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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— России все по финну — Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто посетил Россию с визитом особой значимости. Он стал первым министром страны—члена Евросоюза, пообщавшимся вживую с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после неудачной поездки в Москву руководителя внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

— Цены пустили на колбасу — Мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены.

— Атипичный декабрь — Данные Росстата о промпроизводстве в январе 2021 года демонстрируют спад год к году на 2,5%, заодно пересмотрены данные по декабрю — согласно новым оценкам, в последнем месяце 2020 года выпуск в промышленности год к году не падал на 0,2%, а рос на 2,1%.

— Время льгот не ипотекло — Темпы выдачи льготной ипотеки снижаются. В январе-феврале 2021 года объем вернулся к показателям начала прошлого лета. За пять недель предоставлено кредитов на сумму менее 130 млрд руб., для полного использования лимита программы предстоит в следующие четыре месяца выдавать в полтора раза больше.

— Контрафакту вновь объявлен бой — Белый дом обновляет свои планы по борьбе с контрафактом, утвердив новую стратегию, рассчитанную до 2025 года,— в течение трех месяцев Минпромторг должен подготовить план мероприятий для ее исполнения.

— Декрет о мирном — Депутат Госдумы от "Единой России" (ЕР) Андрей Барышев в понедельник внес в Думу законопроект, смягчающий наказание за нарушение правил участия в митингах. Он считает, что принятые для борьбы с экстремистами поправки применяются во вред участникам мирных собраний, которые хотят "диалога с властью".

— Поесть-ка дня — С 1 марта в здании Госдумы снова откроются столовая и буфет. Год назад они были закрыты в связи с ограничениями, введенными из-за эпидемии коронавируса. Источники "Ъ" связывают этот шаг с высоким числом депутатов, обладающих иммунитетом от COVID-19.

— Александр Беглов не хочет отзываться — Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов направил в городской суд возражения на коллективный иск горожан, требующих установить факт нарушения в его декларации о доходах. По мнению истцов, господин Беглов не задекларировал пользование загородной резиденцией и это может стать поводом для запуска процедуры его отзыва.

— Мосгордума отказывается от бюджета — В среду, 17 февраля, Мосгордума рассмотрит проект постановления, меняющего организацию работы столичного парламента. В понедельник документ одобрила комиссия по регламенту. В случае принятия документа депутаты потеряют право утверждать структуру аппарата Мосгордумы и ее бюджет.

— На генералов МВД собрали 45 томов — Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела в отношении бывших заместителей руководителя следственного департамента МВД РФ генерал-майоров юстиции Александра Бирюкова и Александра Краковского, а также их подчиненного следователя Александра Брянцева.

— Раз пошли на сделку — Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о хищении бюджетных средств при поставках маршрутизаторов Juniper, компьютерной техники, комплектующих к ней и расходных материалов для нужд ФСО появился новый фигурант — советник руководителя ФГУП СВЭКО спецслужбы Михаил Серов.

— Джо Байдена озаботили младенцем — Адвокат Игорь Трунов обратился к президенту США Джо Байдену с письмом, в котором попросил помочь его доверителю гражданину США и Филиппин Конрадо Потенсиано получить из России собственного ребенка, рожденного от суррогатной матери-украинки.

— В стрельбу в "Москва-Сити" добавили элементы кикбоксинга — Как стало известно "Ъ", под арестом оказался еще один предполагаемый участник нашумевшей перестрелки возле башни "Око" в "Москва-Сити" в 2017 году, в результате которой погиб один человек и были ранены еще пять.

— Полная нейросеть нарушителей — Количество штрафов ГИБДД, вынесенных в прошлом году с помощью дорожных камер, вплотную приблизилось к числу россиян — 145,5 млн. Таким образом, следует из данных МВД, которые получил "Ъ", рост составил почти 20% по сравнению с показателем, достигнутым отечественной полицией годом ранее.

— Побои соразмеряют с Конституцией — Конституционному суду (КС) России предстоит оценить соответствие Основному закону статьи УК РФ, которая применяется в делах о домашнем насилии после декриминализации наказания в 2017 году.

— Для детей с аутизмом закончились ресурсы — Родители детей с расстройством аутистического спектра (РАС) обратились с петицией к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову и региональному детскому омбудсмену Анне Митяниной.

— Держи Ухань востро — Первый визит в китайский город Ухань экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), расследовавших происхождение коронавируса, опроверг первоначальную версию китайских властей и породил новые вопросы.

