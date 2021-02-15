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Новый штамм COVID назвали более смертоносным
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Ученые назвали новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, и на 30-70% более смертоносным. Об этом написало издание Science Alert. В... ПРАЙМ, 15.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ученые назвали новый британский штамм коронавируса более опасным, чем исходная форма патогена, и на 30-70% более смертоносным. Об этом написало издание Science Alert.
В исследовании подтверждается, что вирус на 35-45% легче передается от человека человеку. Он обнаружен уже как минимум в 82 странах, а в США число случаев заражения новым штаммом B.1.1.7 удваивается каждые десять дней. По оценкам, к марту 2021 года штамм станет доминирующим во многих штатах США, что приведет к всплеску заболеваемости, если не будут приняты меры по сдерживанию распространения заболевания.
Одна из возможных причин увеличения риска смерти состоит в том, что зараженные этим вирусом могут иметь более высокую вирусную нагрузку, то есть большее количество вируса в организме, а значит, и с более серьезным течением COVID-19.
Отмечается, что ученые узнали причину того, почему B.1.1.7 заразнее предшественников. Оказалось, что мутантный вариант белка шипа имеет повышенное сродство к связыванию с рецептором hACE-2, что облегчает заражение человеческих клеток.