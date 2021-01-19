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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Следующая санкция — Алексеевская — Задержание в аэропорту Шереметьево и последовавший арест главного критика российских властей Алексея Навального вызвали взрыв негодования в трансатлантическом сообществе.

— А ФСИН его знает — Судья Химкинского горсуда в понедельник отправила оппозиционера Алексея Навального под стражу до 15 февраля из-за нарушения им условий испытательного срока по делу "Ив Роше".

— Нефтяники попали в эколожное положение — Крупнейшие нефтекомпании пожаловались в правительство на необходимость проводить государственную экологическую экспертизу проектной документации буровых скважин в Арктике.

— "Аврору" подержат на плаву — 19,4 млрд руб. предложено направить на закупку для врачей и учителей 700 тыс. планшетов на российской операционной системе (ОС) "Аврора".

— В санпиническом ужасе — Роспотребнадзор пытается придать разработанным весной прошлого года рекомендациям по работе гостиниц статус СанПиНов, что вызвало жесткую критику со стороны бизнеса.

— Китайская экономика показала эксклюзивный рост — Экономика Китая единственная среди крупных по итогам прошлого года оказалась в плюсе: ВВП страны в годовом выражении вырос на 2,3%.

— Исправление исправленного — Законопроект, уточняющий порядок выделения субсидий из бюджета инвесторам, заключившим соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), готов к принятию в первом чтении.

— Промышленности помогли близость к государству и слабая кооперация — По оценке Института проблем естественных монополий, объем выпуска промышленности в 2020-м сократился на 4% по сравнению с 2019 г.

— Нет повода не ехать — Российская делегация примет участие в январской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), несмотря на пандемию коронавирусной инфекции.

— ЦИК уполномочен разрешить — Сегодня председатель ЦИКа Элла Памфилова встретится с руководством московского штаба по наблюдению за выборами для обсуждения подготовки к сентябрьским выборам в Госдуму.

— У бывших полицейских нашлись вопросы к Ивану Голунову — Более двух часов господин Голунов практически поминутно вспоминал подробности своего задержания, которое правоохранители провели 6 июня 2019 года.

— К единороссу подошли конфискательно — Стали известны подробности исковых требований, заявленных Генпрокуратурой к депутату Госдумы от "Единой России" Андрею Голушко.

— Выгодное антитело — В регионах рассматривают введение специальных преференций для привитых от коронавируса и переболевших. Власти Башкирии первыми в России вводят так называемые антиковидные паспорта.

— Окно размером в шесть лет — Аспирант Азат Мифтахов осужден за политически мотивированное хулиганство. Суд в понедельник вынес решение по делу о разбитом в 2018 году окне офиса "Единой России" в Ховрино.

— Репутация, сравнимая с ампутацией — Движение по Военно-Грузинской дороге было запрещено для всех видов транспорта еще вечером 11 января. Причиной стало ухудшение погодных условий на территории Грузии.

— Живые и голые — Правительство Джузеппе Конте оказалось на пороге отставки. Если во вторник итальянский Сенат вынесет ему вотум недоверия, то политический кризис может обернуться для республики новыми парламентскими выборами.

— Уголь "Коулстара" свернул на Украину — Стал известен первый конкретный случай нарушения ограничений на поставки российского угля на Украину. В мае 2020 года таможня оштрафовала "Коулстар" Эдуарда Худайнатова.

— Сайты с пометкой "фишинг" — В Госдуме решили проработать с Роскомнадзором введение нового регулирования для борьбы с мошенническими сайтами.

— Аттракцион неслыханной мягкости — Инвестбанки в четвертом квартале прошлого года резко увеличили объем получаемых комиссионных, особенно на рынке акционерного капитала.

— АСВ недоплатило кредиторам — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) по итогам 2020 года достигло рекордного результата по доле удовлетворенных требований кредиторов ликвидированных банков.

— НПФ разуверились в долгах компаний — Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), наращивавшие до середины прошлого года в портфелях корпоративные облигации, во второй половине года изменили свои предпочтения.

— Быстрые платежи идут на обгон — По данным ЦБ, переводы через СБП в прошлом году многократно выросли как по количеству, так и по объему операций, а в декабре преодолели отметку в 200 млрд рублей.

— Госдолги растут в цене — Доходность десятилетних облигаций федерального займа (ОФЗ) обновила двухмесячный максимум, достигнув 6,15% годовых. Рост ставок происходит на фоне подъема ставок за рубежом.

— Правительство сэкономит на зеленой энергии — Минэнерго решило сократить объем новой программы строительства зеленой генерации после 2025 года на 30%, чтобы удержать рост энергоцен в стране на уровне инфляции

— Курской АЭС-2 включают господдержку — "Росатому" после длительной дискуссии все-таки удалось включить два строящихся энергоблока на Курской АЭС-2 мощностью 2,4 ГВт в программу поддержки электроэнергетики.