— Дональд Трамп оказался в группе исков — Хотя экс-президент США Дональд Трамп был оправдан в Сенате по делу об импичменте, его юридические проблемы не решены. Оппоненты обещают превратить жизнь бывшего президента в непрерывное судебное заседание.

— Файез Саррадж покинул пост самолетом — Глава Правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж покинул страну до официальной передачи полномочий недавно избранным властям. Предполагается, что новое правительство Ливии будет утверждено во второй половине марта.

— "Ё-мобиль" запитается от Сбербанка — Сбербанк купил компанию "Ё-инжиниринг", которая разрабатывала российский гибрид "Ё-мобиль". Он обошелся в €150 млн, но в итоге был закрыт до начала серийного выпуска.

— Пиво разлилось по стойкам — Британский оператор центров обработки данных (ЦОД) IXcellerate вложит $500 млн в строительство сети центров обработки данных (ЦОД) на месте бывшего московского пивоваренного завода Efes в Бирюлево и в Алтуфьево. Общее количество стоек новых дата-центров превысит 20 тыс.

— "Генериум" ждет занесения в протокол — Минздрав может дополнить рекомендации по лечению COVID-19 еще одним дорогостоящим препаратом с недоказанной эффективностью. Речь идет о тигеразе, выпускаемой "Генериумом" Виктора Харитонина

— Нефть разогрелась на морозе — Цены на европейские сорта нефти обновили максимумы с конца января 2020 года, вернувшись к значениям допандемийного периода. Игру на повышение провоцирует холодная погода в ведущих нефтедобывающих штатах США, ожидание нового стимулирующего пакета от властей, а также постепенное снятие ограничений, вызванных пандемией, и связанное с этим оживление экономик.

— У коллекторов наступил низкий сезон — Объем предложения по продаже портфелей просроченных банковских долгов в 2020 году составил 262 млрд руб., это на 45% меньше прогнозов. Эксперты ожидали, что сформированный за период локдауна отложенный спрос реализуется во втором полугодии, но этого не произошло.

— Долги набирают процент — Доходность двадцатилетних российских еврооблигаций впервые с ноября прошлого года превысила 3,5% годовых. Доходности долгосрочных рублевых ОФЗ поднялись к значениям апреля 2020 года.

— "Северной звезде" светит флотилия — Для вывоза угля проекта "Северная звезда" Романа Троценко по Севморпути к 2032 году понадобится 30 судов. С учетом наличия на рынке только двух судов, которые принадлежат группе ГТЛК, нужно построить еще 28 балкеров класса Arc5 общей стоимостью $1,4 млрд.

— "РусГидро" едет к месту регистрации — По данным "Ъ", в ближайшие несколько лет "РусГидро" может перевести головной офис из Москвы в Красноярск. В компании это объясняют близостью к своим активам и снижением издержек. "РусГидро" уже много лет зарегистрирована в Красноярске, и прямых новых налоговых поступлений регион и город от переезда не получат.

— Газ из общего котла — Правительство и "Газпром" ищут новые варианты финансирования и реализации программы социальной газификации регионов, на которую не хватает около 600 млрд руб. на ближайшие 10 лет.

— Белоруссия закупается мощностью — Евразийский банк развития (ЕАБР) открывает финансирование строительства новых газовых энергоблоков на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт. Это первая из четырех газовых ТЭС, которые станут резервом для Белорусской АЭС (БелАЭС).

— Продукты пошли по сети — По итогам 2020 года более 55% рынка онлайн-продаж продуктов питания в России пришлось на пять компаний. Ключевыми игроками остались X5 Retail Group, "Сбермаркет" и "Утконос". В пятерку также вошел "Вкусвилл".

— С Booking.com вычитается — Отельеры смогут учитывать комиссию Booking.com и НДС за нее в качестве расходов или оформлять налоговый вычет. Такие разъяснения после обращения "Опоры России" дала Федеральная налоговая служба (ФНС).

— Bwin ставок не принимает — Холдинг Parimatch, структуры которого владеют одноименным букмекером в России, решил прекратить развитие в стране бренда bwin. Компания работала по лицензии крупнейшего британского игорного холдинга GVC.

