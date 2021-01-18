МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин дал поручение кабмину в срок до 1 марта 2021 года рассмотреть вопрос упрощенного привлечения трудовых мигрантов на стройки. Доходы России от продажи нефти рухнули

Соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.

"Правительству РФ совместно с комиссией Государственного Совета РФ по направлению "Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда" с учетом ранее данных поручений:… рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами РФ, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", — отмечается в докменте.

Срок выполнения правительством поручения президента — до 1 марта 2021 года.

Напомним, что ранее вопрос нехватки трудовых мигрантов на российских строительных объектах поднимал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Он заявлял, что стройка "испытывает большой дефицит" кадров, обосновывая это тем, что "иностранцы, мигранты отсечены из-за пандемии".