— Танкер потерло льдами — Проект НОВАТЭКа "Ямал СПГ" может временно лишиться одного из своих ледовых танкеров — "Николая Евгенова", который сейчас завершает проход по Севморпути без сопровождения ледокола.

— "Норебо" ловит миллиард — Теперь бенефициар и структуры группы рыбопромышленной группы "Норебо" пытаются взыскать почти 1,2 млрд рублей компенсации с Александра Тугушева.

— Рестораторы клюнули на регионы — Ресторатор Аркадий Новиков и партнеры готовятся запустить новую франшизу — сеть рыбных ресторанов "Клево" и облегченной концепции "Клево бистро".

— На "Т-Платформы" поднялся кредитор — Кредитор российского разработчика суперкомпьютеров "Т-Платформы" предупредил о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве контрагента.

— В промзону идет элитка — Девелопер Vesper, специализирующийся на строительстве элитного жилья, может получить новый проект недалеко от Киевского вокзала в Москве.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Промышленность успешно преодолела пандемию и готовится к росту — Справиться с кризисом ей помогла поддержка правительства и локальная закрытость.

— Арест Навального может усилить раскол в обществе — Однако на выборы в Госдуму его арест, скорее всего, не повлияет, считают эксперты. Оппозиционный политик Алексей Навальный был арестован 18 января.

— Единороссы начинают обучение политиков, которые могут стать кандидатами в депутаты Госдумы — Некоторые участники по итогам получат наставников, одним из которых обещал стать Дмитрий Медведев.

— Михаил Бабич может попробовать себя на новой работе — Первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич в ближайший месяц может перейти на другую работу.

— В Госдуму внесен законопроект об отмене страхования валютных вкладов — В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает отказ от страхования валютных вкладов, свидетельствуют данные СОЗД.

— Налоговая служба будет выдавать электронные цифровые подписи — С июля 2021 г. ода ФНС начнет выпуск бесплатных электронных цифровых подписей для российских компаний, индивидуальных предпринимателей и нотариусов.

— Правительство повысит утильсбор на автомобили в феврале или марте — Эксперты сдержанно оценивают меру, которая приведет к росту локализованных в РФ машин.

— "Интеко" может построить крупный жилой комплекс на Пресне — Компания ОАО "Торговый дом "Москва-Могилев" (ТД "Магмос" – так в "СПАРК-Интерфаксе") выставила на продажу свой единственный актив.

— Telegram обвинили в потворстве экстремизму — Telegram должен быть удален из магазина приложений Apple, поскольку не принял мер для удаления высказываний с призывами к насилию и беспорядкам во время штурма Капитолия.

— Правительство обновило Стратегию развития лесного комплекса России до 2030 года — Но сначала нужно вырастить выбывший лес, говорят в правительстве. Нынешнее положение дел стратегия прямо называет плачевным.

— Банки стимулируют переезд россиян за город — Одним из последствий пандемии во всем мире стал рост спроса на загородную недвижимость: люди уезжают из мегаполисов, где велик риск заразиться опасным вирусом.

— К чему малому бизнесу готовиться в 2021 году — Хотя российские предприниматели пережили не один кризис, нынешний оставляет все меньше поводов для оптимизма.

— Кому проще совершать отраслевые революции — Считается, что аутсайдеру проще устроить революцию в устоявшейся сфере и на сложившемся рынке, чем старой опытной компании. Но это не так.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сдавать и не сдаваться — Важная новость для десятиклассников, которые будут сдавать выпускные экзамены в 2022 году. Как изменится госэкзамен и станут ли задания сложнее, рассказала замдиректора ФИПИ Ольга Котова.

— Частников узаконят — Как поможет этого добиться прокуратура и как бороться с частниками, которые открывают опасные дома престарелых, в интервью рассказал прокурор Московской области Сергей Забатурин.

— Съемные детали — Доля тех, кто приобретает квартиры с целью инвестиций, за 2020 год выросла в три раза. На это повлияли рекордно низкие ставки по ипотеке, снижение доходности банковских вкладов, ослабление курса рубля.

— Как тебя теперь зовут?— Верховный суд объяснил, можно ли после развода поменять детям фамилию и имя. Оказывается, изменение фамилии ребенку по заявлению только одного из родителей без учета мнения другого возможно.

— Что-то здесь не чисто — Из-за неубранного снега и льда, скопившихся на дорогах и крышах зданий, ежегодно гибнут люди. Можно ли добиться качественной уборки снега и кому жаловаться.

