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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Упражнения на координацию продвижения — Правительство создает орган сохранения равновесия на больших скоростях — С апреля 2021 года в правительстве полноценно заработает создающийся Координационный центр — новая структура Белого дома, призванная координировать работу всех органов исполнительной власти, в том числе в регионах, над срочными задачами и инцидентами.

— Во глубине киргизских руд хранил он гордое терпенье — А теперь Садыра Жапарова принимают в Москве — Президент Киргизии Садыр Жапаров 24 февраля начинает визит в Россию. Это его первая зарубежная поездка после освобождения из тюрьмы и стремительного взятия власти.

— Уголь атаки — Поставщики из Северной Америки борются с Россией за рынок Китая — Конкурентом России за китайский рынок коксующегося угля становятся североамериканские угольные компании, которые в конце 2020 года кратно увеличили поставки после фактического отказа КНР от закупок австралийского сырья.

— Ставка на длинный рубль — Доходность вкладов может начать расти — Ставки по вкладам, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной. Уже на март базовый уровень ставок, оцениваемый ЦБ, оказался по самым длинным депозитам выше, чем за три предыдущих месяца.

— Кооперативы привлекают к нацпроекту — Минстрой предлагает расширить участие граждан в ЖСК — Пытаясь найти дополнительные стимулы для увеличения объемов жилищного строительства, Минстрой предлагает расширить возможности для участия граждан в жилищно-строительных кооперативах (ЖСК) с господдержкой.

— В реформе банкротства слова не сходятся — Президентские юристы вновь раскритиковали поправки правительства — Государственно-правовое управление (ГПУ) президента подвергло критике доработанный правительством законопроект о реформе института банкротства.

— Перетоки работников между отраслями усилятся — Мониторинг рынка труда — Из-за пандемии коронавируса число работников, которые будут вынуждены в ближайшие десять лет поменять профессию, вырастет на 12%, оценили эксперты консалтинговой компании McKinsey, проанализировав тренды на рынках труда восьми развитых и развивающихся стран, включая США, Германию, Францию, Индию и Китай.

— Слиятельная политическая сила — Партии "За правду" и "Патриоты России" распустились ради "Справедливой России" — Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" 22 февраля провели объединительный съезд, создав новую левопатриотическую организацию "Справедливая Россия — За правду".

— Коммунисты вышли на мирную церемонию — КПРФ отметила День защитника Отечества без чрезвычайщины — Несмотря на обещания выйти в День защитника Отечества на несогласованную демонстрацию и митинг "против политических репрессий", КПРФ 23 февраля ограничилась в Москве возложением цветов к Могиле Неизвестного Солдата.

— Зимой было рано, летом будет поздно — Президент может обратиться к парламенту через месяц — Президент Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля, утверждают источники "Ъ".

— Египетский суд вернулся к катастрофе А321 — Апелляционная инстанция дала новые шансы российским потерпевшим — Как стало известно "Ъ", апелляционный суд Каира отправил на пересмотр в суд первой инстанции иск родственников россиян, погибших при катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года.

— Пилот превысил скорость на полмиллиарда — Осужденный за аварию вертолета считает, что всему виной ямы на полосе — Как стало известно "Ъ", военный пилот, осужденный за аварию вертолета—постановщика помех Ми-8МТПР-1 обратился в кассационный военный суд. Офицер требует отменить судебные решения, по которым ему грозит иск на 597 млн руб., утверждая, что к ЧП привели не допущенные им ошибки, а покрытие аэродрома, имевшее недопустимые дефекты.

— В действиях адвоката не нашлось противоречий — Мосгорсуд возвращает юриста в дело Михаила Абызова — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд фактически признал незаконным решение следователя по особо важным делам при председателе СКР генерал-майора юстиции Сергея Степанова об отводе адвоката одного из фигурантов громкого дела экс-министра "Открытого правительства" Михаила Абызова.

— Коронавирус вызвал коронапсихоз — В России выросла нагрузка на психиатрические и психологические службы — Как выяснил "Ъ", за время пандемии коронавируса в России выросло число граждан с тревожными и депрессивными расстройствами — в разных регионах России от 10% до 30%.

