МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. По мнению Россиян, в 2020 году самой благородной профессией являлась специальности врача, пишет РБК со ссылкой на исследование сервиса по поиску работы SuperJob.
Работу медиков назвали самой благородной профессией 2020 года 29% участников исследования.
Респондентам задавали вопрос "какую профессию вы считаете самой благородной, нравственной, самоотверженной и честной в настоящее время?".
10% назвали профессию учителя.
По 4% набрали профессии спасателя и курьера.
Как комментировали участники опроса, за период строгой самоизоляции в России, которую власти ввели в качестве меры против пандемии коронавируса, многие граждане страны были вынуждены обратить внимание на работу сотрудников служб доставки.
3% респондентов считают профессию строителя самой благородной.
По 2% голосов набрали военнослужащие, сотрудники пожарных служб и дворники.
В список также вошли:
- ветеринары,
- продавцы,
- шоферы,
- шахтеры,
- сантехники,
- юристы,
- летчики,
- программисты,
- повара,
- инженеры,
- космонавты,
- библиотекари.
При этом 6% респондентов заявили, что понятия "благородная профессия" больше не существует.
https://1prime.ru/News/20210103/832738375.html