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https://1prime.ru/News/20201222/832651899.html
В России за сутки зарегистрировано 28 776 случаев заражений COVID
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Число случаев COVID-19 в России выросло на 28 776 до 2 906 503, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "За последние сутки в России... ПРАЙМ, 22.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 28 776 до 2 906 503, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 776 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5678 (19,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве — 7237, Санкт-Петербурге — 3760, Подмосковье — 1498.
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Ненецком АО — 0,3%.
За сутки в РФ выписаны 24 158 человек после COVID-19, за все время — 2 319 520.
Подтверждена 561 смерть с COVID-19, за все время — 51 912.