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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Хорьки позорные — Владимир Путин на коллегии МВД начал называть вещи своими именами — 3 марта президент России Владимир Путин участвовал в расширенной коллегии министерства внутренних дел РФ, и по ее окончании специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников понял: государство больше не намерено мириться с тем, что происходит в интернете.

— Стреляют без предупреждения — В Москве уберут таблички "Фотовидеофиксация" — С 1 марта, следует из новой редакции ПДД, местные власти могут не предупреждать водителей о каждой дорожной камере: достаточно одной таблички "Фотовидеофиксация" на въезде в населенный пункт.

— Скрытый баррельеф местности — ОПЕК+ обсуждает новые уровни сокращения нефтедобычи — Вопреки предварительным ожиданиям, странам ОПЕК+ не удалось быстро согласовать уровень добычи картеля в апреле — мониторинговый комитет сделки не дал формальных рекомендаций министрам, которые должны принять решение 4 марта.

— Цены улетели — Путешествовать самолетом стало дорого, потому что некуда — Ограниченное число доступных для россиян зарубежных стран и авиарейсов привело к резкому росту стоимости полетов.

— В депрессивном регионе выявлены очаги позитива — Михаил Мишустин провел день рождения в Горном Алтае — Продолжая поездку по регионам Сибири, премьер-министр Михаил Мишустин провел рабочий день (а заодно и свой день рождения) в Горно-Алтайске.

— Импортозамещение обойдется без конкурентов — Минпромторг обеспокоен выполнением квот на закупки российской продукции — Дискуссия о принуждении госкомпаний к импортозамещению демонстрирует неуверенность промышленных властей в обоснованности введенных с этого года квот на закупки у российских производителей.

— Накопленный вред делят на всех — Минприроды блокирует возможность бесплатного избавления от токсичных активов — Разработанный Минприроды по поручению вице-премьера Виктории Абрамченко законопроект о ликвидации накопленного вреда окружающей среде перекладывает эту заботу на рынок.

— Росстат выявил бурный рост капвложений в конце 2020 года — Мониторинг инвестиций — Росстат оценил снижение капитальных инвестиций в 2020 году в 1,4% (в 2019 году они выросли на 2,1%), тогда как Минэкономики ожидало их падения сразу на 4,3%, а ЦБ — на 3,3–3,8%.

— Весеннее обострение из-за осени — Коммунист Рашкин озабочен влиянием переписи населения на выборы — Как стало известно "Ъ", депутат Госдумы, первый секретарь Московского горкома КПРФ Валерий Рашкин направил депутатский запрос премьеру Михаилу Мишустину, министру экономики Максиму Решетникову и главе Центризбиркома Элле Памфиловой.

— По запросам есть вопросы — Депутаты не спешат публиковать свои официальные обращения к чиновникам — Большинство депутатов Госдумы не используют такой инструмент решения проблем избирателей, как депутатский запрос.

— К военным поставкам подходят с гражданским азартом — В предполагаемых махинациях с рациями поручено разобраться двадцати следователям ГСУ СКР — Как стало известно "Ъ", в уголовном деле о предполагаемых махинациях на 6,7 млрд руб. при поставках в вооруженные силы России радиостанций Р-187-П1 "Азарт" изменился не только следственный орган, но и направление расследования.

— В Qatar Airways нашлось место русской афере — Менеджер авиакомпании на корпоративном бизнесе сделал и свой — "Ъ" стали известны подробности уголовного преследования бывшего начальника отдела продаж авиакомпании Qatar Airways в России Ростислава Петрова.

— "Альянсу врачей" установили границы — Профсоюз включили в список так называемых иностранных агентов — Минюст РФ включил в список НКО-иноагентов профсоюз медработников "Альянс врачей", который сотрудничает с "Профсоюзом Навального".

— Обучай и облучай — В Сибири и Приморье пациентов просят пожертвовать на подготовку врачей — Онкологические организации Сибири и Дальнего Востока ведут сбор средств на обучение онкологов и радиологов.

— О среде расскажут много лишнего — Правительство определило порядок предоставления гражданам экологической информации — Совет федерации вчера одобрил закон, регламентирующий свободный доступ граждан к информации о состоянии окружающей среды.