— Идет война стандартная — Уменьшенные и объединенные знаки запретят применять без разрешения ГИБДД — Росстандарт отменит ГОСТ, позволяющий применять объединенные, уменьшенные и другие нестандартные дорожные знаки, а также указатель, разрешающий правый поворот на красный свет.

— Америка в роли простой смертной — В США от коронавируса погибли 500 тыс. человек — США перешли очередной трагический рубеж в битве с коронавирусом: число погибших от COVID-19 американцев перевалило за 500 тыс. человек.

— Посол специального казначения — Российскую дипмиссию в Белоруссии возглавит дипломат, знающий счет деньгам — Как стало известно "Ъ", новым послом России в Минске вместо Дмитрия Мезенцева станет Евгений Лукьянов. Он переедет в Белоруссию из Латвии, где последние четыре года занимал аналогичный пост.

— Российские сады очистят от чужеродных элементов — Иностранные саженцы могут попасть под пошлины — В Минсельхозе склоняются к переходу на субсидирование закладки садов в России только при условии использования отечественного посадочного материала.

— "Ростех" собирает партнеров в уголь — Госкорпорация получила в залог контрольные пакеты в Огодже и порту Вера — "Ростех" получил в залог доли своих партнеров — Екатерины Лапшиной и Дмитрия Новикова — в Сугодинско-Огоджинском угольном месторождении и порту Вера на Дальнем Востоке.

— "Роспечать" вышла из киосков — Федеральная сеть продажи прессы покидает рынок — Одна из крупнейших федеральных сетей киосков прессы "Роспечать", принадлежащая партнеру миллиардера Олега Дерипаски, передала все свои региональные активы другим дистрибуторам и ушла с рынка, выяснил "Ъ".

— Российские бумаги доставят в Санкт-Петербург — Торги на второй в стране площадке начнутся в середине марта — Как стало известно "Ъ", Санкт-Петербургская биржа предложила участникам фондового рынка торговать российскими акциями на своей площадке с 10 марта.

— Накоплениям наладили связь — НПФ смогут привлекать к управлению пенсионными средствами аффилированные УК — ЦБ решил либерализовать управление средствами пенсионных накоплений НПФ, хотя раньше рассматривал ужесточение. В новой версии поправок к профильному закону убран запрет на их инвестирование связанными с фондами управляющими компаниями.

— Ставка на длинный рубль — Доходность вкладов может начать расти — Ставки по вкладам, снижавшиеся больше года, могут начать расти весной. Уже на март базовый уровень ставок, оцениваемый ЦБ, оказался по самым длинным депозитам выше, чем за три предыдущих месяца.

— ЗПИФы против депозитов — Арендные фонды выросли за счет состоятельных инвесторов — Минувший год стал лучшим для рентных закрытых ПИФов коммерческой недвижимости, ориентированных на неквалифицированных инвесторов. За год количество фондов выросло более чем в 1,5 раза, объем активов под их управлением — в 1,7 раза, до 24 млрд руб.

— Зеленые станции проверят морозами — Минэнерго заинтересовалось готовностью ВИЭ к холодам — Обледенение ветряных электростанций в Техасе привлекло внимание российских регуляторов энергорынка. Минэнерго попросило зеленых генераторов в РФ отчитаться о готовности ВИЭ-объектов к морозам.

— ФСК готовится тратить больше — Компания может резко увеличить долг ради инвестиций в БАМ — По данным "Ъ", Федеральная сетевая компания (ФСК; подконтрольна "Россетям") в ближайшие годы ожидает стагнации прибыли и выручки при существенном росте долговой нагрузки.

— Сеть не хочет быть социальной — Бизнес предлагает новые ограничения для "Доступного интернета" — Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предлагает дать россиянам полностью бесплатный доступ только к порталам госорганов, госуслуг и некоммерческих организаций в области образования, здравоохранения и социальной защиты.

— Офисы не дождались арендаторов — Wainbridge отказалась от строительства бизнес-центра — Падение спроса на офисы в связи с пандемией COVID-19 вынуждает девелоперов пересматривать концепции проектов.

