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Путин поручит разобраться с мошенничеством на рынке недвижимости
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Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций сообщил, что поручит разобраться с проблемой мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными... ПРАЙМ, 17.02.2021
недвижимость, мошенничество, владимир путин, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главами думских фракций сообщил, что поручит разобраться с проблемой мошеннических действий на рынке недвижимости, в частности, с черными риелторами.
Вопрос черных риелторов поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Так нельзя. По всей стране эти черные риелторы", — пожаловался политик главе государства.
"Это надо просто посмотреть повнимательнее. Я поручу над этим поработать экспертам правительства", — ответил президент РФ.