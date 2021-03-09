МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В 2020 году экспорт российской сельхозпродукции показал рекордные значения в новейшей истории. Об этом сообщает РБК со ссылкой на федеральный центр "Агроэкспорт" Минсельхоза России. Минсельхоз прогнозирует рост производства в сельском хозяйстве за год

Согласно подсчётам, в прошлом году РФ поставила за рубеж 79 миллионов тонн продукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов. Это на 20% больше, чем в 2019 году. Таким образом, был побит рекорд 2018 года — 78,5 миллиона тонн продукции на 25,8 миллиарда долларов.

Помимо этого, в прошлом году Россия впервые за постсоветскую историю стала нетто-экспортёром продовольствия в стоимостном выражении. По словам директора аналитического центра "Совэкон" Андрея Сизова, это значит, что на экспорте удалось заработать больше, чем потратить на импорт. По данным Росстата, разница один миллиард долларов — 30,7 против 29,7.

Российское продовольствие в прошлом году покупали 150 стран, указывают в "Агроэкспорте". Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13% всех поставок, на втором месте — Турция с 10%, на третьем — Казахстан почти с 7%.

Минсельхоз объясняет рекордные показатели высокими темпами развития отечественного АПК. Указывается, что на это повлияли рекордные урожаи рапса, гречихи и риса, одним из лучших урожаев зерна, ростом производства молока, мяса и продукции пищевой промышленности. Благодаря этому удалось полностью обеспечить внутренний рынок и эффективно нарастить поставки за рубеж. Ещё одним весомым фактором стало то, что многие страны стали создавать значительные запасы продукции на фоне пандемии. Мишустин оценил затраты на программу сельской ипотеки в 2021 году

На 2021 год федеральным проектом "Экспорт продукции АПК" установлен целевой показатель по поставкам за рубеж в 26 миллиардов долларов. Минсельхоз ожидает, что он будет выполнен, говорит представитель министерства.

Увеличению российского экспорта благоприятствуют мировые цены на продовольствие, которые растут второй год подряд, указывает директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. России, по его словам, "есть куда расти по аграрному экспорту", хотя рассчитывать на заметный рост при всех введенных экспортных ограничениях в 2021 году не приходится.