— "ЭР-Телеком" купил билет на "Самолет" — Компании создадут СП для развития интернета вещей — Один из крупнейших провайдеров домашнего интернета "ЭР-Телеком" и девелоперская группа "Самолет" планируют создать совместную компанию для развития "умного ЖКХ".

— Маслозаводы давят семечки — Переработчики подсолнечника начали снижать цены на сырье — Закупочные цены на подсолнечник со стороны крупных переработчиков на неделе сократились сразу на 2–5 тыс. руб. за тонну с текущих 43 тыс. руб. за тонну.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В России запустят первое серийное производство электрогрузовиков — Drive Electro обсуждает контракт с "Магнитом" на 200 машин — Российская инжиниринговая компания Drive Electro в 2021 г. запустит производство аккумуляторов для электротранспорта и серийное производство электрогрузовиков.

— "Дочкам" офшорных компаний усложнят участие в закупках — Минфин считает, что они могут отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов — Минфин предложил внести в закон о контрактной системе (№ 44-фз) поправки, которые ужесточают нормы деофшоризации в сфере закупок. Ведомство считает необходимым исключить из числа потенциальных закупщиков фирмы, учредителями или выгодоприобретателями которых являются офшорные компании.

— Сергей Миронов, Захар Прилепин и Геннадий Семигин ищут что-то общее — Руководители "Справедливой России" хотели бы дойти до второго места на выборах в Госдуму — 22 февраля прошли ликвидационные съезды партий Захара Прилепина "За правду" и Геннадия Семигина "Патриоты России".

— За оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны введут отдельные статьи — Депутаты решили это сделать после приговора Алексею Навальному — 24 февраля будут предложены поправки в законодательство, устанавливающие ответственность за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

— Половина экспорта российского оружия приходится на Ближний Восток и Северную Африку — Это составляет примерно $6 млрд в год за последние пять лет — Доля экспорта российских вооружений и военной техники в страны Ближнего Востока и Северной Африки составляет не менее $6 млрд в год.

— Вячеслав Володин учит единороссов защищаться — Председатель Госдумы велел однопартийцам активнее отвечать на выступления оппозиции — Председатель Госдумы Вячеслав Володин в закрытом режиме собрал на прошлой неделе две группы депутатов-единороссов, в каждой из которых более 20 человек, и дал им наставления по поводу предстоящей избирательной кампании, рассказали "Ведомостям" два участника этих мероприятий.

— Минфин ужесточил требования в рамках СИДНа с Кипром — От новых правил пострадает 5–7 крупных кипрских компаний с российскими корнями — Минфин уточнил параметры теста на публичность для компаний, претендующих на получение льгот в рамках обновленного соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН).

— Цены на нефть помогают российскому бюджету все меньше — Корреляция между стоимостью барреля и валютным курсом заметно снизилась, подсчитали в СП — Растущие цены на нефть и слабый рубль могут принести российскому бюджету в этом году дополнительные $33 млрд, подсчитали аналитики Sova Capital.

— "Вечно генерировать долги смысла нет" — Замминистра экономического развития РФ Илья Торосов о новых инструментах, необходимых для восстановительного роста — Хотя в 2020 г. правительству пришлось заниматься в основном борьбой с коронакризисом, восстановление роста экономики остается его главной задачей. О том, что делается в этом направлении, "Ведомости" поговорили с замминистра экономического развития РФ Ильей Торосовым

— У двух люксовых торговых комплексов в центре Москвы опять поменялись собственники — Совладельцем "Гименея" и "Якиманки, 26" стал бывший топ-менеджер "Транснефти" — У люксовых торговых комплексов "Гименей" и "Якиманка, 26", расположенных на ул. Большая Якиманка в центре Москвы, в очередной раз сменились владельцы.

— Facebook склонил Австралию к компромиссу — Пример Австралии покажет другим странам, что можно требовать от техкомпаний — Facebook восстановит доступ к публикациям австралийских СМИ "в ближайшие дни", сообщила компания в своем блоге 22 февраля.

— Частное домостроение поддержат льготной ипотекой — Эксперты не ожидают такого сильного эффекта, как на рынке квартир — Идея распространить льготную программу "Семейная ипотека" на строительство частных домов описана в проекте постановления правительства, которое разместил для общественного обсуждения Минфин России.

