность. Приказ Минтруда об этом вступает в силу с 20 декабря.

— Настроение не подкачало — Стоимость нефти марки Brent приближается к 52 долларам за баррель — уровню, на котором котировки находились до кризиса, в феврале этого года, когда еще мало кто ожидал развала первой сделки ОПЕК+. Нефтяные цены не реагируют на негативные новости об усилении карантинов в Европе и снижении спроса в США и берут одну вершину за другой.

— Ставки для Лувра — В Лувре провели самый необычный аукцион. Из-за антиковидных мер музей закрыт и терпит убытки. Чтобы немного их компенсировать, администрация решила выставить на торги необычные лоты — возможность остаться с "Джокондой" наедине и ночную прогулку по залам.

— Накажут в долг — Правительство России подготовило положительный отзыв на законопроект, вводящий в УК наказание для так называемых "черных коллекторов". За нарушение покоя должников теми, кто не имеет на это вообще никаких прав, будут строго наказывать.

— Бегущий по волнам — Испытания, проходившие в акватории Черного моря, подтвердили, что боевая машина без подготовки преодолевает водные преграды при волнении моря до 3 баллов. А также может вести стрельбу на плаву и выходить на неподготовленный берег.

— Хорькам подложили свинью — Домашние питомцы на Альбионе одними из первых ощутят последствия "брекзита". С 1 января 2021 года, когда закончится переходный период после выхода Британии из ЕС, их ветеринарные паспорта по ту сторону Ла-Манша будут аннулированы. Владельцам придется изрядно потрудиться, чтобы взять четвероногих членов семьи в поездку на континент.

— Свет мой зеркальце — Новый президент США Джозеф Байден активно комплектует администрацию и проводит назначения. В Москве не предвидят перемены в двусторонних отношениях. Россия должна постараться минимизировать американский фактор в своей политике, считает обозреватель "РГ" Федор Лукьянов

— Харьков без головы — В четверг стало известно о кончине многолетнего городского головы Харькова Геннадия Кернеса. Хозяин первой столицы Украины умер в берлинской клинике "Шарите" от последствий коронавируса: у прикованного после покушения к инвалидной коляске мэра отказали почки.

— Слушать и слышать — Пандемия изменила многое. Часть лечебных учреждений перепрофилированы на борьбу с COVID-19. На второй план ушли хронические болезни, плановая помощь, диспансеризация. Академик Григорий Ройтберг в интервью "РГ" рассказал о медицинской помощи.

— Выписан рецепт: петь! — В Калмыкии начали действовать специальные мастер-классы для медиков, которые работают с больными, перенесшими коронавирус. Специалисты-реабилитологи обучают коллег-врачей специфической оздоровительной дыхательной гимнастике, чтобы те могли проводить занятия со своими пациентами.

— Запустили дважды — Вологодские врачи спасли жительницу города Веру Комарову, перенесшую две клинические смерти в один день. Теперь у нее два дня рождения. Все произошло 4 октября. 55-летняя Вера Комарова, как обычно, занималась хозяйственными делами.

— Погода — против — На горнолыжных курортах Сочи перенесли предстоящий горнолыжный сезон предварительно на 25 декабря в зависимости от погодных условий. Пока сильных снегопадов по прогнозам не предвидится, катание на лыжах и санках недоступно.

— Вход в Арктику — В столице Поморья заработало "Арктическое посольство" — так назвали визит-центр национального парка "Русская Арктика". Современное интерактивное пространство для детей и взрослых включает музей, библиотеку, помещение для мастер-классов, сувенирную лавку и конференц-зал.

— Кислородное голодание — В Курске завели уголовное дело после смерти 14 из 38 пациентов ковидария на базе роддома, которых после поломки кислородного оборудования перевели в другие госпитали. В Следственном управлении СКР по региону заявили о том, что дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Там отметили, что в рамках предварительного расследования назначены судебные экспертизы, а из медучреждений изъята медицинская документация. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

— Осталось немного дожать — Сегодня в Югре насчитывается 554 балка. Что такое "балок", вся страна узнала после того, как к президенту РФ во время большой пресс-конференции обратилась учительница из Нягани Энже Сорокина. "Живем в маленьком щитовом домике больше 30 лет, в морозы под 50 градусов прибиваем к двери одеяло, включаем все обогреватели, но все равно углы промерзают".

— Смело — в дело! — В Архангельской области с 2021 года более чем в три раза вырастет максимальный размер поддержки малоимущих северян по социальному контракту на индивидуальную предпринимательскую деятельность. Вместо 80 тысяч рублей они будут получать 250 тысяч.

