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https://1prime.ru/News/20210106/832754819.html
В России за сутки зарегистрировано 24 217 случаев заражений COVID
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Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 24 217, до 3 308 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. "За последние... ПРАЙМ, 06.01.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в РФ за сутки выросло на 24 217, до 3 308 601, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 24 217 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2672 (11,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 5142, Санкт-Петербурге — 3341, Подмосковье — 1097.
За сутки нет прироста COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп в Ненецком автономном округе (0,1%).
Выписаны 23 055 человек после COVID-19, за все время — 2 685 723.
Подтверждены 445 смертей, за все время — 59 951.