— Страховщикам удалось сдержать подорожание ОСАГО — Цена "автогражданки" в среднем по стране за прошлый год почти не выросла — С осени прошлого года на рынке ОСАГО действовали два разнонаправленных фактора – резкое подорожание автозапчастей и индивидуализация тарифа, делящая водителей на "хороших" и "плохих" (дисциплинированные водители теперь могут сэкономить на ОСАГО, а нарушителям полис будет обходиться дороже).

— Куда направляются экосистемы — "Ведомости" подводят предварительные итоги развития крупнейших российских экосистем в 2020 г. — В 2020 г. совокупная выручка трех крупнейших в России цифровых экосистем – "Яндекса", "Сбера" и Mai.ru Group – выросла примерно на 24% и превысила 380 млрд руб. При этом на долю "Яндекса" пришлось почти 57% общей выручки трех экосистем, Mail.ru Group (без учета совместных проектов) – 26%, "Сбера" (также без совместных проектов и без учета, конечно, профильного банковского бизнеса) – 17%.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— В рубле не нашли нефть — Цены на углеводороды растут, а курс российской валюты падает — Цены на нефть растут с ноября и в моменте даже преодолевали барьер в 66 долларов за баррель марки Brent, который многими экспертами назывался как верхний для 2021 года.

— Техосмотр отложенного спроса — ГИБДД берет контроль над техосмотром на себя — До 1 марта, с которого начинается реформа техосмотра, остаются считанные дни. С этого дня техосмотр автобусов будет проходить при участии сотрудников ГИБДД.

— Действующие лица — В МФЦ можно будет сдать биометрию для получения электронных услуг — Оплатить товары в магазине, проехать на автобусе или оформить сим-карту можно будет без предъявления паспорта. Минцифры предложило дать многофункциональным центрам (МФЦ) право принимать биометрические данные населения, проект постановления правительства Минцифры опубликовало в пятницу на портале проектов правовых актов.

— Полиция довезет — МВД разработало порядок доставления нетрезвых граждан в вытрезвители — За гражданами, не рассчитавшими свои силы в употреблении алкоголя, присмотрит полиция. На улице их не бросят. Отвезут в медвытрезвитель. А если сильно захмелевший человек угрожает тем, с кем он проживает, его заберут и из дома.

— На одной Поляне — Президенты России и Беларуси провели неформальные переговоры в Сочи — В понедельник Владимир Путин и Александр Лукашенко больше шести часов провели вместе в Сочи, в горах, на Красной Поляне. Неформальные переговоры, катание на горных лыжах и снегоходах, а затем — рабочий обед.

— Жить и помнить — Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата — В День защитника Отечества президент Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

— Левостороннее движение — Объединенная партия "Справедливая Россия — За правду" рассчитывает на второе место в Думе — Партии "Справедливая Россия", "За правду" и "Патриоты России" на общем съезде создали коалицию левых сил. Возглавил ее Сергей Миронов, а Захар Прилепин и Геннадий Семигин стали сопредседателями. Новое объединение готовит предвыборную программу и рассчитывает занять второе место на думских выборах.

— Дело чести — В Госдуме подготовили поправки об уголовном наказании за оскорбление ветеранов — Публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны может стать одной из форм реабилитации нацизма.

— Тройка на выпуск — Михаил Мишустин призвал не делать сверхприбыль на вакцинах, а помогать людям — Необходимо четко отслеживать, чтобы порядок ценообразования отечественных вакцин против коронавируса был прозрачный, а стоимость препаратов — обоснованной, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

— Пора выбираться — Эпидемиологи настаивают на необходимости ускорить вакцинацию — В России появилась, наконец, третья вакцина от COVID-19, и это дает нам большие преимущества: три разных препарата дают возможность врачам выбирать для прививки каждого пациента тот, который подходит конкретно ему.

— Санкции как благо — Европейский союз согласовал введение новых мер давления на Россию — Повод — дело Навального и связанные с ним обстоятельства. Предусматривается расширение "черного списка" представителей российского руководства, на которых распространяются ограничительные действия ЕС. Имена скоро огласят, но они принципиального значения не имеют.

