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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Губернатор переехал на взятке в Москву — Глава Пензенской области подозревается в коррупции, но может быть обвинен и в других преступлениях — В СКР считают, что за лоббирование интересов бывшего сенатора от той же области, главы группы компаний "Биотэк" Бориса Шпигеля, чиновник получил взятки в виде автомобиля Mercedes, часов Breguet и "живых" денег на общую сумму более 30 млн руб.

— Когда враг на горе свистнет — Владимир Зеленский ждет саммита по Донбассу, который никто не готовит — В вопросе проведения нового саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина, Франция) по Донбассу поставлена точка — в обозримом будущем его не будет. Как выяснил "Ъ", встречу, на которой настаивает украинский президент Владимир Зеленский, вопреки его заверениям никто не готовит.

— Инвесторов ставят на карту — Белый дом готовит финансовый рынок к капитальным вложениям — В Белом доме возобновлена работа по системной поддержке инвестиций — после разворачивания механизма СЗПК для запуска крупных инвестпроектов власти определились с возможными источниками их финансирования на рынке.

— Москвичи в товарном виде — Мэрия модернизирует систему анализа информации о гражданах — Власти Москвы потратят 132 млн руб. на создание витрины с обезличенными данными горожан, к которой смогут подключаться внешние пользователи. В мэрии заверяют, что данные будут получать исключительно ведомства.

— Трать накопленное — Коронакризисным сбережениям нужен особый подход — McKinsey Global Institute в работе "Восстановление потребительского спроса и долгосрочные эффекты пандемии COVID-19" фиксирует необычные последствия кризиса 2020 года для потребительского поведения — одного из основных драйверов восстановления доковидной экономической динамики.

— Спрос граждан высок и непредсказуем — Факторов, обеспечивающих его устойчивость, пока не наблюдается — В феврале 2021 года темпы прироста частного спроса оставались высокими — очищенный от влияния високосного 2020 года рост оборота розницы составил 2%, притом что год назад потребление было ажиотажным.

— Ввод жилья растет на стимулах и дефиците — Мониторинг строительства — В феврале объемы ввода жилья в эксплуатацию продолжили расти. Как сообщил в пятницу Росстат, за месяц было введено 5,5 млн кв. м, что на 10,8% больше, чем годом ранее. В целом за два месяца 2021 года объемы построенного жилья выросли на 13% — до 11,2 млн кв. м.

— Оппозиция надвое позаседала — На разгон полицией одного форума муниципальные депутаты ответили двумя — В минувшие выходные в Москве прошло сразу два собрания муниципальных депутатов, ставших своеобразным ответом на разгон форума "Муниципальная Россия" неделей ранее.

— Супруги Ананьевы попали в кредитное кольцо — Жену экс-главы Промсвязьбанка обязали вернуть ПСБ 17 миллионов — Как стало известно "Ъ", вынесено и вступило в законную силу первое судебное решение о взыскании денег с жены бывшего председателя правления Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева в пользу ПСБ.

— Лифты подняли миллиард — Выявлены особо крупные махинации с госконтрактами — Как стало известно "Ъ", Басманный райсуд продлил сроки домашних арестов и содержания в СИЗО фигурантов уголовного дела об ограничении конкуренции, причинившем особо крупный ущерб, а также мошенничестве.

— В "Северном потоке" отстегнули "золотые парашюты" — В день своего увольнения участник проекта заключил с подчиненными 47 незаконных соглашений о выплатах — Савеловский суд Москвы продлил арест бывшего генерального директора АО "Гипрокислород" (входит в ПАО "Объединенные машиностроительные заводы") Александра Бехера.

— Застройщика не пустили в Занзибар — В Санкт-Петербурге суд отказался избрать меру пресечения для крупного предпринимателя — Московский районный суд Санкт-Петербурга отказался избрать меру пресечения даже в виде запрета определенных действий для генерального директора компании "Петрострой" Дмитрия Ипатова.

— Базу доноров отдадут государству — Минздрав завершил работу над законопроектом о донорстве костного мозга — Минздрав в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о донорстве костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток — об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко. Сегодня документ рассмотрит правительственная комиссия.

— ЕСПЧ расставил приоритеты — Европейский суд объяснил, какие дела считает важнее других — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) изменил систему приоритетного рассмотрения дел. Теперь суд намерен быстрее выносить решения по "оказывающим влияние" делам. Чтобы жалоба попала в эту категорию, она должна касаться вопросов "изменения или уточнения международного или внутреннего законодательства".