— В ГУМе у вакцины — Самый первый мобильный прививочный пункт от CОVID-19 открылся в центре Москвы. "Прививаем всех желающих", — рассказала главный врач городской поликлиники №68 Наталья Кузенкова.

— Один пояс — один институт — РИСИ должен стать публичной площадкой в экспертной среде, причем и среди своих, и среди зарубежных экспертов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Цели и планы — Программа льготных авиаперевозок на Дальний Восток будет расширена, а госуслуги граждане смогут получить без предоставления бумаг. Эти и другие поручения дал Владимир Путин.

— Морозная, весенняя — 19 января в ГД пройдет первое пленарное заседание весенней сессии. Одной из ключевых задач станет продолжение работы над законами для реализации Послания президента Федеральному Собранию.

— Должников подождут — Солдаты срочной службы могут получить возможность просить у банков отсрочку по выплате кредитов или как минимум уменьшать ежемесячные платежи.

— Пособие для начала — Минимальная выплата по больничному листу останется в размере МРОТ с учетом региональных коэффициентов, при этом все страховые социальные выплаты будут назначаться проактивно.

— Настройки по вертикали — Оптимизация штата госслужащих и совершенствование структуры аппарата правительства направлены на оперативное решение проблем граждан.

— Год иностранных дел — Глава МИД РФ Сергей Лавров в режиме онлайн провел традиционную пресс-конференцию по итогам 2020 года. Среди главных тем мероприятия — вызовы, которые пандемия поставила перед миром.

— Дело за малыми — Представители МСП и самозанятые уже в этом году смогут оформить кредит через новую цифровую платформу предоставления услуг "Мой бизнес".

— Разлучать не станут — Иностранцев, у которых есть близкие родственники в России, не будут выдворять за провинности, предусмотренные КоАП и миграционным законодательством.

— Газовые средства — Больше всего углерода накопили леса Сибирского федерального округа — 13,8 млрд тонн. На втором месте Дальний Восток — 10,8 млрд тонн.

— Поддержка во весь колос — В ближайшие дни будет утверждено повышение экспортной пошлины на пшеницу с 1 марта. Это позволит оставить нужный объем зерна внутри страны и снизить на него цены.

— Прививки на позициях — В Нагорном Карабахе российским миротворцам делают прививки от коронавируса. Вакцинацию проводят специалисты медицинского отряда спецназначения.

— Должник без срока давности — СКР предлагает усилить борьбу с уходом от налогов. В Следственном комитете РФ предложили внести серьезные поправки в налоговое законодательство.

— Маски не допустят срывов — Хотя вакцины помогут положить конец пандемии, они не решат всех проблем, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. Как много удалось узнать за год о вирусе, она рассказала в интервью.

— Стимул к прививкам — В Башкирии для жителей региона ввели антиковидные паспорта. С 5 февраля жители республики, переболевшие коронавирусной инфекцией или сделавшие прививку от ковида, смогут его получить.

— "Демократия в России не поддается провокациям" — Задержание и арест на 30 суток Алексея Навального — следствие абсолютно законных и заранее объявленных претензий к нему уголовно-исполнительной системы.

— Конец дела Ли — Вице-президент и де-факто руководитель крупнейшей южнокорейской компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ен вновь признан замешанным в коррупционном скандале вокруг экс-президента страны.

— За уколом — в Солсбери — В Великобритании старинные соборы и популярные музеи превращают в прививочные центры. Так, прививку от коронавируса можно сделать в средневековом соборе в Солсбери.

— Крепость "Колумбия" — В преддверии инаугурации 46-го президента США Джозефа Байдена Вашингтон превращается в вооруженную крепость — столицу уже наводнили около 25 тысяч военнослужащих.

— Не спрятаться, не скрыться — В Венеции презентовали новую систему Smart Control Room, которая умеет отслеживать поведение гостей города и контролировать количество путешественников в высокий сезон.

— Нет машины — нет налога — Погибший, но оставшийся на учете автомобиль будет освобожден от транспортного налога. Для этого нужно будет написать заявление в налоговую и приложить документы об уничтожении авто.

— Развод на расстоянии — Начиная с этого года экс-супругам необязательно встречаться друг с другом, чтобы разделить имущество и договориться об алиментах.

— Лыжные стрелы — Специальные поезда для любителей зимних видов спорта запустили в Санкт-Петербурге. "Лыжные стрелы" отправляются по выходным дням с Финляндского и Московского вокзалов.

— Мастер-класс от Деда Мороза — Как в Тверской области выживают зимой без электричества. В первой половине января многим сельским жителям Тверской области пришлось сидеть при свечах, а воду добывать из снега.

— Накрыло волной — На курорте Домбай туристов настигла снежная лавина. В Карачаево-Черкесии во время сходы лавины попали отдыхавшие на Домбае туристы.