— Учеба войдет в стаж — Выйти на пенсию станет проще — Многим категориям работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Минтруд подготовил и направил в правительство проект постановления, меняющий порядок досрочного выхода на пенсию.

— Норильск: и снова жертвы — В Заполярье на обветшавшей обогатительной фабрике погибли люди — В понедельник в Норильске прошел объявленный городскими властями день траура по жертвам аварии на обогатительной фабрике. Там обрушилось здание пункта перегрузки руды и примыкающая нему пешеходная галерея. Погибли трое рабочих. Фабрика принадлежит компании "Медвежий ручей", входящей в ГМК "Норильский никель".

— Пустые надежды — Как первые шаги Джо Байдена повлияют на добычу сланцев в США — Первые шаги нового президента США дали почву и для масштабных обсуждений на тему его влияния на мировой нефтегаз. Доминирующая точка зрения заключается в том, что Джо Байден станет агрессивным лоббистом зеленой энергетики и начнет "топить" американских производителей углеводородов.

— Извиняться не стал — Суд признал Алексея Навального виновным в клевете на ветерана и назначил ему 850 тысяч рублей штрафа — Сразу два решения в один день — по клевете и замене Навальному условного срока на реальный вынесли в конце недели московские суды.

— Платежи за ЖКХ могут стать меньше — Платежи за коммунальные услуги после капремонта могут стать меньше — Правительство обязало увязывать программы энергосбережения и повышения энергоэффективности с капремонтом жилья. Сейчас при капремонте дома делать что-либо для повышения его энергоэффективности не обязательно.

— Металл устал?— В США выясняют причины возгорания двигателя Boeing — Несколько стран приостановили эксплуатацию самолетов Boeing 777 после инцидента с возгоранием двигателя одной из таких машин в небе над США. В частности, соответствующее решение приняли власти Великобритании и Японии.

— Пистолет из ниоткуда — Криминальная история с мутными обстоятельствами — В Нальчике никак не могут начать судебный процесс по существу, следствие по которому длится уже 2,5 года. В сентябре 2018 года был задержан житель КБР 37-летний Ислам Яхагоев якобы за хранение пистолета и пакетика с наркотическим веществом.

— ФАС проверит такси — Федеральная антимонопольная служба (ФАС) изучит обоснованность изменения цен агрегаторами такси при ухудшении погодных условий — Ведомство направило запросы в "Яндекс.Такси", "Ситимобил", "Везёт", "Гетт", "Максим".

— Трубы лопнули, терпение тоже — Как теплолюбивый Техас не справился с экстремальными морозами — Тепла и света нет, жители беспомощно пытаются согреться в машинах пока замерзшая вода разрывает трубы в их домах, дороги погребены под слоем льда, одни магазины закрыты, а в других полки расчистили под ноль.

— Дела уголовные — Во вторник в Тбилиси спецназ ворвался в офис оппозиционной грузинской партии "Единое национальное движение" (ЕНД) и арестовал ее лидера Никанора Мелию — Также задержаны еще более двадцати человек. Постановление об аресте Мелии суд вынес еще 17 февраля. Новый премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал ситуацию "обычным криминалом".

— Полоса скорби — Газета The New York Times вышла с "поминальной" первой полосой, опубликовав графику из 500 тысяч точек — в память о каждом американце, чью жизнь унес ковид — Накануне Институт Хопкинса обнародовал шокирующую статистику: за год с начала пандемии смертность от COVID-19 в США превысила полумиллионный порог — это больше, чем Америка потеряла на полях сражений в Первой и Второй мировых войнах и во время вьетнамской кампании.

— Где холодильник зарыт — Академик Геннадий Матишов: Мы движемся к малому ледниковому периоду — Шутка этой зимы: за окном мороз, двор замело снегом — читаю в интернете о глобальном потеплении. Все спуталось этой зимой. Распутать мы попросили авторитетного океанолога, академика РАН, научного руководителя Южного научного центра РАН Геннадия Матишова.

