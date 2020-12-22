МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 28 776 до 2 906 503, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 776 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5678 (19,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 7237, Санкт-Петербурге — 3760, Подмосковье — 1498. Попова рассказала, когда закончится пандемия

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО — 0,3%.

За сутки в РФ выписаны 24 158 человек после COVID-19, за все время — 2 319 520.

Подтверждена 561 смерть с COVID-19, за все время — 51 912.