— Если долго сидеть у реки, то мимо проплывут новые задачи — Китай ставит перед собой планы на XIV пятилетку — Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) — высший законодательный орган КНР — открывает в пятницу в Пекине ежегодную сессию, на которой будет обнародована новая стратегия развития страны.

— Техас симулировал выздоровление — США теснят COVID-19, но вирус не сдается — Коронавирус, который из всех стран мира самый большой урон нанес именно США, кажется, постепенно отступает: падает число заражений и смертей, набирает темп вакцинация.

— В Черногории COVID стал политикой — Правительство провалило борьбу с вирусом — Правительство Черногории в ближайшие дни может принять решение о закрытии страны из-за всплеска заболеваемости коронавирусом.

— Курятине на смех — Российским птицеводам не хватает инкубационных яиц — Дефицит и рост цен на инкубационные яйца может вынудить предприятия, которые обеспечивают 20% рынка мяса птицы, сократить выпуск продукции.

— Дефицитные машины хорошо пошли — Автопродажи вернулись к росту — Как выяснил "Ъ", продажи автомобилей в феврале вернулись к положительной динамике. Дилеры говорят о стабильном трафике в салоны, связывая это с сохраняющимся по ряду марок дефицитом на фоне продолжающегося роста цен.

— "Газпром" прокачивает лето — Состояние европейских хранилищ подогревает планы на рост экспорта — "Газпром" ожидает повышенного спроса на газ в Европе этим летом из-за высокого отбора из хранилищ, которые сейчас уже заполнены лишь на треть.

— Среди них женщины и дети — Какие розничные инвесторы идут на фондовый рынок — На фоне низких банковских ставок и затянувшейся пандемии операции на финансовом рынке в 2020 году стали интересовать более молодых людей.

— Привлекательная пауза — Перерыв в размещении ОФЗ пошел на пользу Минфину — Небольшой перерыв в проведении аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) благоприятно отразился на конъюнктуре рынка.

— Издержки де-юре — Верховный суд разрешил юристам взыскивать гонорары с проигравшей стороны — Верховный суд РФ (ВС) признал право юристов, выигравших дело, самостоятельно взыскивать судебные расходы на возмещение своих услуг.

— "Ютэйр" получит нового пассажира — ГК "Регион" выкупит долг авиакомпании перед ВЭБ.РФ — В структуре кредиторов авиакомпании "Ютэйр" должен появиться новый игрок. ГК "Регион" менее чем за полцены собирается выкупить долг авиакомпании перед ВЭБ.РФ, преследуя "коммерческий интерес".

— СУГ зеленеет — Котировки топлива растут на бирже — Биржевая стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) в России, несмотря на повышение с марта норматива продаж для производителей, продолжает бить рекорды.

— "Норникель" переживает рудные дни — Простой "Таймырского" и "Октябрьского" дорого обойдется — Руководство ГМК "Норильский никель" признало, что подтопление двух ключевых рудников в Норильске приведет к снижению производства.

— Зерно испытывает перегрузию — Россия нарастила экспорт в неожиданном направлении — Введение ограничений на экспорт зерна из России могло привести к неожиданной диверсификации поставок. Перед введением пошлин Грузия стала четвертой страной по объемам закупок российской пшеницы и основным импортером кукурузы.

— "Связной" продаст чужой товар — Ритейлер тестирует формат маркетплейса — "Связной" на базе собственного онлайн-магазина может запустить маркетплейс, выяснил "Ъ". Компания уже значительно расширила ассортимент с помощью партнеров, добавив товары для офиса, дома, автомобиля и игрушки.

— Инвесторы развезут продукты — LVL1 Льва Левиева вложился в сервис экспресс-доставки еды в Великобритании — Онлайн-сервис экспресс-доставки продуктов в Лондоне Jiffy сооснователя сети автоматов с едой DC Daily Артура Шамалова привлек $3,6 млн от пула инвесторов, включая LVL1 Group Льва Левиева.

— Mamba приглашает кавалеров — Компания запускает новый сервис знакомств с ориентацией на женщин — Российский сервис знакомств Mamba запускает новое дейтинговое приложение Swant в Испании. Оно, как заявляют в компании, "учитывает принципы феминизма" — функционал предполагает определенные преимущества для женщин.

