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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Узник замка "Ив" — Алексей Навальный получил реальный срок — Во вторник Симоновский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и заменил 3,5 года условного срока, назначенные оппозиционеру Алексею Навальному по делу о хищении средств у "Ив Роше", на 2 года 8 месяцев реального лишения свободы.

— Западные дипломаты вызвались в суд — МИД РФ возмутил интерес иностранных посольств к делу Алексея Навального — Судебное заседание по делу Алексея Навального привлекло беспрецедентное внимание иностранных дипломатов: во вторник в суд приехали дипломаты как минимум из 15 посольств.

— "Спутник V" стимулировал появление авторитета — Журнал The Lancet рассказал об итогах третьей фазы испытаний российской вакцины — Журнал The Lancet, одно из наиболее авторитетных научных изданий мира, опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутника V".

— "Безопасный город" постигла реновация — В проект МЧС заселяется Минцифры — Контроль над аппаратно-программным комплексом (АПК) "Безопасный город" стоимостью почти 100 млрд руб., необходимым для борьбы с чрезвычайными ситуациями, может перейти от МЧС к Минцифры, которое согласилось взять на себя часть полномочий.

— В здравом уме и твердой памятке — Банк России предложил инструкцию для электронных кошельков — ЦБ разработал рекомендации, чтобы повысить качество обслуживания клиентов с помощью электронных денежных средств (ЭДС).

— Самозанятые дали — Потенциальных плательщиков профналога больше явного — Эксперты оценивают потенциальный рынок самозанятых в среднем в почти пять раз больше официального — 7,2 млн против 1,5 млн человек, вставших на учет в ФНС на конец 2020 года, следует из исследования Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики.

— Вирус с осложнениями — Восстановительный рост экономик не компенсирует всех потерь от пандемии — Мировая экономика сократилась в "ковидном" 2020 году на 4,3% — это максимальный спад со времен Великой депрессии, следует из доклада ООН об экономических перспективах.

— Инвестиции, потребление и госрасходы не обещают рывка — Мониторинг внутреннего спроса — По данным Росстата (см. "Ъ" от 2 февраля), ВВП РФ снизился в 2020 году на 3,1%. Основной негативный вклад внесли частное потребление (на уровне 4,4 процентного пункта, п. п.) и инвестиции (1,3 п. п.), а частично компенсировали его крайне сильное снижение импорта и максимальное за всю современную историю госпотребление (вклад — плюс 0,7 п. п.), обеспеченное смягчением бюджетной политики.

— Иностранцы не поняли, что растратили — Майкла Калви и его партнеров заслушали в московском суде — Во вторник в Мещанском райсуде Москвы началось слушание громкого уголовного дела о предполагаемой растрате 2,5 млрд руб. банка "Восточный", основными фигурантами которого являются основатель фонда Baring Vostok американец Майкл Калви и его партнер француз Филипп Дельпаль.

— Сто томов на тысячу вагонов — Прокуратура направила в суд дело бизнесмена из списка Бориса Титова — МВД завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора крупной лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова и его экс-заместителя Елены Сергеевой, являющейся сейчас гендиректором компании Ural Logistics.

— ФСБ защитилась от адвоката участковым — Ольгу Лукманову приговорили к условному сроку, запретив работать адвокатом — К пяти годам лишения свободы и трехлетнему запрету на занятие профессиональной деятельностью приговорил Измайловский райсуд Москвы известного столичного адвоката Ольгу Лукманову, признав ее виновной в покушении на особо крупное мошенничество.

— Трудовых мигрантов учтут по пальцам — Правительство РФ обязывает иностранцев из ЕАЭС проходить дактилоскопию — Иностранцев, въезжающих без виз в Россию на срок свыше 90 дней или на любой срок "для осуществления трудовой деятельности", обяжут сдавать отпечатки пальцев.