— Россия и США отходят от края паузы — Москва и Вашингтон пытаются понять, как жить дальше — Скандал между Москвой и Вашингтоном, вызванный интервью Джо Байдена телеканалу АВС, уступил место попыткам вернуться к взаимодействию. Прилетевший в Москву для консультаций посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил: "Россия заинтересована в отношениях с США, насколько США сами в этом заинтересованы".

— Израиль идет на очередные внеочередные — Четвертая избирательная кампания подряд может быть не последней — Израиль готовится к четвертым за два года выборам в Кнессет. При этом в стране не исключают, что итоговый расклад сил не позволит сформировать стабильное правительство и за этими выборами последуют еще одни.

— Каспий обмелел льготами — Правительство присматривается к стимулированию нефтедобычи — Как стало известно "Ъ", правительству может быть поручено разработать меры стимулирования добычи на месторождениях в Каспийском море, где крупнейшим недропользователем является ЛУКОЙЛ.

— Отельерам не хватает номеров — Небольшие гостиницы пытаются прописаться в льготном кредитовании — Недавно утвержденные федеральным правительством правила выдачи льготных кредитов под 3–5% годовых на строительство и реконструкцию отелей вызвали критику со стороны профессионального сообщества.

— Высокие цены не выходят из моды — Fashion-ритейлеры компенсируют неустойчивый рубль — Одежда, обувь и аксессуары в России могут подорожать уже к летнему сезону, предупреждают ритейлеры на рынке моды. Одна из причин — рост стоимости материалов: с начала этого года только цена хлопка увеличилась на 30–35%.

— ИТ-специалистов подключили к зарплатам — Банки борются за цифровые кадры — Устойчивый рост зарплат банковских ИТ-сотрудников — явление последнего времени, которое подтверждают и банки, и рекрутеры. Чтобы снизить затраты, московские банки все чаще приглашают на работу ИТ-специалистов из регионов, в том числе и в режиме удаленки.

— Россия попала в акционный список — Международные инвесторы поверили в нефть и дивиденды — На минувшей неделе международные инвесторы вложили в российские фонды акций рекордный за четыре месяца объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты инвестировали в страновые фонды $122 млн.

— Карты освоили удаленку — Банки развивают курьерскую доставку — Пандемия ускорила развитие курьерской доставки банковских продуктов на дом. В среднем 80% эмитируемых карт клиенты получают именно таким образом. При этом доставленные на руки карты активируются вдвое чаще, чем те, что ждут клиента в отделении.

— В "Большом" увидели риски реновации — НПФ, возможно, вложился в активы компаний своей группы — Актуарий Межрегионального негосударственного пенсионного фонда (МНПФ) "Большой" увидел "существенные риски" во вложении НПФ пенсионных средств в активы компаний, предположительно входящих с фондом в одну группу — ГК "Ренова".

— Контейнеры держатся за ставки — Мировой фрахт не торопится дешеветь — Спотовые ставки на морские перевозки контейнеров, взлетевшие в несколько раз в последние полгода, начали снижаться под влиянием увеличения предложения. Хотя аналитики предрекают нормализацию ставок, это произойдет лишь в среднесрочной перспективе, по мере того как на цепочки поставок повлияют меры по борьбе с пандемией, в том числе массовая вакцинация населения.

— "Мечел" проигнорировал зарубежных кредиторов — Компания не смогла выплатить 33 млрд рублей долга — "Мечел" просрочил выданные в 2010 году кредиты под гарантии экспортных агентств, общий долг по которым составляет 33 млрд руб. Основным ECA-кредитором "Мечела" является BNP Paribas, долг перед которым составляет 29 млрд руб.

— "Водоходъ" из Новороссийска в Сочи — Оператор речных круизов осваивает море — Как стало известно "Ъ", крупнейший в РФ оператор речных круизов "Водоходъ" запустит с мая новый скоростной маршрут из Новороссийска в Сочи. Для этого компания приобретет скоростной катамаран "Грифон" и оформит в сублизинг судно на подводных крыльях "Комета".

— ШПД страна моя родная — Разрыв между скоростями проводного интернета в Москве и регионах увеличился — Средняя скорость проводного интернета в Москве в первом квартале оказалась на 30% выше, чем в других регионах, увеличившись за год почти в два раза, до 73 Мбит/с, подсчитали в TelecomDaily.

