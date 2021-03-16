МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Период приближения глобальной экономической депрессии является наихудшим временем для того, чтобы устраивать эксперименты с личными накоплениями. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на мнение российского экономиста Михаила Делягина.

По словам эксперта, уже совсем скоро мир может оказаться в такой ситуации, когда дефолты начнут происходить буквально по всем фронтам, начиная от фондового рынка и банковского сектора, заканчивая целыми индустриями и даже отдельными государствами.

Делягин подчеркнул, что именно по этой причине все, кто задумывает вложить свои сбережения в то, что не гарантирует 100-процентного возврата средств в любой непредвиденной ситуации, на самом деле рискуют всеми своими деньгами и самой возможность остаться на плаву в кризис.

В этой связи, как посоветовал экономист, все инструменты для инвестиций должны быть ликвидными и желательно, что их полный возврат был гарантирован государством. Подобным видом вложений являются, в частности, облигации федерального займа.