— По ночам здесь не место — Правительство против допуска автомобилистов на автобусные полосы — Белый дом выступил против законодательной инициативы освободить от штрафов в 1,5–3 тыс. руб. водителей, выезжающих на выделенные полосы ночью или использующих их для объезда препятствий.

— Начали за "Новичок", а кончили за договор — Как глава МИД Швеции Анн Линде побывала в Москве и никого не облила кофе — Россия может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), если США вернутся к его выполнению.

— Оппозиция в парламенте Грузии размечталась — Противникам правящей партии не дали отказаться от мандатов в знак протеста — Грузинские оппозиционеры, которые хотели демонстративно отказаться от парламентских мандатов в знак протеста против якобы сфальсифицированных результатов прошлогодних выборов, сохранят свой статус.

— Ухань исследуют со всеми остановками — Миссия Всемирной организации здравоохранения ищет разгадку причин пандемии — Новая администрация США продолжает линию предыдущей команды в Белом доме, обвинявшей Пекин в сокрытии информации об источнике коронавируса, впервые обнаруженного в китайском городе Ухане.

— Дональд Трамп затаил в душе Флориду — Бывший президент США готовится к обороне от импичмента и копается в причинах своего поражения — Американский президент Джо Байден остается важным, но не единственным из политических ньюсмейкеров в США.

— В пятый пакет сложат соцсети — Новое антимонопольное регулирование предложено расширить — Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) просит Федеральную антимонопольную службу (ФАС) вернуть под действие будущего пятого антимонопольного пакета поисковые системы, социальные сети и мессенджеры.

— Доходы не всходят — Прибыль аграрного сектора в новом сезоне может сократиться — Снижение урожайности, удорожание средств производства и планируемые ограничения экспорта зерна могут негативно сказаться на доходах аграриев.

— "Газпрому" неуютно в горах — Компания хочет минимизировать бизнес в Дагестане — Как выяснил "Ъ", "Газпром" хочет полностью отказаться от сбыта газа и газораспределения в Дагестане, этот бизнес приносит монополии только убытки.

— Долги уперлись в ставку — Корпоративные заемщики не спешат с размещениями облигаций — Начало 2021 года оказалось провальным для внутреннего долгового рынка. По итогам января объем размещений рублевых облигаций составил всего 12 млрд руб.— минимум за девять лет.

— Лому не хватает гибкости — Прогнозы роста цен на сталь дают повод для экспортных запретов — По оценкам ММК, цены на сталь внутри страны в январе—марте будут расти на 10–15% в месяц. Другие крупные металлурги считают, что мировые цены перешли к снижению, однако воздерживаются от прогноза динамики внутренних цен.

— Регулятор оштрафовал главу "Зенита" и усилил позиции миноритария в споре с банком — ЦБ выписал штраф главе банка "Зенит" за неисполнение требований по выкупу акций миноритариев — В банке фактически произвели зачет долга бенефициара двух компаний-акционеров перед кредитной организацией.

— "Безопасный город" постигла реновация — В проект МЧС заселяется Минцифры — Контроль над аппаратно-программным комплексом (АПК) "Безопасный город" стоимостью почти 100 млрд руб., необходимым для борьбы с чрезвычайными ситуациями, может перейти от МЧС к Минцифры, которое согласилось взять на себя часть полномочий.

— Мошенники проводят кастинг — Фальшивые сайты настраивают под характеристики жертв — Администраторы фейковых сайтов начали повышать эффективность мошенничества, отбирая жертв по критериям, выяснили в Infosecurity a Softline Company.

— Девелопера потянуло на мучное — Алексей Тулупов расширяет хлебопекарный бизнес — Владелец девелоперской компании Sminex Алексей Тулупов расширяет хлебопекарный бизнес. Структуры принадлежащего бизнесмену булочно-кондитерского холдинга "Коломенский" покупают подмосковное предприятие "Балашиха хлеб", которое ранее входило в группу "Настюша" Игоря Пинкевича.