— Изолятор дождался — Бывший глава администрации Октябрьского района Барнаула и генерал полиции в отставке Вячеслав Новиков доставлен в изолятор временного содержания. Он проведет в ИВС десять суток за управление внедорожником Volkswagen Touareg в пьяном виде и без водительских прав (ранее он был лишен их на год и девять месяцев за отказ от медосвидетельствования).

— Оцифровали помощь — В Пензенском штабе движения "Мы вместе" внедрили электронную систему обработки и распределения заявок, поступающих от тех, кто нуждается в помощи. Она позволяет быстрее обрабатывать информацию и направлять по адресам машину с добровольцами.

— На второй волне — Заведующий Лабораторией сравнительных социальных исследований НИУ ВШЭ Эдуард Понарин рассказал "РГ", как воспринимается в разных странах вторая волна COVID-19. "Там, где люди доверяют правительству и друг другу, там выше дисциплина соблюдения мер профилаки", — подчеркнул социолог.

— Зеленые еще — Счетная палата обратила внимание на проблемы с эффективностью государственных информационных систем в сфере экологии, за которые отвечает Минприроды. Теперь ведомство вместе с контрольным органом будет разбираться, как устранить полученные замечания.

— Документ особого значения — Генассамблея ООН приняла предложенный Россией проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

— Ответ кадрами — С нового года в федеральном проекте "Кадры для цифровой экономики" ожидаются перемены — его куратором станет Минцифры вместо минэкономразвития и поменяется ряд показателей. Руководителем проекта назначен замглавы Минцифры Евгений Кисляков.

— Как считают мысли — Команда инженеров Facebook занимается разработкой инструмента, позволяющего считывать мысли людей и переводить их в определенные действия. Об этом сообщает портал BuzzFeed News со ссылкой на аудиозапись внутреннего совещания руководства соцсети.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не просто год — Бюджет России уже на 70% формируется не за счёт нефтегазовых доходов, на доковидный уровень страна выйдет к концу 2021-го, локдаун не планируется, как и перестановки в правительстве. Это одни из самых важных заявлений Владимира Путина, прозвучавших на итоговой пресс-конференции, которая в этом году прошла в особом формате — частично её совместили с "Прямой линией". За 4,5 часа президент успел ответить на 68 вопросов, подавляющее их большинство так или иначе было связано с пандемией и её последствиями.

— Полезная загрузка — В перечень предустанавливаемого на смартфоны, планшеты, компьютеры и Smart TV отечественного ПО войдёт приложение, объединяющее сайты с бесплатным доступом. Это агрегатор с 371 ресурсом, которые можно будет использовать при нулевом балансе. Также реестр дополнят до десяти приложений онлайн-кинотеатров и телеканалов. Всего же в списке будет максимум 27 программных продуктов (есть у "Известий"). Некоторые из иностранных вендоров уже начали предустановку приложений на устройства, но большинство производителей сомневаются, что успеют решить все технические и юридические вопросы до апреля 2021-го.

— Цены на вырост — Средние чеки при покупке новогодних подарков для детей выросли на 15–20% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные "Платформы ОФД" с 1 по 15 декабря, с которыми ознакомились "Известия". Так, средний чек при покупке конфет вырос на 16%, игрушек в виде героя мультфильма — на 17%, а настольных игровых наборов — на 21%.

— Сливайте WADA — Долгожданное оглашение Спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS) результатов рассмотрения апелляции Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на лишение организации статуса соответствия удивило болельщиков. Но вызвало удовлетворение большинства представителей нашего спорта, так как санкции оказались не такими болезненными, как могли бы быть.

— Рязанская таблетка — Дефицит лекарств в регионах так и не удалось преодолеть. Это в очередной раз вскрылось на прессконференции президента России. Оказалось, что в Рязанской области, например, пациенты с COVID-19 так и не начали получать обещанных бесплатных лекарств. Во Всероссийском союзе пациентов подтвердили, что около двух десятков препаратов сейчас недоступно людям с хроническими заболеваниями. Эксперты считают, что быстро решить этот вопрос не удастся — дефицит некоторых препаратов и субстанций просто нечем восполнить.

— Возврати другому — На возврат россиянам кэшбэка за приобретение туров по России в этом году было выделено 15 млрд рублей, однако потрачено на программу было только 1,2 млрд рублей. На это обратил внимание президент России Владимир Путин во время большой прессконференции. При этом в отрасли говорят, что программа была сверхэффективна — на 70% всех продаж туроператоров, агентств и гостиниц во время проведения акции был возвращён кэшбэк, сообщили в Российском союзе туриндустрии.

— Мало малоимущих — Резко сократить число граждан за чертой бедности в России на горизонте десяти лет помогут ускорение экономического роста, инвестиции в человеческий капитал и стимулирование рождаемости. При таких условиях цель снизить бедность почти вдвое к 2030 году, анонсированная президентом на большой пресс-конференции, вполне достижима, уверены опрошенные "Известиями" экономисты. Ранее уже были приняты масштабные меры поддержки семей с детьми.