— "Яндекс" заехал в Сколково — Интернет-холдинг переведет туда часть сотрудников — "Яндекс" в ожидании завершения строительства своей новой штаб-квартиры на Воробьевых горах на юго-западе Москвы решил отправить часть своих сотрудников в инновационный кластер "Сколково".

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В правительстве обсуждают новый "Налог на Google" — Он может быть введен для тех зарубежных компаний, которые анализируют поведение россиян в сети — Введение нового налога для глобальных компаний обсуждалось на прошлой неделе на совещании представителей IT-индустрии с вице-премьером Дмитрием Чернышенко, рассказали "Ведомостям" его участники.

— Минфин с пятницы увеличит ежедневные покупки валюты почти втрое — Если не случится новых глобальных потрясений, на курсе рубля это не отразится — С 5 марта по 6 апреля 2021 г. Минфин приобретет валюту на общую сумму 148,1 млрд руб., т. е. примерно 2 млрд в пересчете на доллары. Таким образом, с пятницы ежедневный объем покупки составит примерно $91 млн против $32 млн сегодня.

— В аппарате Госдумы произойдут перестановки — Это связывают с инициативой о закреплении обязательств депутатов перед избирателями — Кадровые перестановки состоятся в аппарате Госдумы, рассказали "Ведомостям" человек в аппарате нижней палаты и человек в Госдуме.

— Минюст признал близкий к Алексею Навальному профсоюз "Альянс врачей" иноагентом — В организации отрицают получение денег из-за границы — 3 марта Минюст включил профсоюз "Альянс врачей" в реестр НКО-иноагентов. "В ходе проверочных мероприятий в отношении организации были установлены факты неоднократного получения иностранного финансирования, а также осуществления политической деятельности", – сообщили "Ведомостям" в пресс-службе ведомства, не уточнив детали.

— Журналистов сдвигают на обочину — Прокурор Хабаровского края описал, как выглядит участник акции, прикидывающийся сотрудником СМИ — Журналистов признают участниками несанкционированных акций, если они, в частности, находятся в толпе протестующих и "создают массовость" мероприятия.

— Малый и средний бизнес наращивают долги по кредитам — Рост кредитного портфеля МСБ стал рекордным за восемь лет — Задолженность субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) по кредитам за прошлый год выросла примерно на 23% и на начало 2021 г. достигла 5,8 трлн руб. против 4,7 трлн на январь 2020 г.

— Объемы плановой медпомощи во время коронакризиса сократились почти вдвое — Это может привести к отложенному росту смертности, предупреждает Счетная палата — Борьба с COVID-19 в прошлом году привела к резкому сокращению своевременной плановой медицинской помощи по неинфекционным заболеваниям – в первую очередь по сердечно-сосудистым и эндокринным.

— Российские процессоры сделают на Тайване — Для производства отечественных разработок в России нет подходящих производств — НПЦ "Элвис" разработал микропроцессор, подходящий для использования в мобильных устройствах, рассказали "Ведомостям" два источника на российском рынке электроники.

— "Камаз" начнет локализацию производства автокомпонентов для тягачей — Уровень локализации АКПП на первом этапе будет всего 24% — Сборка 12-ступенчатой автоматической коробки Traxon будет осуществляться на "ЦФ Кама" (Набережные Челны), совместном предприятии "Камаза" и немецкой ZF Friedrichshafen AG.

— Пензенский девелопер "Рисан" выходит на столичный рынок жилья — Группа "Основа" нашла нового партнера для реализации проектов в Москве — Пензенский девелопер "Рисан" стал партнером группы "Основа" как минимум по двум проектам в Москве. По данным "СПАРК-Интерфакса", в середине января бенефициаром 50% долей фирмы "Специализированный застройщик "Северянин", которая выступает девелопером проекта многофункционального комплекса с апартаментами на 171 000 кв. м в рамках транспортно-пересадочного узла "Ростокино" на пр-те Мира, стала компания "Рисан-девелопмент".

— Маркетплейс "Яндекс.Маркет" запустил экспресс-доставку продуктов — Такие проекты уже есть и у других крупных маркетплейсов — Маркетплейс "Яндекс.Маркет" начал тестировать продажу продуктов с экспресс-доставкой за 1–2 часа, рассказал представитель компании. Пока это касается только так называемой категории fresh (фруктов, хлеба, кефира и т. д.).