— Запретный рейд — Перевалку опасных грузов в море ограничат — Правительство собирается запретить перевалку опасных грузов с судна на судно, кроме определенных зон. Против рейдовой перевалки активно выступали экологи, указывая на повышенные риски и ущерб окружающей среде.

— С видом на общежительство — "Гранель" займется строительством коливингов — ГК "Гранель", основанная главой правительства Башкирии Андреем Назаровым, намерена запустить сеть коливингов для иностранных студентов в 20 российских городах.

— "Самыми крупными неплательщиками являются богатые люди" — Глава "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров о последствиях пандемии и новых покупках — "Газпром энергохолдинг", крупнейшая энергокомпания РФ по установленной мощности, не торопится реинвестировать свободные средства в новую программу модернизации.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Россия экспортировала рекордное количество пшеницы — Рост отгрузки ускоряет введение пошлин — Экспорт зерновых с начала текущего сельскохозяйственного сезона (длится с июля 2020 г. по июнь 2021 г.) по январь составил 34,3 млн т, это на 25% больше аналогичного периода прошлого года и самый высокий показатель за всю историю рынка, сообщил "Ведомостям" руководитель аналитического центра "Русагротранса" Игорь Павенский.

— Алексей Навальный уедет в колонию более чем на 2,5 года — Замена условного приговора политику на реальный прошла в Мосгорсуде — Оппозиционный политик Алексей Навальный может встретить выборы депутатов Госдумы 2021 г. за решеткой.

— Волонтерская повестка может помочь результатам "Единой России" на выборах — Население эту тему не замечает, считает эксперт — В преддверии выборов в Госдуму 2021 г. следует ожидать активизации партий в социальной и волонтерской повестке. А поскольку "Единая Россия" была лидером по волонтерским проектам в прошлом году, то итоги этой работы могут положительно повлиять на результат единороссов на выборах в Госдуму.

— Налоговая служба выявит неэффективные льготы для бизнеса — Результаты анализа пока не планируется применять для пересмотра системы льгот — Федеральная налоговая служба вместе с Минфином запустила электронную систему мониторинга налоговых льгот в России.

— Бюджет выделит более 200 млрд рублей на арктические проекты — В списке – инфраструктура, добыча полезных ископаемых, рыбоводство — Правительство РФ утвердило перечень инвестиционных проектов в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ), которые получат государственные субсидии на общую сумму более 214 млрд руб.

— Взрывчатку выявят нейтроны — Российский разработчик защитит подразделение ООН в Женеве — Международный союз электросвязи (МСЭ – подразделение ООН, координирующее взаимодействие участников глобального рынка связи) покупает у российской компании НТЦ "Ратэк" сканер для обнаружения твердой и жидкой взрывчатки.

— Ford будет ставить Android с 2023 года — Google расширяет присутствие в автопромышленности — Американские компании Ford и Google объявили 1 февраля о стратегическом партнерстве сроком на шесть лет.

— "Новатэк" продолжит экспансию на Гыдане — Правительство распечатает для "Новатэка" Северо-Гыданский участок недр — 2 февраля стало известно, что аукцион на крупный, но малоизученный Северо-Гыданский участок недр федерального значения "Роснедра" проведут 24 марта, следует из материалов ведомства.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Станет классом вся страна — Владимир Путин предложил лучшим учителям показать свое мастерство на экранах TV — Владимир Путин поздравил победителя конкурса "Учитель года России" Михаила Гурова и поддержал его идею объявить 2023-й Годом математики.

— Истины прописными буквами — На что нужно обращать внимание при открытии вклада — Банк России решил не ждать, когда население само овладеет финансовой грамотой, и начал планомерное ужесточение правил продаж финансовых продуктов.

— Техосмотру поставили условия — Как ГИБДД будет контролировать операторов техосмотра — Если оператор в течение года три раза оформит диагностическую карту на автомобиль, диагностику которого не проводил, то это станет поводом для его внеплановой проверки ГИБДД. Подписан приказ МВД, устанавливающий индикаторы риска нарушений обязательных требований операторами ТО.

