Скончался модельер Пьер Карден
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Французский модельер Пьер Карден скончался, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его родственников.
Ему было 98 лет.
https://1prime.ru/News/20201229/832707569.html
В последнее время организациям и физическим лицам стали поступать телефонные звонки якобы от имени Агентства экономической информации «ПРАЙМ» (или от Аналитического агентства Прайм) с предложением финансовых услуг и покупки акций. АО «АЭИ «ПРАЙМ» не оказывает непосредственно финансовые услуги и к звонкам такого характера отношения не имеет. Данные звонки поступают от мошенников, будьте осторожны!
Торги
Рубль днем растет к доллару на фоне дорожающей нефти
Пандемия коронавируса
В России за сутки число случаев заражений COVID выросло на 27 002
Нефть
Стоимость нефти ускорила рост до 1,3% на рисковых настроениях
Северный поток-2
Эксперт рассказал, на сколько подорожал "Северный поток 2"
Итоги-2020
Российское сельское хозяйство - ложка меда в бочке дегтя
Пенсии
Путин призвал рассмотреть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Банки
ЦБ предлагает упростить для клиентов смену обслуживающего банка
МОСКВА, 29 дек — ПРАЙМ. Французский модельер Пьер Карден скончался, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на его родственников.
Ему было 98 лет.
https://1prime.ru/News/20201229/832707569.html
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.