— Tvzavr надеется найти инвесторов — Для этого он привлекает нового партнера по обслуживанию продаж рекламы — Онлайн-кинотеатр Tvzavr намерен передать Adcamp обслуживание всех рекламных контрактов, соответствующее соглашение стороны подпишут в ближайшее время.

— Hertz выйдет из банкротства летом — Инвесткомпании выкупят сервис проката автомобилей — Две американские инвестиционные компании – Knighthead Capital Management и Certares Opportunities – выкупят как минимум контрольный пакет акций и как максимум 100% компании по прокату автомобилей The Hertz Corporation (крупнейший акционер – миллиардер Карл Айкан, 39% акций), которая сейчас проходит процедуру банкротства.

— "Елисеевский" встретил свое 120-летие в упадке — Эксперты сомневаются, что исторический гастроном удастся успешно перезапустить — Самый знаменитый, пожалуй, столичный гастроном "Елисеевский", месяц назад отметивший свое 120-летие, когда-то был эталоном по части ассортимента и обслуживания.

— Чему Илон Маск учит детей — Основатель SpaceX против американской системы образования — В тот самый момент, когда российские родители наконец вздохнули с облегчением, узнав, что дети возвращаются к нормальному обучению, а жители многих других стран все еще с надеждой ждали открытия детских образовательных учреждений, в онлайн-школе Astra Nova School, выросшей из созданной Илоном Маском Ad Astra School, заканчивался отбор учеников на 2021/22 учебный год.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Нервный TikTok — Следственный комитет проверяет соцсети, где детей склоняют к роковым поступкам — В Следственном комитете по распоряжению Александра Бастрыкина идет проверка соцсетей, в которых детей склоняют к опасным действиям.

— Хлеб в пакете со зрелищами — В России разработают единый стандарт для системы "все включено" — Отдыхать, развлекаться и питаться в российских отелях по системе "все включено" туристы будут на основе единого стандарта, который разработает Ростуризм. Такое поручение ведомству дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщили в пресс-службе вице-премьера.

— На чем засыпались — Почему растут цены на крупы — Кроме сахара, подсолнечного масла, мяса птицы и яиц в магазинах начали дорожать крупы. Лидером, как уже часто бывало, выступает гречка — к январю прошлого года цены на нее выросли почти в полтора раза (на 42,8%), за январь-февраль этого года цены подросли на 0,9%.

— Век живи, век храни — В МВД намерены продлить сроки хранения отпечатков пальцев россиян до ста лет — МВД России продолжит работу над законопроектом, предусматривающим увеличение срока хранения дактилоскопических данных — отпечатков пальцев россиян до достижения ими 100-летнего возраста. Ныне этот показатель закреплен на отметке в 80 лет.

— Жесткая посадка — Экипажи самолетов получат право применять силу к дебоширам на борту — Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила документ, который расширяет права экипажей судов, а также сотрудников служб безопасности авиакомпаний.

— Путин потребовал защитить детей от угроз для их жизни, исходящих из интернета — Разобраться с ростом преступности в мегаполисах, активно выявлять в интернете тех, кто втягивает несовершеннолетних в противоправные действия и незаконные уличные акции, жестко пресекать пропаганду национализма и ксенофобии, привлекать к ответственности провокаторов и усилить борьбу с наркобизнесом поручил МВД президент, выступая на коллегии ведомства — Сотрудники правоохранительных органов и сами будут защищены от угроз, в том числе в соцсетях — такой законопроект уже готовится.

— На все готовое — Сбербанк снизил минимальный первый взнос по льготной ипотеке — Сбербанк снизил с 50 до 30% минимальный первоначальный взнос по льготной программе "Господдержка-2020" для клиентов, оформляющих ипотеку без подтверждения дохода и занятости.

— Где живет майор полиции?— За разглашение адресов силовиков введут штрафы — Правительство России поддержало проект поправок в КоАП, вводящий наказание за незаконное распространение сведений о силовиках.

— Сутки на выбор — Одобрен закон о блокировке незаконной агитации в Сети — Владельцы сайтов должны будут в течение 24 часов удалить незаконные агитационные материалы, в противном случае ресурс попадет под блокировку. Такой закон одобрил Совет Федерации.