— Марш-биток — Курс биткоина продолжит расти как минимум до конца первого квартала 2021 года, считают опрошенные "Известиями" эксперты. Более того, тренд на подорожание этого актива с замедлением или даже кратковременными спадами может продолжаться и всё первое полугодие. Вместе с ним будут расти котировки и большинства других криптовалют. По мнению специалистов, биткоин легко может преодолеть отметку в $31 тыс. в 2021 году. Впрочем, курс будет зависеть от ситуации в глобальной экономике.

— После трёх не собираться — Российские регионы массово вводят ограничения на новогодние праздники. Самые жёсткие требования у субъектов с неблагополучной эпидемической обстановкой. К счастью, такая ситуация не везде. Например, посетить рождественские фестивали можно будет в Калужской области, Татарстане и Башкирии. Меньший выбор городских увеселений у москвичей и жителей Подмосковья. А самые строгие запреты ждут петербуржцев. Опрошенные "Известиями" эксперты говорят о том, что регионы, где действует мало ограничений, продолжают пользоваться спросом у туристов.

— С больной головы — В нынешнем году аптеки продали на 15% больше препаратов от похмелья, чем в прошлом. Заметнее всего спрос на подобные средства повышался весной и осенью, когда сотрудников отправляли на удалёнку. Специалисты считают, что такие препараты редко покупают люди, чрезмерно злоупотребляющие спиртным, поэтому говорить о росте алкоголизма в стране не стоит. Рост продаж "антипохмелинов", скорее всего, связан с негативными эмоциями, вызванными пандемией, допускают эксперты.

— "В составе ВДВ появятся штурмовые соединения нового типа" — Вроссийских ВДВ в последние годы проходят серьёзные реформы. В будущем они должны составить основу войск быстрого реагирования, которые будут способны выполнить задачи в любом регионе мира. О подразделениях нового типа и их возможностях, о технике для "крылатой пехоты" и парашютах "Юнкер-О" "Известиям" рассказал командующий ВДВ генералполковник Андрей Сердюков.

— Не в кайф — Учёные разработали новый вид сенсоров, которые позволяют по следам в канализации находить подпольные нарколаборатории, производящие амфетамины. Такие датчики устанавливаются в трубы для непрерывного мониторинга сточных вод. Разработку уже протестировали в Берлине. Естьриск, что фоновая сорбция других веществ в водах может исказить результаты и испортить датчик, но направление исследований перспективное, говорят эксперты.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Локдаун мы не планируем — Очередная пресс-конференция Владимира Путина из-за пандемии коронавируса прошла в гибридном формате: президент общался с журналистами по видеосвязи, вопросы могли задать и обычные граждане.

— Минпромторг отклонил пакетную инициативу — Госкомитет Белоруссии по стандартизации предложил запретить оборот ряда видов пластиковой упаковки на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС, в него входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения) в целях исключения загрязнения окружающей среды и облегчения утилизации. Речь идет о полиэтиленовых пакетах толщиной до 50 микрометров, этикетках из поливинилхлорида (ПВХ) на пластиковых бутылках, упаковке из вспененного полистирола (лотки из мягкого пластика для хранения пищевой продукции) и упаковке из разлагаемого пластика с добавлением катализатора (биоразлагаемые пакеты).

— Superjet поднимается на субсидиях — Правительство в 2021 году уменьшит субсидирование авиакомпаний, у которых в парке отсутствуют российские Sukhoi Superjet 100 (SSJ), но увеличит размер дотаций для предприятий с этими самолетами. Это следует из перечня субсидируемых региональных маршрутов на 2021 год (маршруты в обход Москвы), который утвердил глава Росавиации Александр Нерадько в конце ноября, и правил распределения субсидий.

— Ведущие ставят на цифру — Крупнейшие банки решили начать отказываться от массового выпуска пластиковых карт и заменять их на цифровые. Сбербанк к концу 2023 года планирует эмитировать 50% ото всех выпускаемых карт исключительно в цифровом формате, рассказал РБК зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Аналогичные планы есть у второго по величине банка — ВТБ: он хочет к 2023 году выпускать в цифровом виде до 40% всех банковских карт, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

— Из пике на пик — С начала года стоимость первой криптовалюты выросла более чем втрое, даже мартовское падение всех финансовых рынков не смогло сильно помешать ралли криптоактивов. Происходящее в последние месяцы на крипторынке напоминает инвесторам и аналитикам события трехлетней давности. В январе 2017 года биткоин стоил примерно $1 тыс, а 17 декабря — почти $20 тыс.