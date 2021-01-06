МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 24 217, до 3 308 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 217 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2672 (11,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 5142, Санкт-Петербурге — 3341, Подмосковье — 1097. Попова рассказала, когда закончится пандемия

За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Ненецком автономном округе (0,1%).

Выписаны 23 055 человек после COVID-19, за все время — 2 685 723.

Подтверждены 445 смертей, за все время — 59 951.