— Техосмотр вошел в систему — Диагностические карты в электронном виде оформляются официально — Модернизированная информационная система техосмотра — ЕАИСТО — официально введена в эксплуатацию. Соответствующий приказ МВД зарегистрирован в Минюсте. Согласно ему, система ЕАИСТО начала работу с 1 марта. На официальном портале правовых актов он еще не размещен, но на сайте ГИБДД уже опубликован.

— Нефть влилась в резервы — Минфин в три раза увеличит закупки иностранной валюты — Минфин с 5 марта по 6 апреля купит в резервы иностранной валюты по бюджетному правилу на 148,1 млрд рублей, сообщило ведомство. Это более чем трехкратный рост уровня покупок по сравнению с предыдущим месяцем. Он связан с ростом цен на нефть.

— Создать настроение — Михаил Мишустин обсудил развитие туризма — Премьер-министр Михаил Мишустин продолжает поездку по регионам Сибири. Свой день рождения — главе правительства 3 марта исполнилось 55 лет — он провел в Республике Алтай.

— Пьянству — бой, а не лечение — Нетрезвых водителей не станут принудительно лечить — Пойманных пьяными за рулем водителей не станут принудительно лечить от алкоголизма. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, предусматривающий обязательное лечение от алкоголизма лиц, привлеченных к административной ответственности, в том числе за подобные проступки.

— Должники нашли понимание — Гражданам стали реже отказывать в упрощенном банкротстве — С сентября граждане подали более 7,9 тысячи обращений об упрощенном списании долгов, в отношении 2,6 тысячи граждан процедура была начата, но большинству граждан заявление о признании их банкротами во внесудебном порядке возвращено. Но доля отказов сокращается. Об этом "Российской газете" сообщили в минэкономразвития.

— Проекциям добавят очков — Microsoft представила обновление для сервиса видеоконференций Microsoft Teams, систему дополненной реальности Mesh и другие новинки на ежегодной конференции Ignite 2021 — Самой главной новинкой презентации стала система смешанной реальности Mesh.

— Спалятся из космоса — Сжигающих сухую траву фермеров могут лишить субсидий — Сельские хозяйства, производящие пал сухой травы, могут остаться без госсубсидий, следует из протокола селекторного совещания по вопросам охраны лесов от пожаров, состоявшегося под председательством вице-премьера Виктории Абрамченко.

— Опасная доля — Генпрокуратура проверила стройки жилья и права дольщиков — После проверки соблюдения прав дольщиков и качества жилищного строительства прокуроры выявили массовые нарушения по всей стране.

— Скоро в строй — Новейшая субмарина вскоре войдет в состав ВМФ — Новейшая атомная подводная лодка "Казань" должна быть передана флоту в мае-июне этого года. Субмарина проекта 885М "Ясень-М" была спущена на воду еще в 2017 году.

— Робот мин не боится — Миротворцы из России нашли в Карабахе около 25 тысяч боеприпасов — Российские миротворцы в Нагорном Карабахе обезвредили около 25 тысяч боеприпасов, которые остались после военного конфликта.

— Ставки сделаны — В Дагестане турфирмам снизили налог — В Дагестане в три раза снизили ставку налога при упрощенной системе налогообложения для турагентств и тех, кто сдает жилье туристам.

— В интересах семьи Баталова — Начались слушания по делу об имуществе великого актера — В Замоскворецком суде в среду прошел первый день слушаний по иску прокурора ЦАО Москвы в интересах семьи актера Алексея Баталова.

— Выхода не будет — Следствие просит суд продлить арест Сергею Фургалу — Басманный суд Москвы в среду в час дня начал рассматривать ходатайство следствия о продлении ареста бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.

— Звонок на экзамен — Когда школьники будут сдавать ЕГЭ-2021 и ОГЭ-2021 — Минпросвещения и Рособрнадзор опубликовали проекты расписания ЕГЭ и ОГЭ на 2021 год. Напомним, ЕГЭ в этом году сдают выпускники 11-х классов, поступающие в вузы. А девятиклассники сдают ОГЭ всего по двум предметам — русскому и математике.

— Лорда отправили в бан — "Фейсбук" удалил статью британского политика и обозревателя The Daily Telegraph о "диктатуре времен пандемии" — С неожиданным проявлением цензуры со стороны Facebook столкнулся британский консервативный политик и публицист, член Палаты лордов, обозреватель газеты The Daily Telegraph и других изданий Дэниел Ханнан.