— Максимально выложились — Решение об индексации пенсий работающим пенсионерам могут принять в этом году — Минтруд направил в аппарат правительства свои предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам. На их основе будет подготовлен доклад президенту, вопрос решится в ближайшие месяцы.

— Раздельный сбор доходов — Как повысить эффективность "мусорной реформы" — Направленные на реформу отрасли обращения с отходами деньги должны приносить пользу. Пока же их распределение порой не позволяет приблизиться к цели, считает председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

— "Учитель года России-2020" Михаил Гуров: Жду прорыв в науке — "Учителю года России-2020" Михаилу Гурову — всего 33 года — Как математик, любит повторять: "Нет нерешаемых задач". Он ответил на вопросы журналистов.

— Цены устали расти — Банк России ожидает замедления инфляции с марта — Годовая инфляция достигнет локального пика в феврале, после чего начнет замедляться, считают аналитики Департамента исследований и прогнозирования Банка России.

— Проиндексированы социальные выплаты — Все социальные выплаты, предоставляемые Пенсионным фондом России, с 1 февраля увеличены на 4,9% — На уровень годовой инфляции за 2020 год.

— Пациент тут главный — Минздрав хочет обеспечить этапность в лечении — Оказание медпомощи пациентам с заболеваниями сердца и сосудов, онкологическими и другими опасными недугами, включая COVID-19, будет контролироваться на всех этапах.

— Степь просит пить — Михаил Мишустин в Калмыкии изучил проблемы водоснабжения республики — Премьер-министр Михаил Мишустин посетил Калмыкию, где накопились проблемы, решение которых без поддержки федерального правительства оказалось невозможным.

— Мало не покажется — Экономисты уверены в росте экономики в 2021 году — Мировая экономика после спада, вызванного пандемией, восстановится уже в этом году, однако процесс роста будет сопровождаться увеличением риска последующих кризисов. Такой прогноз сделали экономисты.

— Квартира — в кошельке — Назван размер семейного дохода для комфортной ипотеки — Размер рекомендованного семейного дохода, необходимого для комфортного обслуживания среднего ипотечного кредита в России, за год почти не изменился, снизившись на 0,5% — до 70,3 тысяч рублей по итогам декабря.

— Парковке добавят возможности — В Госдуме предложили выделять инвалидам личные машино-места у дома — За инвалидами предлагают закрепить право на парковочное место около дома. Поправки об этом готовятся комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов в законопроект о гаражной амнистии ко второму чтению.

— Права имеющие — Подтвердить личность в банке можно будет водительским удостоверением — Банки, операторы связи и другие организации смогут самостоятельно обновлять данные клиентов с портала госуслуг, а для подтверждения личности в некоторых случаях можно будет использовать водительские права.

— Дальний стал ближе — Льготные авиабилеты теперь доступны для всех дальневосточников — Дешевые авиабилеты в Москву и Санкт-Петербург по 21 авиамаршруту отныне смогут купить те, кто зарегистрирован на территории Дальневосточного федерального округа.

— "Ив Роше", Кировлес и ветеран — Три истории, которые привели Навального к конфликту с законом — Алексей Навальный нарушил условия испытательного срока, который получил по своему второму уголовному делу. Его журналисты назвали просто — дело "Ив Роше".

— Задание на осень — Андрей Климов: Незаконные акции проводятся с прицелом на выборы в Госдуму — Глава временной комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов считает, что прошедшие в январе в разных городах России несанкционированные акции — это подготовка внешних игроков к выборам в Госдуму.

— Исполнение наказания — Специальный репортаж из зала Мосгорсуда — Во вторник в здании Мосгорсуда проходило выездное заседание Симоновского райсуда. На нем решался вопрос о замене Алексею Навальному условного срока на реальный.

— Торговля и крупный бизнес смогут повысить производительность труда — Эксперты нацпроекта "Производительность труда" помогают предприятиям повышать эффективность своей работы — Минимальная планка для участников — 5% в год.

