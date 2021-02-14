МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Появление вакцины против COVID-19 еще больше обострило соперничество между мировыми державами, и Россия выиграла эту геополитическую битву, создав препарат "Спутник V". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова французского политолога, директора Института международных и стратегических отношений IRIS Паскаля Бонифаса в интервью изданию Ouest-France.

"Самая яркая победа — это победа России. Пока что она выиграла геополитическую битву. Когда (президент России Владимир — ред.) Путин представлял свою вакцину, было много насмешек. Ее название, "Спутник" производило на мир впечатление, будто вернулся Советский Союз и его напыщенная стратегия. Но эта вакцина работает", — отметил Бонифас. По прогнозам политолога, экспорт препарата принесет России 25 миллиардов долларов в 2021 году. Ничего личного. Как "Газпром" научит Европу ценить российский газ

Также среди лидеров по созданию вакцины от COVID-19 и прививочной кампании политолог назвал Индию, Китай и Израиль. Но именно Россия, подчеркнул Бонифас, победила в этой гонке.

Российская вакцина "Спутник V" стала первым в мире препаратом для профилактики коронавируса. Она была разработана специалистами НИЦ имени Гамалеи при поддержке РФПИ. Минздрав РФ зарегистрировал препарат в середине августа 2020 года. С декабря его начали использовать для массовой вакцинации россиян.