— В Швеции дают миллионами — В прошлом году в Швеции выявлены случаи дачи взяток на сумму более чем 16 миллионов шведских крон (около 2 миллионов долларов) — Это на 246 процентов больше, чем в предыдущий год. Об этом сообщается в отчете шведского Института противодействия коррупции.

— Запретный пол — Сюзанна Мур: Теперь я не мать, а "родитель, который родил". Это довольно страшно, когда у тебя отбирают слова — В среду, 3 марта, "Российская газета" рассказала об истории американского студента Оуэна Стивенса, которому угрожают отчислением из университета за то, что в своем "Инстаграме" он утверждал: "Мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина".

— Ненавижу, значит существую — Почему хейтеры прописались в Сети, как дома, и как их оттуда выгнать — Люди научились распознавать фейки. Но этого сегодня мало. Каждые 83 секунды, по данным Фонда развития интернет, Сеть рождает хейт (ненависть — англ). Каждые 60 секунд хейт как почку дает хайп (трюк — англ., в смысле, — непрямой рекламный ход, крикливая, навязчивая реклама).

— Фура на просвет — Минтранс раскрыл систему безопасности Крымского моста — Радиометрический комплекс, за считанные секунды просвечивающий легкие "ГАЗели" и фуры, приборы, определяющие наркотики, взрывчатку и химические вещества даже через 60 суток после последнего контакта с ними — все это современные элементы безопасности Крымского моста.

— Борьба с кулаками — Нянь и сиделок предложили сертифицировать — Уже дважды за последние несколько месяцев в Москве сиделки нападали на своих подопечных. Первая пострадавшая получила серьезные травмы, вторая — погибла.

— Гости нежеланные — Участились нападения мигрантов на частные дома — Эксперты утверждают, что в 2020 году число вооруженных нападений на жителей коттеджей и частных домовладений в России выросло на 31 процент.

— Ледяной капкан — Сотни семей оленеводов оказались в зоне бедствия — Мощной коркой льда толщиной в три сантиметра и шапкой снега покрылись пастбища оленей в тундрах Ямальского района. Животные не могут пробить ледяной панцирь и добраться до ягеля. Под угрозой более 65 тысяч животных, 250 оленей уже погибли.

— Интернет, вода и печь — Юлия Скорых рассказала "Российской газете", о чем она не успела спросить премьер-министра — Земская учительница Юлия Скорых не ожидала, что премьер-министр обратится первой к ней. И призналась корреспонденту "Российской газеты", что заволновалась, поэтому не успела задать все вопросы, которые хотела.

— "Круг добра" дает надежду — Закуплены первые лекарства для лечения редких болезней — "Сделаны первые закупки лекарств, несмотря на то что документы на работу фонда еще находятся на подписании в правительстве, — заявил председатель фонда "Круг добра" протоиерей Александр Ткаченко.

— Сражался до конца — Скончался комментатор Юрий Розанов — Юрию Альбертовичу Розанову было 59. Рак. Не был баловнем судьбы. Путь к микрофону и известности оказался долог. Но в 2012 году Юрий Розанов стал лауреатом премии "ТЭФИ".

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Перевоз выплат: россиян начали избавлять от "зарплатного рабства" — Первым шагом стало начисление гонораров за услуги таксистам по номеру телефона — Россиян начали избавлять от "зарплатного рабства": появился сервис для начисления гонораров водителям такси по номеру телефона. Первым такую услугу предоставил "Тинькофф", рассказали "Известиям" в кредитной организации.

— "Байдена в России еще "не распробовали" — Гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров — о рейтинге зарубежных политиков, думских выборах и несистемной оппозиции — Рейтинг Государственной думы VII созыва понизился к концу полномочий, а наделение нижней палаты дополнительными функциями не отразилось на ее имидже, сообщил в интервью "Известиям" генеральный директор ВЦИОМа Валерий Федоров.

— На внеклеточном уровне: пациенты с болезнью Гоше остались без лекарств — Аукцион на поставку жизненно-необходимого препарата сорвался дважды — Пациенты с болезнью Гоше — их в России 450 человек — уже минимум два месяца не получают жизненно необходимый им препарат имиглюцераза.