— Нейроны подскажут — Система отбора по психологическим признакам появится в минобороны — Военнослужащим Российской армии помогут определиться с тем, к какой воинской специальности они больше всего предрасположены.

— Час ответа СПЧ — Глава СПЧ Валерий Фадеев о 15 поручениях президента России — В России может быть создан Суд по правам человека. Это поручение N 1 среди 15 поручений, данных президентом России Владимиром Путиным Совету по развитию гражданского общества и правам человека. Срок исполнения поручения до 1 июня.

— Продавайте тише — Правительство поддержало законопроект о запрете звуковой рекламы на домах — Правительство поддержало законопроект, ограничивающий звуковую рекламу на улицах. Предлагается запретить установку громкоговорителей на домах. При этом полный запрет звуковой рекламы в правительстве сочли излишним.

— Предупредят заранее — МЧС подготовит более 700 прогнозов — В МЧС России сообщили, что переходят на систему более частой и тщательной подготовки прогнозов. Они будут касаться более обширных тем, то есть будут касаться всех угроз, которые могут привести к ЧП.

— Получка в розыске — Долги по зарплате предприятий-банкротов стали выдавать через нотариуса — Нотариусы начали приносить добрые вести работникам некогда обанкротившихся предприятий: людей разыскивают, чтобы отдать им старую получку.

— Номер телефона по сходной цене — СК закончил дело против продавца чужих тайн — Следственный комитет по Московской области объявил о завершении расследования уголовного дела против гражданина, продававшего чужие персональные данные.

— Поделки для киллеров — Ликвидированы 28 подпольных оружейных мастерских — Крупнейшую банду, наловчившуюся оружие нелетального действия переделывать в боевое, разоблачили и задержали сотрудники спецслужб и правоохранительных органов.

— Ни работы, ни дома — Бывшим чиновникам Трампа пророчат сложности с трудоустройством — Обычно у чиновников из окружения президента США не возникает проблем с тем, чтобы после сложения полномочий, "спрыгнуть" в частный сектор и найти высокооплачиваемую работу.

— Варшава пала — Почему польские генералы за пять дней проиграли войну с условным противником — Крупнейшие с 1989 года штабные учения в Польше завершились казусом: польские генералы проиграли условную войну на восточном фланге страны за пять дней.

— Папа и паста — Понтифику прописали строгую диету — Медики настоятельно рекомендуют Папе Римскому Франциску внести серьезные коррективы в его рацион питания и сбросить около 7-8 килограммов, чтобы избежать хирургического вмешательства.

— Пошли по барам — Японские депутаты поплатились за нарушение режима — Премьер Японии Ёсихидэ Суга извинился за коллег-депутатов от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), которые в нарушение введенного из-за коронавируса в ряде регионов режима ЧС посетили ночные клубы.

— Из точки "А" в точку "B" — В ФРГ приняли первый закон о пешеходном движении — Умные светофоры, бордюры для съезда колясок, больше скамеек и зеленых зон — в Германии впервые приняли закон о пешеходах. За него проголосовала палата депутатов Берлина.

— Незваные гости — Запад не спешит вывозить участников "Белых касок" из Иордании — Несмотря на взятые на себя еще в 2018 году Германией, Канадой и Нидерландами юридические обязательства перед Иорданией, многие из участников "Белых касок" по-прежнему остаются на территории королевства.

— Виды на Неву — В Петербурге рекордно выросли цены на новостройки — Почему их активно скупают жители других регионов?— В Северной столице вопреки пандемии цены на новостройки выросли в среднем на 30 процентов, стоимость жилья теперь может доходить до 120 тысяч рублей за кв. м. Причем до 55 процентов покупающих составляют приезжие.

— Куча мала Столицу Дагестана завалил мусор — Субботники ситуацию не спасают — Улицы Махачкалы и Каспийска с начала января стали превращаться в большую свалку. Вывозить мусор просто некому — региональный оператор отказался исполнять свои обязанности.