— Миллионы за плесень — Челябинец отсудил у дилера компенсацию за автомобиль со скрытым дефектом — Челябинский областной суд удовлетворил иск местного автомобилиста к автоцентру, продавшему ему машину со скрытым дефектом. Из-за него в салоне очень скоро появился затхлый запах и завелся грибок. Однако продавец претензий не принимал и даже обвинил покупателя в потребительском экстремизме.

— Два года не виделись — На Ямале впервые после пандемии пройдет День оленевода — В конце февраля на Ямале начнется главный праздник аборигенов полуострова — День оленевода. Для них это не просто яркое торжество с гонками на оленьих упряжках, дегустацией строганины из оленины и рыбы, конкурсами красоты среди чумработниц, но и возможность единственный раз в год встретиться.

— Зоопарк из карьера — На территории Ставрополья обнаружили останки древних животных — Ученые из Ставропольского края и Ростовской области собрали из фрагментов череп гиппариона — трехпалой лошади, жившей в регионе около 9 миллионов лет назад.

— Напарили протоколы — В Саратове возбудили уголовное дело по подделке решений собраний собственников жилья — Полиция Саратова возбудила уголовное дело по подделке решений собраний собственников жилья более чем 380 многоквартирных жилых домов.

— Борт "Якутии" принимает — Началась продажа авиабилетов в Москву из чукотского Певека — Авиакомпания "Якутия" вплоть до 1 мая открыла продажу субсидированных билетов по маршруту Москва — Певек — Москва. По сообщению департамента промышленной политики Чукотского автономного округа, на каждом рейсе выделена квота — десять мест.

— Сколько стоит жизнь кузнечика — Устроившему ландшафтный пожар белгородцу грозит штраф в 17 миллионов рублей — История жителя белгородского хутора Должик Андрея Липатова всколыхнула жителей региона своей обыденностью. Региональное управление экологического и охотничьего надзора прислало ему досудебную претензию из-за ландшафтного пожара, ущерб от которого оценили в 17 с лишним миллионов рублей.

— Круглый стол — Сергей Вадимович Степашин, председатель Общественного совета при минстрое, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ — 26 февраля в "Российской газете" пройдет "Круглый стол", где эксперты Общественного совета при Минстрое подведут итоги работы жилищно-коммунального хозяйства в 2020 году.

— Запасной выход — Какая недвижимость принесет больший доход — Квартиры дорожают, а арендная плата не растет. И покупатели-инвесторы (а их число за последний год выросло до 15-20%) задумались о вложениях в коммерческую недвижимость.

— Баллончик тронется — Малым заводам по производству СПГ увеличат мощность — Мощность малых заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ) планируется увеличить в 4 раза к 2025 году до более 400 тысяч тонн в год. Это следует из Дорожной карты по развитию рынка малотоннажного СПГ, которая утверждена правительством.

— Как поляк в Сколково прописался — Проработав 20 лет в Японии, известный ученый приехал в Россию — Польского ученого Анджея Чихоцкого вполне можно назвать рекордсменом. Мало кому из иностранцев довелось почти 20 лет проработать в Японии, возглавляя лаборатории в престижных научных центрах. Но вот уже почти пять лет этот авторитетный в мире ученый в области компьютерных наук работает в российском Сколтехе.

— Конкурент для "Енисея" — На Урале проектируют ракеты с видом на Луну и Марс?— В ответ на сообщение о приостановке работ по сверхтяжелой ракете "Енисей", что велись большой кооперацией КБ и предприятий "Роскосмоса", неожиданный ход сделан руководством Государственного ракетного центра им. В.П. Макеева (Челябинская область).

— Зарплата по науке — Почему одна и та же работа в науке может оплачиваться по-разному — Ситуация с уже ставшей знаменитой на всю страну Анастасией Проскуриной, которая стала лауреатом престижной премии, — лишь часть проблем с зарплатами в науке. Об этом "РГ" рассказал председатель профсоюза работников РАН, завлабораторией Института общей физики РАН Виктор Калинушкин.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Ушли в обрыв: ставки по депозитам в ряде банков снизились в феврале — По данным ЦБ, к началу месяца максимальные проценты по вкладам в крупнейших организациях составляют 4,46% годовых — С середины февраля в девяти кредитных организациях доходность по вкладам упала в диапазоне от 0,1% до 1,4%, следует из результатов анализа финансового маркетплейса "Сравни.ру", с которыми ознакомились "Известия".