— "Буки" пошли в гору: сложная местность не помешает им уничтожать дроны — Новые ЗРК доказали свою способность сбивать скоростные беспилотники — Новейшие "зенитные роботы" успешно прошли тесты на уничтожение беспилотников в горах. Там дроны создавали большие проблемы для комплексов предыдущего поколения, пояснили эксперты.

— Налог един: бизнесу готовят инструмент по платежам в бюджет одним переводом — Разработать его поручено Минфину, Минэку и Корпорации МСП — Для предпринимателей готовят специальный инструмент по погашению обязательств перед государством одним переводом. Над таким форматом единого платежного документа для перечисления налогов и сборов в бюджет работают Корпорация МСП, Минэкономразвития и Минфин.

— Деньги на кассу: ТЦ пожаловались на недоплату налогов магазинами — Представители моллов считают, что ритейлеры искусственно занижают выручку от продаж офлайн — Торговые центры пожаловались в Минпромторг на ритейлеров, что те недоплачивают налоги и допускают злоупотребления в сфере аренды недвижимости.

— Бой системы: автомобилисты не могут оформить ОСАГО — Обновленный 1 марта сервис ЕАИСТО работает с ошибками и не позволяет купить страховку — Единая автоматизированная система технического осмотра (ЕАИСТО), обновленная 1 марта для проверки диагностических карт у автомобилистов перед продажей ОСАГО, работает со сбоями и не позволяет им оформить страховку.

— Всё идут по плану: чего ждать от ежегодной сессии парламента КНР — Делегаты провозгласят цели новой пятилетки и патриотически настроят Гонконг — На этой неделе в Пекине стартует ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). На ней делегатам предстоит одобрить план уже 14-й по счету пятилетки и очертить главные вехи в развитии государства до 2035 года — времени, к которому Пекин намерен удвоить ВВП и стать "великой современной социалистической страной".

— Второе счастье: психопатические черты помогают пережить пандемию — Дерзким, наглым и безрассудным людям проще адаптироваться к коронакризису, выяснили ученые — Ученые из Италии исследовали влияние психопатических черт личности на благополучие человека в период пандемии. Те, кому свойственны безрассудство, наглость, дерзость и склонность к подлости, испытывали меньший стресс, чем люди без этих качеств, сделали вывод специалисты.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Блокчейн встает на налоговую службу — Утвержден план деятельности ФНС на 2021 год — ФНС раскрыла, какие проекты намерена внедрить в 2021 году. Из главного — блокчейн-система по предоставлению банкам данных о заемщиках, система нового поколения по контролю за налогами и платформа передачи данных в другие госорганы.

— Лекарственная аномалия — Эксперты НИУ ВШЭ проанализировали проблемы фармацевтической отрасли во время пандемии — Пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на фарминдустрию России, которая и до начала кризиса имела множество проблем, — об этом говорится в докладе экспертов ВШЭ. Однако именно пандемия дала старт диалогу с властью.

— Три года на охват каждого четвертого — ЦБ подготовил новый вариант стратегии развития национальной платежной системы — четверть межбанковских переводов россиян в 2023 году должна проходить через систему быстрых платежей. Эту цель, а также задачи для российского аналога SWIFT и карт "Мир" ЦБ предусмотрел в стратегии национальной платежной системы.

— Плавающие ставки идут на дно — Банк России изучает возможность ограничить выдачу ипотечных кредитов с переменным процентом — ЦБ выступает за ограничение выдачи ипотеки под плавающую ставку. Хотя такие ссуды сейчас почти не выдаются, регулятор действует на опережение, чтобы не допустить дефолтов граждан, как это было в кризис при валютной ипотеке.

— Инновации для откосов, стрелок и путейцев — Три вопроса о высокотехнологических запросах РЖД в 2021 — Подразделения РЖД ищут поставщиков иноваций — от спецодежды с датчиками до "голографических стен" в зале ожидания вокзала.

— Стартапы начали опасаться брать госденьги — Почему в госкомпаниях плохо развиваются инновации и стартапы в России никому не нужны, а также какие проблемы предстоит решить в рамках реформы институтов развития, РБК рассказал глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович.

— Бизнес запросил шажок к иностранному 5G — РСПП предложил ослабить ограничения при создании сетей нового поколения — Представители бизнеса попросили правительство разрешить на отдельных территориях строить сети 5G на зарубежном оборудовании. Российского "железа" пока не существует, но операторам нужно начинать тестировать технологию.