— Можно в IT?— Какие профессии наиболее востребованы в Москве и других регионах страны — На столичном рынке труда сейчас наиболее востребованы специалисты по кибербезопасности, финансисты, менеджеры по онлайн-продажам и промышленные альпинисты.

— Нечистые дела — В Башкирии глава Минстроя злоупотребил полномочиями — Следственный комитет Башкирии предъявил обвинение по статье "Злоупотребление служебными полномочиями" министру строительства и архитектуры республики Рамзилю Кучарбаеву.

— Парад канистр — Дефицит топлива в Хабаровском крае покроет Росрезерв — В Хабаровском крае продолжается ажиотаж на автозаправочных станциях. Нефтеперерабатывающий завод столицы региона (ХНПЗ) так и не смог запустить производственный цикл, хотя и начал работать 30 января.

— Взять высокую банкноту — Какие валюты могут оказаться самыми доходными в 2021 году — Шведская крона по итогам прошлого года стала лидером по росту курса к американскому доллару из основных мировых валют. Далее идут еще две европейские валюты стран, не входящих в зону евро, — датская крона и швейцарский франк.

— Капитализм с человеческим лицом — Как граждане объявили войну крупным инвестфондам — Вот уже вторую неделю участники популярного форума WallStreetBets в соцсети Reddit держат в напряжении фондовый рынок США.

— У банков есть чем занять — Средний чек потребкредита в России заметно увеличился — Среднестатистический российский заемщик во время пандемии стал брать больше денег в долг у банков, следует из данных кредитного бюро "Эквифакс" за 2020 год (есть у "Российской газеты").

— Ее жизнь игра — Зачем Маск вживил электроды в мозг обезьяны — Илон Маск продолжает удивлять мир. Почти как Цезарь занимается несколькими делами. Причем каждое из них супермасштабное, многим его одного хватило бы на всю жизнь.

— Квант против кванта — В России создана система абсолютной защиты от хакерских атак — С защитой информации складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, считается, что современные методы шифрования вполне надежны.

— Вызваны в РАН — Демидовских лауреатов поздравят в Москве и ждут на Урале — Как стало известно "РГ", торжественная церемония вручения Демидовских премий за 2020 год пройдет 9 февраля в здании президиума РАН.

— Ланч бокс без правил — Наши зарубежные корреспонденты отведали школьные завтраки "периода пандемии" — В США до начала пандемии COVID-19 более 30 миллионов учеников (каждый второй) начальной и средней школы получали питание бесплатно или по льготным ценам в своих учебных заведениях по программе дополнительной поддержки питания.

— Перекус за углом — В Германии нет единых правил, регулирующих школьное питание во время пандемии, — все зависит от региона и от конкретного учебного заведения — По требованию властей немецкие школы разработали "гигиенические концепции", которые успели опробовать еще до ухода на удаленку в ноябре.

— Грязный уран — Применяли ли американцы радиологическое оружие в Европе?— В 1999 году блок НАТО использовал в конфликте на Балканах боеприпасы, содержащие, как тогда заявлялось, обедненный уран. Никто не думал о том, что в центре Европы появится своя зона Чернобыля.

— За Базаром присмотрят — В Карабахе приступили к работам в Мартунинском районе — Сотрудники сводной группировки МЧС России в Нагорном Карабахе провели контрольную проверку жилого фонда и объектов социальной инфраструктуры, восстанавливаемой с использованием стройматериалов, доставленных из России.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Игры с разумом: в России ожидают новую волну фишинга на тему прививок — Со стартом массовой вакцинации от COVID-19 объем вредоносных писем от мошенников уже вырос — Новая волна фишинга, посвященного прививке от COVID-19, может захлестнуть Россию уже в феврале.

— Арбитражный спрос: крупный бизнес раскритиковал новый закон о банкротстве — РСПП в письме в Минэк предупредил о риске злоупотреблений предлагаемыми правилами — Крупный бизнес не поддержал обновленную версию законопроекта о банкротстве юрлиц, который Минэк внес в кабмин в конце января.

