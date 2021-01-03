МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. По мнению Россиян, в 2020 году самой благородной профессией являлась специальности врача, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.

Работу медиков назвали самой благородной профессией 2020 года 29% участников исследования.

Респондентам задавали вопрос "какую профессию вы считаете самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время?".

10% назвали профессию учителя.

По 4% набрали профессии спасателя и курьера.

Как комментировали участники опроса, за период строгой самоизоляции в России, которую власти ввели в качестве меры против пандемии коронавируса, многие граждане страны были вынуждены обратить внимание на работу сотрудников служб доставки.

3% респондентов считают профессию строителя самой благородной.

По 2% голосов набрали военнослужащие, сотрудники пожарных служб и дворники.

В список также вошли:

ветеринары,



продавцы,



шоферы,



шахтеры,



сантехники,

юристы,



летчики,

программисты,



повара,



инженеры,



космонавты,

библиотекари.



При этом 6% респондентов заявили, что понятия "благородная профессия" больше не существует.