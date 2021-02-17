МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций сообщил, что поручит разобраться с проблемой мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами. Путин заявил о недопустимости приватизации по примеру девяностых годов

Вопрос черных риелторов поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Так нельзя. По всей стране эти черные риелторы", — пожаловался политик главе государства.

"Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства", — ответил президент РФ.