— За море волнуются: в РФ запретят перегрузку опасных веществ вне портов — Инициатива правительства призвана предупредить возможные экологические катастрофы — В России планируют запретить перегрузку опасных и вредных веществ с судна на судно во внутренних морских водах вне пределов портов.

— Ястребиная песня: почему КНР не сможет нормализовать отношения с США — И какую позицию в словесном сражении Пекина и Вашингтона займет Европа — На этой неделе впервые с начала президентства Джо Байдена самый высокопоставленный дипломат КНР Ян Цзечи изложил видение Пекина на развитие китайско-американских отношений.

— Пить не вредно: маркировка воды в России может начаться в мае — В Минпромторг внесена дорожная карта по ее реализации — Маркировка воды в России может начаться через три месяца: с мая 2021 года. Об этом говорится в дорожной карте, которая имеется в распоряжении "Известий".

— "Нас ждут цифровые "Фукусимы" — Президент InfoWatch Наталья Касперская — о том, кто и зачем собирает персональные данные граждан — Подавляющая часть сбора и использования персональных данных происходит сейчас в серой зоне, не охваченной законом или вниманием правоохранителей, рассказала в интервью "Известиям" президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская.

— Добавили суши: Калининград усиливает сухопутную группировку — Оборону эксклава возложат на вновь формируемую мотострелковую дивизию — Минобороны усилит сухопутную составляющую обороны Калининградской области. В частности, началось переформирование 79-й отдельной мотострелковой бригады.

— Удачный запуск: "Спутник V" признана самой безопасной вакциной — Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата.

— С вас снимают: мошенники начали использовать Google Фото — Сервис стал новым каналом продвижения "коронавирусной" схемы выплаты компенсаций, опустошающей счета россиян — В начале 2021 года злоумышленники, похищающие средства со счетов россиян с помощью известной схемы "выплаты компенсаций", стали использовать вместо привычных каналов (почта, мессенджеры, смс) альбомы Google Фото.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Наше Роше — Суд заменил Алексею Навальному условные 3,5 года заключения на реальные — Суд заменил оппозиционеру Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный и отправил его в колонию на два года и восемь месяцев. У здания суда полиция за время заседания задержала 370 человек.

— Вложения под сенью анонимности — Минэкономразвития предложило установить в Крыму особый правовой режим для инвесторов — Через семь лет после присоединения Крыма и начала санкций российские власти предложили для полуострова "особые правовые районы". Они призваны стимулировать инвестиции из других регионов, защитив их от санкций режимом анонимности.

— Партийные претензии Трампа — Каковы перспективы 45-го президента США остаться в большой политике — Дональд Трамп обещал, что вернет республиканцам большинство в палате представителей. Каковы шансы экс-президента сохранить влияние на партию, которая привела его в Белый дом, разбирался РБК.

— Сall-центры отвязались от "Везёт" — "Яндекс.Такси" приобретает часть активов конкурирующей группы — "Яндекс.Такси" объявил о покупке части активов группы "Везёт" ЗА $178 млн. Ранее сделку блокировала ФАС, но теперь стороны утверждают, что пересмотрели ее структуру и больше нет необходимости запрашивать на нее разрешение.

— "Роснефть" ориентируется на треть рынка сжиженного газа — Крупнейшая нефтяная компания России может реализовать три проекта по производству СПГ до 2035 года — В проект стратегии развития СПГ в России до 2035 года включены три проекта мощностью до 95 млн т в год, которые может построить "Роснефть". Их реализация сделала бы Россию одним из крупнейших производителей в мире.

— Посадки подняли Playrix на пьедестал — В Тройку самых успешных издателей мобильных игр вошла компания с российскими корнями — Компания Playrix россиян Игоря и Дмитрия Бухманов поднялась на третье место в мировом рейтинге издателей мобильных игр по объемам годовой выручки. Успех ей обеспечили две незамысловатые игры, популярные преимущественно на Западе.