— Субсидии отправят заказным — Оператором распределения субсидии российским экспортерам, продающим товары онлайн, может стать "Почта России", выяснил "Ъ". Минпромторг предлагает выделить на это 1,5 млрд руб. в ближайшие три года. Выбрать "Почту России" оператором предлагали сами участники рынка, которые называют такой механизм наиболее эффективным.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— НПЗ предложат особые условия модернизации — Минэкономразвития разработало проект постановления правительства РФ, позволяющий проводить модернизацию НПЗ для глубокой переработки нефтяного сырья в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК).

— Налоговой службе расширяют полномочия по контролю над сделками — В ближайшие дни президент Владимир Путин подпишет закон о поправках в Налоговый кодекс (НК), расширяющий список товаров, сделки с которыми на международных рынках подпадают под обязательный контроль российских налоговых органов.

— Финляндия хочет спасти диалог России и Евросоюза — В отношениях между Россией и Евросоюзом важно обеспечить активный диалог и обмен мнениями, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто после переговоров с российским министром Сергеем Лавровым, прошедших в Санкт-Петербурге 15 февраля.

— "Единая Россия" определилась с новичками, которые примут участие в праймериз партии — "Единая Россия" направит в администрацию президента список финалистов конкурса "Политстартап", которые изъявили желание принять участие в выборах в Госдуму в 2021 г. Об этом "Ведомостям" рассказали два собеседника в партии.

— Бывший глава Республики Марий Эл признан виновным — Бывший глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов 15 февраля Нижегородским районным судом Нижнего Новгорода признан виновным. Прокурор требует приговорить его к 17 годам лишения свободы, резолютивную часть приговора судья обещал огласить 24 февраля.

— В Центризбиркоме не будет куратора Северного Кавказа — В новый состав Центризбиркома не попадет один из старожилов комиссии – Сиябшах Шапиев. Об этом "Ведомостям" рассказал источник, близкий к ЦИК.

— Инвестиционный импорт растет третий месяц подряд — Импорт в Россию растет третий месяц подряд, выяснили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ. При этом стоимость импорта второй месяц подряд превышает уровни прошлого года, отмечают они в "Комментарии о государстве и бизнесе".

— Франция предлагает ЕС выйти из Энергетической хартии — Франция направила в Еврокомиссию письмо о необходимости подготовки скоординированного выхода ЕС из Договора к Энергетической хартии (ДЭХ)– международного юридически обязывающего документа, созданного в начале 90-х гг. для регулирования инвестиций, торговли и транзита в энергетической отрасли.

— Биржи начнут раньше просыпаться — Московская и Санкт-Петербургская биржи сообщили, что расширяют время торгов – с 1 марта они будут начинать работать не с 10.00, как сейчас, а с 07.00. У Мосбиржи будут раньше открываться торги на валютном и срочном рынках, Санкт-Петербургская площадка вводит дополнительную утреннюю сессию по торговле бумагами зарубежных эмитентов.

— Дом.РФ выбрала первые площадки под программу развития ИЖС — Дом.РФ подобрала первые пять площадок, которые будут использованы по программе развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

— "Ситроникс" приобретает "Кронштадт технологии" — О приобретении "Ситрониксом" 100% акций "Кронштадт технологий" (КТ) у подконтрольного "Системе" АО "Кронштадт" "Ведомостям" рассказали представители обеих компаний. Сумму сделки они не назвали.

— Vivendi сделает Universal Music отдельной компанией — Французский медиаконгломерат Vivendi объявил 13 февраля о намерении выделить принадлежащую ему крупнейшую в мире студию звукозаписи Universal Music Group (UMG) в отдельную компанию.

— Минтрансу предложили увеличить допустимый вес провоза животных в самолете — Как выяснили "Ведомости", предложение повысить допустимый вес животного (включая вес переноски) в багажном отделении самолета с нынешних 50 кг до 75 кг было направлено Союзом кинологических организаций России еще в декабре прошлого года (письмо есть в распоряжении "Ведомостей").

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Городская среда заела — Благоустройство малых городов нередко оказывается более скромным, чем предполагалось проектом, а в местных бюджетах не всегда находятся средства на софинансирование работ, обнаружила Счетная палата.

— Удаленные кадры — В 2020 году Россия вошла в первую десятку стран по объему рынка фриланса, отмечают эксперты компании PwC в своем исследовании (есть у "РГ"). Согласно их прогнозам, он будет увеличиваться на 20% ежегодно и к 2025 году составит 102,02 млрд долларов.

— Просто положил в рюкзак — Тихвинский Богородичный Успенский монастырь в Ленобласти едва не лишился ценной святыни. Один из посетителей, дождавшись, пока отвернется охранник в храме, положил в рюкзак ларец с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской, после чего покинул монастырь.

— Стоп-сигналы — Компании, через которые отмываются и обналичиваются деньги, будут отрезаны от банковского обслуживания. Банк России будет распределять всех юрлиц и индивидуальных предпринимателей по трем группам риска по принципу светофора ("красная", "желтая" и "зеленая" зоны) и ежедневно доводить эту информацию до каждого банка.

— Криптический реализм — В криптовалютах в последние месяцы разыгрался небывалый ажиотаж — и частные инвесторы, и крупнейшие инвестфонды, и технологические компании наращивают в них свои вложения. Все чаще проводятся и параллели с тем, что криптовалюты — это аналог золота, только лежит оно не в виде слитка в банковской ячейке, а в виде комбинации цифр в виртуальном кошельке.

— Код знаний — Зачет — за музыку и ИЗО? QR-код на обложке? Контрольная вместо ЕГЭ? Школьный аттестат и за девятый, и за 11-й класс ждет много изменений. С 2021 года действует новый порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании.

— Судебную ошибку исправят — Госдума приняла проект поправок в УПК, устанавливающий срок на подачу кассационной жалобы: у осужденного будет полгода, чтобы потребовать исправления судебной ошибки.

— Прививка на вахте — Уже в марте "Роснефть" собирается привить от коронавируса почти весь персонал, это 300 тысяч сотрудников. Об этом сообщил глава компании Игорь Сечин на встрече с президентом в Ново-Огарево.

— Будет легче — В Москве открыли самую крупную в стране детскую онкологическую клинику — НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина получил сразу несколько современных корпусов.

— Газ в окошке — Для выполнения поручения президента по газификации российских регионов к 2030 году нужен единый оператор, его функции может взять на себя "Газпром". А заявки от населения следует принимать с использованием системы "одного окна" — через МФЦ и портал госуслуг, считает председатель партии "Единая Россия", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

— Нефтедоллары просятся в дело — Правительство может инвестировать часть средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в инфраструктурные проекты, текущие цены на нефть это позволяют, решение может быть принято в этом году, заявил глава Минфина Антон Силуанов в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".

— На нем негде штамм ставить — Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии Роспотребнадзора разработал первый в мире набор реагентов для определения в организме человека британского штамма коронавируса.

— Ключ от номера — Кабинет министров поддержит проекты новой гостиничной инфраструктуры длинными льготными кредитами. Премьер-министр Михаил Мишустин запустил программу выдачи дешевых кредитов на создание объектов туристической инфраструктуры.

— Еда на все времена года — Предельные розничные цены на базовые продукты питания правительство будет устанавливать с учетом влияния сезонного фактора. Порядок его расчета разработало Минэкономразвития.

— Слово о врачах — Конституционный суд РФ проверит Федеральный закон "О персональных данных". В основе разбирательства — новое "дело врачей".

— Плюс третья комната — Число молодых семей, получивших соцвыплаты на приобретение жилья, в 2020 году превысило 16 тысяч, сообщает пресс-служба минстроя.

— У спутника все на контроле — Развертывание космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении завершится к 2024 году. Об этом сообщил начальник Главного центра предупреждения о ракетном нападении Космических войск ВКС России Андрей Ревенок.

— Миссия выполнима — Грузовой корабль "Прогресс МС-16", который стартовал с космодрома Байконур, полетел к МКС по двухсуточной схеме. Стыковка со станцией намечена на 17 февраля.

— Кто попал в камеру — МВД назвало самые частые нарушения водителей в прошлом году. Также в ведомстве сообщили, что количество штрафов, вынесенных с помощью автоматических комплексов фотовидеофиксации выросло на 20 процентов по сравнению с 2019 годом и перевалило за 145,5 миллиона, сообщает "Коммерсантъ".

— Криминал ушел в онлайн — Число киберпреступлений в Подмосковье по итогам года возросло почти в два раза — с 4115 до 9382, а удельный вес превысил 12 процентов от числа всех зарегистрированных преступлений.

— Подадут на пропитание — Тем, кто заставляет выходить на улицы, в подземные переходы и в электрички попрошаек, а затем отбирает у них полученные пожертвования, в будущем может грозить не только административная, но и уголовная ответственность.

— Легенда автопрома — 12 февраля на 97-м году ушел из жизни человек-легенда в отечественном машиностроении, первый главный инженер Волжского автозавода, заслуженный машиностроитель РФ, лауреат Государственной премии СССР в области техники за создание и внедрение комплексной системы организации производства, труда, управления и заработной платы на ВАЗ имени 50-летия СССР — Евгений Артемович Башинджагян.

— Союз четырех — Распрощавшись с Евросоюзом, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, похоже, намерено в ближайшем будущем объединиться в союз с Канадой, Австралией и Новой Зеландией — то есть с англоговорящими странами.

— В Германии назвали популярные имена боссов — В первой десятке самых популярных имен руководителей немецких фирм совсем нет иностранных и лишь одно женское. Как пишет Deutsche Welle, такое открытие сделало кадровое онлайн-агентcтво Indeed, изучившее топ-позиции 300 тысяч компаний.

— В Италии задержали Instagram-грабителей — Регулярные фотоотчеты о роскошной жизни в соцсетях чреваты крупными неприятностями. В Милане задержали группу грабителей нового поколения, которые отслеживали в Instagram профили знаменитостей, чтобы проникнуть в их богатые жилища.

— Вода и масло — Прошедшие 14 февраля в Каталонии парламентские выборы не дали однозначного ответа, каким путем будет следовать этот регион в ближайшие годы. Формально победу одержали социалисты, за них проголосовали 23 процента избирателей, что дает им возможность занять 33 места в законодательном органе — почти в два раза больше, чем прежде.

— Ушел гулять на улицу — В Костромской области суд выселил из коммунальной квартиры мужчину, регулярно устраивавшего гулянки на радость соседям. Теперь, похоже, ему придется устраивать гулянки под открытым небом.

— Цирк уедет, звери останутся — Госдума начала сбор отзывов на законопроект, запрещающий передвижные зоопарки, передвижные цирки и передвижные дельфинарии. Сторонники идеи уверены: людям пора прекратить бесчеловечно обращаться с животными ради собственной потехи.

— Испытание лесом — В Абакане по подозрению в получении крупной взятки арестован руководитель автономного учреждения "Леса Хакасии" Андрей Васильев. Вместе с ним под следствие попал помощник руководителя аппарата главы региона Виктор Гаранин, который, как полагает следствие, "был в доле".

— Осторожно, морозы — Сильный ветер, снег, метели, снежные заносы, гололедица будут всю неделю угрожать населению Приморского, Камчатского краев и Сахалинской области. А сильные морозы смогут спровоцировать ЧС в центре страны на территории Московской, Тверской, Калужской и Тульской областей.

— Детсад спешит на помощь — Лучший воспитатель страны — Анастасия Быстрюкова из Краснодарского края. Именно ей вручили "Хрустальную жемчужину" — главный приз конкурса профмастерства педагогов дошкольного образования.

— Уроки дистанта — Студенты российских вузов вернулись в аудитории после трех месяцев "удаленки". Для большинства это долгожданное событие, хотя есть и те, кому дистант пришелся очень даже по душе. Но, так или иначе, цифровые технологии, дистанционные форматы уже прочно прописываются в расписании учебных лекций и семинаров. Гибридное, или смешанное обучение — тренд для всего мира. Как сделать такое образование удобным и качественным для всех? Об этом "Российской газете" рассказал ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

— Контент выбирают на слух — Число пользователей социальных сетей за последний год выросло более чем на 13%, сообщается в отчете Digital Global 2021. К началу года в соцсетях зарегистрировалось почти полмиллиарда новых пользователей. В среднем каждый день 2020 года появлялось более 1,3 млн новых аккаунтов, это примерно 15,5 нового пользователя в секунду.

— Своя ноша не потянет — Бронежилет, который боец может снять за секунды, разработан в Московском военном училище. Новинка уже была испытана на полигоне и показала высокие характеристики.

— Найти и уничтожить — В Минобороны России сообщили, что саперы завершили разминирование территории вокруг населенного пункта Мартуни в Нагорном Карабахе.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Соединенные внештатно — Россия вошла в топ-10 стран по объемам рынка фриланса — его оборот в 2020 году превысил $41 млрд. Такие оценки привела PwC в своем исследовании внештатной занятости. Численность фрилансеров в прошлом году составила около 14 млн человек, через пять лет объём рынка в денежном выражении превысит $100 млрд, прогнозируют аналитики компании.

— Кредитная истерия — Развитие онлайн-кредитования в пандемию выявило серьезную проблему: россияне увлеклись заполнением электронных заявок на получение заемных средств. Банки же, "заспамив" граждан предложением заполнить форму и получить ответ за пять минут, не сообщают о возможных последствиях для кредитной истории.

— Аптека на посылках — Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил задействовать "Почту России" для дистанционной торговли рецептурными препаратами. Сначала целесообразно запустить пилотный проект по обеспечению лекарствами льготных категорий населения, считают в ВСП.

— Перехватить на слове — Социальная сеть Clubhouse вышла на первое место по количеству скачиваний бесплатных приложений в России на платформе iOS. Об этом свидетельствуют данные сервиса аналитики App Annie, с которыми ознакомились "Известия".

— За спрос берут — Цена на нефть почти достигла допандемийного уровня. Стоимость чёрного золота марки Brent поднялась выше $63 за баррель впервые с января 2020 года. Причинами стали чрезвычайная ситуация в Техасе из-за мощных осадков, заявление Саудовской Аравии об очередном перехвате беспилотника со взрывчатыми веществами, а также массовая вакцинация от COVID-19.

— Северный плюс — Сейчас "Роснефть" — единственная компания нефтегазового сектора, сумевшая продемонстрировать в прошлом году прибыль: она составила 147 млрд рублей, хотя убытки многих крупных игроков во время пандемии достигли $20 млрд, рассказали "Известиям" эксперты после встречи Владимира Путина с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, прошедшей 15 февраля.

— Территория помыслов — Большинство азербайджанцев, проживавших в прошлом на территориях Карабаха, отошедших после 10 ноября 2020 года под контроль Баку, хотели бы вернуться обратно, заверили "Известия" несколько собеседников во властных структурах республики.

— В ожидании главного — Индексация пенсий работающим пенсионерам, недопустимость перевода образования в онлайн-формат, развитие экономики и защита суверенитета России от "цветных революций". Как выяснили "Известия", таковы основные темы, которые хотят затронуть руководители парламентских фракций Госдумы на встрече с Владимиром Путиным 17 февраля.

— Кошелек или связь — Сотовые операторы заинтересованы во внедрении кошельков для цифровых рублей на смарт-устройствах и в создании дополнительных сервисов для третьей формы нацвалюты. Об этом "Известиям" сообщили представители "Билайна" и "МегаФона".

— Вышли из метели — Столица России третий день борется со снежными завалами после аномальных снегопадов. Москвичи жалуются на заваленные дворы, парковки и детские площадки. Департамент ЖКХ просит потерпеть, напоминая, что по регламенту снег из дворов может вывозиться до девяти дней.

— Раз плюнуть — Учёные из США провели эксперимент, в котором студенты в качестве теста на коронавирус сдавали слюну в специальном киоске на территории кампуса. Такая методика оказалась удобной тем, что требовала минимума сложных технических процедур и времени, а также обеспечила большой охват тестирования.

— Безработница — В пандемическом 2020 году женщины увольнялись — как принудительно, так и по собственному желанию — активнее мужчин: число работниц, лишившихся места, почти на четверть превысило долю таких работников и составило 1,2 млн.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Протестный тест — Вправе ли работодатель считать арест прогулом, что делать травмированным при задержании, как административное наказание влияет на дальнейшую жизнь и можно ли отказаться от профилактической беседы с участковым — разбирался РБК.

— Москва выбирает другую Европу — Москва вновь заявила о готовности к разрыву отношений с евросоюзом, если тот решится на этот шаг. Насколько реалистично углубление кризиса в отношениях с ЕС и к каким экономическим последствиям это может привести — в материале РБК.

— Не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией — Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью РБК рассказал, кто остался внешнеполитическим партнером Минска, что будут обсуждать президенты России и Белоруссии и сколько дипломатов уволились в период протестов.

— Fix Price фиксирует свою стоимость в Лондоне — Сеть фиксированных цен Fix Price готовит размещение своих акций на лондонской и московской биржах. Возможная стоимость ретейлера ранее оценивалась в $6 млрд.

— Мы смотрим на "Динамо" как на бизнес, пока сильно дотационный — Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Юрий Соловьев рассказал РБК о причинах покупки футбольного "Динамо", шоке от увиденного в клубе, угрозах физической расправы при переговорах по трансферам и других аспектах футбольного бизнеса.

— ВТБ и "Открытие" встают на электроколеса — Сервис аренды электросамокатов Whoosh привлек инвестиции от структур ВТБ и банка "Открытие". В 2021 году число пользователей сервиса должно превысить 6 млн человек, рассчитывают его создатели.