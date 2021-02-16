МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексей Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.

"Да, 7 апреля", — сообщил Нилов, отвечая на вопрос о дате проведения ежегодного отчета о работе Счетной палаты, который представит Кудрин.