— Модель для разборки: продавцы смартфонов начали демпинговую войну — Ритейлеры выставили флагманы на распродажу на фоне скромных успехов в начале года — Крупные ритейлеры (МТС, "Связной", DNS и "М.Видео") начали войну за потребителя, снижая цены на смартфоны. Как выяснили "Известия", iPhone 12, складной Samsung Galaxy Flip и другие модели дорогих телефонов стали продавать со скидкой в 10–25 тыс. рублей.

— Премированный класс: сборы налога на богатых приблизились к 2 млрд рублей — Эту сумму в федеральный бюджет уплатили граждане, заработавшие в январе больше 5 млн — Дополнительные 2% налога на доходы состоятельных россиян принесли в федеральный бюджет 1,8 млрд рублей за январь, следует из данных Казначейства. Речь о действующем с начала года изменении ставки НДФЛ с 13% до 15%, в случае если человек зарабатывает больше 5 млн рублей в год.

— Недавние знакомые: чего ожидать от встречи премьера с сенаторами — На заседании могут обсудить новые форматы работы и нацпроекты — Дистанционный формат работы правительства с Федеральным собранием может продолжиться и после завершения пандемии, заявили "Известиям" сенаторы, комментируя предстоящую встречу руководства Совфеда с кабмином 24 февраля.

— Прикосновенный резерв: разработку страховок добровольных пенсий запланировали на 2022 год — Участники рынка попросили Минфин ускорить внесение законопроекта — Разработка законопроекта о гарантировании средств, которые граждане добровольно копят в рамках программ негосударственного пенсионного обеспечения (СГПУ НПО), запланирована только на 2022 год.

— Кара с небес: вспышки птичьего гриппа в разы опаснее COVID-19 — В Роспотребнадзоре не исключили возникновения новых очагов инфекции — Переход нового птичьего гриппа H5N8 от человека к человеку — вопрос времени, предупредили ученые. При этом летальность от этого вируса может достигать 60%, оценили эксперты. В Роспотребнадзоре "Известиям" сообщили, что не исключают возникновения новых вспышек инфекции в Российской Федерации.

— Препаратная функция: чем отличаются вакцины от СOVID-19 — "Известия" составили памятку, которая поможет сделать выбор между "Спутником V", "ЭпиВакКороной" и "КовиВаком" — В зарегистрированной на днях вакцине "КовиВак" использован вирус целиком, поэтому она может быть эффективна против мутировавших штаммов SARS-CoV-2, уверены специалисты.

— "Средняя ставка эквайринга по рынку — 2–2,3%" — Вице-президент "Тинькофф" Сергей Хромов — о влиянии пандемии на онлайн-платежи и новом направлении в работе группы — "Тинькофф" запускает новое направление в своей экосистеме — "Тинькофф Касса", которое объединит сервисы приема платежей для бизнеса: оплату через Apple Pay и Google Pay, платежи через СБП офлайн и в интернете, через соцсети и мессенджеры, оплату через мобильное приложение.

— За бюджет ответят: НКО запретят проводить крупные сделки без одобрения — Минюст предлагает обеспечить "надлежащий контроль" за финансами некоммерческих организаций — НКО могут лишиться права совершать крупные сделки без одобрения. Как выяснили "Известия", предусматривающие эту меру поправки в статьи 92 и 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях" готовит Минюст.

— Закрытое небо: в России создается инновационная система воздушных боев — Совместное применение новых самолётов, дронов и гиперзвукового оружия кардинально изменит характер военных действий — Россия радикально меняет правила воздушной войны. Для стратегических бомбардировщиков, перспективных истребителей и беспилотников уже разрабатывают новейшее гиперзвуковое оружие.

— НКО запретят проводить крупные сделки без одобрения — НКО могут лишиться права совершать крупные сделки без одобрения. Поправки в статьи 92 и 10 Федерального закона "О некоммерческих организациях", предусматривающие эту меру, готовит Минюст, выяснили "Известия".

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РБК daily

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