— КТ для кота — Петербургские ученые впервые в России провели генетическое исследование коронавируса, выявленного у домашнего кота. По всей вероятности, животное заразилось от хозяев.

— Лекция на диване — Правила этикета для дистанционного обучения прописали профессора Воронежского госуниверситета. "Дистанционные занятия — это обычные занятия, только проводимые при помощи технических средств".

— Таланты — на орбиту — Зачем образовательному центру для талантливых детей — своя космическая лицензия? Об этом рассказал руководитель лаборатории "Космические системы и дистанционное зондирование Земли" Иван Шеков.

— Каша гречневая и снежная — МЧС России разворачивает дополнительные пункты обогрева на трассах там, где установилась морозная погода. На этот раз мониторинг ситуации организован в северных и южных районах.

— Адвоката так и не позвали — Проходящий потерпевшим по резонансному уголовному делу о подбрасывании полицейскими наркотиков журналист Иван Голунов выступил на заседании Мосгорсуда.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Не до жира — Продажи в фитнес-индустрии в праздники упали еще на 14%. Даже после новогодних застолий люди не спешат в фитнес-клубы приводить себя в форму.

— Заоблачная угроза — Amazon может заблокировать тысячи сервисов в России. У американского IT-гиганта есть инструменты для дистанционного отключения клиентов из РФ.

— В лидерах — "Коалиция" — Дальнобойные гаубицы отправят на юг. Сверхдальнобойные гаубицы 2С35 "Коалиция-СВ" поступят на вооружение Южного военного округа.

— Праздничный пост — На каникулах россияне снизили траты на отели на 40%. Из-за закрытых границ спрос на туристические услуги существенно вырос в восьми регионах.

— Серафимы САРов — Российским офшорам готовят реформу. Потенциальных резидентов островов Русский и Октябрьский в обмен на льготы обяжут вкладывать в инфраструктуру.

— Идеальный укол — Ученые нашли способ экономить вакцину от COVID-19. При каждом уколе от 40 до 560 микролитров сыворотки попадают в отходы, утверждают ученые из Бразилии.

— Защита сообщением — ЦБ планирует развить институт информаторов. Регулятор надеется на получение жалоб от сотрудников финорганизаций на нарушение прав клиентов.

— Настроить инструмент — Пенсионным накоплениям расширят свободу вкладов. Законопроект об инвестировании в клиринговые сертификаты и депозиты небанковских кредитных организаций рассмотрят в ГД.

— Неудачно приземлился — Чем закончится арест Навального. Суд приговорил Алексея Навального к аресту на 30 суток — до 15 февраля. За это время должно пройти заседание о замене ему условного наказания на реальное.

— Действуют без нервов — Пандемия не помешала КНР подрастить ВВП. За 2020 год ВВП Китая вырос на 2,3%, свидетельствуют данные, обнародованные 18 января Государственным статистическим управлением КНР.

— Ниже класс — В России обсуждают создание новых лоукостеров. Бюджетным авиаперевозчикам предлагают прописаться в Жуковском, Челябинске и Калининграде.

— Банкротовирус — Минэк ожидает роста числа заявлений о разорении фирм. Минэкономразвития прогнозирует рост количества заявлений о признании компаний несостоятельными из-за отмены моратория на банкротство.

— Пожиратели трафика — Как изменятся цены на связь в 2021 году. В этом году россиян ждет рост расходов на услуги связи. Они могут подорожать примерно на 15%, считают аналитики.

— Живой вопрос — Можно ли справиться с нападениями бездомных собак. После серии происшествий в Бурятии могут приостановить действие закона о гуманном отношении к животным.

— Прикусили язык — Как на Украине проходит новый этап внедрения мовы. С 16 января от русского отказались магазины, банки и аптеки. На Украине вступил в силу закон, обязывающий перейти всю сферу услуг на украинский язык.

— Ковиданные меры — В России с 18 января начался переход от масштабной вакцинации к массовой. В столице открылся первый мобильный пункт — в ГУМе. И сразу стал пользоваться огромным спросом.

— Решительный штат — Сокращение штатных единиц в правительстве позволит сохранить бюджетные средства, полагают опрошенные парламентарии и эксперты. Однако, по их мнению, эта экономия может не дать значительного эффекта.

— Мировой беспорядок — Блокировка Трампа в Twitter, контроль над вооружениями, идеалы внешней политики, соблюдение Минских соглашений и урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

— В мгновение блока — Удаление мессенджера Telegram из магазинов приложений App Store и Google Play по всему миру возможно только в крайнем случае и вряд ли произойдёт в ближайшее время.

— Жилой фронт — В Госдуме выступили за сохранение строительства новых апартаментов. Для этого необходимо законодательно закрепить их определение, заявил первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ.