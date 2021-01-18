2021-01-18T12:48:33+03:00
2021-01-18T12:48:33+03:00
2021-01-18T12:48:33+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210118/832829828.html
Путин поручил упростить допуск трудовых мигрантов на стройки
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину в срок до 1 марта 2021 года рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. Соответствующие... ПРАЙМ, 18.01.2021
законодательство, россия, мигранты, недвижимость, новости, экономика, бизнес, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83282/97/832829763.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83282/97/832829763.jpg
https://1prime.ru/images/83282/97/832829762.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83282/97/832829762.jpg
https://1prime.ru/images/83282/97/832829750.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83282/97/832829750.jpg
https://1prime.ru/energy/20210118/832829629.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину в срок до 1 марта 2021 года рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки.
Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений:… рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", — отмечается в докменте.
Срок выполнения правительством поручения президента — до 1 марта 2021 года.
Напомним, что ранее вопрос нехватки трудовых мигрантов на российских строительных объектах поднимал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он заявлял, что стройка "испытывает большой дефицит" кадров, обосновывая это тем, что "иностранцы, мигранты отсечены из-за пандемии".