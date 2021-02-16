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Кудрин отчитается о работе Счетной палаты в начале апреля
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Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексей Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета... ПРАЙМ, 16.02.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Ежегодный отчет главы Счетной палаты РФ Алексей Кудрина о работе Счетной палаты за 2020 год запланирован на 7 апреля, сообщил РИА Новости во вторник первый замглавы комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов.
"Да, 7 апреля", — сообщил Нилов, отвечая на вопрос о дате проведения ежегодного отчета о работе Счетной палаты, который представит Кудрин.