— Свинку Пеппу затаскали по постам — Владельцы брендов судятся за публикации в соцсетях — Правообладатели Angry Birds и "Свинки Пеппы" подали иски к судебному эксперту Александру Костину, который оценивает ущерб брендов от контрафакта. Беспрецедентные иски связаны с тем, что господин Костин описывал в своих группах в Facebook и "ВКонтакте" судебные конфликты, используя образы свинки и птичек в продвижении своих услуг.

— "Магнит" тянет гвозди на себя — Ритейлер может выйти на рынок товаров для ремонта — Свободные ниши на российском рынке товаров для дома и ремонта с оборотом 1,7 трлн руб. в год привлекают крупнейших ритейлеров. Так, вторая по обороту российская розничная сеть "Магнит" может начать открывать в этом сегменте магазины "Магнит Мастер".

— Инвесторы вызвали перепелох — "Русские фонды" могут приобрести птицефабрику в Подмосковье — Инвестиционная группа "Русские фонды" первого председателя совета директоров Rambler Сергея Васильева и его партнеров продолжает расширять портфель аграрных активов. Теперь группа может приобрести комплекс по производству перепелов под Сергиевым Посадом.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— В Пензенской области задержаны губернатор и крупный бизнесмен — Бориса Шпигеля подозревают в даче взяток Ивану Белозерцеву — Утром 21 марта оперативно-следственная группа СКР, МВД и Росгвардии задержала в Пензе губернатора области Ивана Белозерцева.

— Инвесторы смогут спрятаться от санкций в Крыму — Резиденты нового режима исчезнут из всех реестров, но смогут получить льготы — Минэкономразвития подготовило законопроект о создании на территории Республики Крым и Севастополя нового правового режима – особых административных районов (ОАР), – который обеспечит снижение санкционных рисков для компаний, желающих вести бизнес в Крыму.

— Первый участник митингов в Москве приговорен к реальному сроку — Его обвиняли в насилии в отношении сотрудника Росгвардии — Тверской суд назначил участнику акции 23 января в поддержку Алексея Навального два года колонии. Это первый реальный срок в Москве по делам, возбужденным после акции. 36-летний бизнесмен Тимур Салихов был осужден по статье о применении неопасного насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК).

— К Центризбиркому применили косметические технологии — Акцент на новом имидже выборов при обновлении комиссии не делают — Президент Владимир Путин завершил формирование Центризбиркома на новый пятилетний срок, назначив 19 марта по своей квоте последних пятерых членов комиссии. Их главной задачей станет не думская кампании сентября 2021 г., говорит близкий к ЦИК источник "Ведомостей", а проведение "следующей", т. е. президентской кампании, которая по плану пройдет в марте 2024 г., с этим связано долгое согласование членов комиссии, говорит он.

— ООН предупреждает о возможности глобального продовольственного кризиса — Мировая продовольственная система никогда не сталкивалась с таким количеством угроз — Пандемия COVID-19 усугубила и без того разрушительные системные риски для мировой продовольственной системы, заявила в своем новом докладе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

— ЦБ повысил ставку: что будет с кредитами, депозитами и курсом доллара — Ставки по вкладам и кредитам повысятся, однако в разных сегментах будут свои особенности — Впервые за 2,5 года Банк России повысил ключевую ставку. О том, что период мягкой денежно-кредитной политики закончен, регулятор дал понять еще месяц назад, но почти никто из аналитиков не ожидал повышения ставки уже в марте.

— Реформа нужна, чтобы снизить себестоимость продукции и ускорить сдачу заказов — ОСК до конца 2021 года изменит оргструктуру — Источник "Ведомостей" в Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сообщил, что в корпорации происходит изменение организационной структуры. В пресс-службе ОСК "Ведомостям" подтвердили, что корпорация переходит на целевую индустриальную модель с использованием внутригрупповой кооперации как при строительстве кораблей и судов, так и при изготовлении судового комплектующего оборудования.

— В России запатентован новый метод добычи трудноизвлекаемого газа — Он нужен для заполнения газом "Северного потока" — Метод, на который был получен патент, заключается в многостадийном гидроразрыве пласта с применением жидкости на основе дизтоплива, сообщил "Севернефтегазпром". Он позволяет сформировать систему параллельных трещин в породе и максимально увеличить приток трудноизвлекаемого газа.

— Рядом с аэропортом "Домодедово" появится индустриальный парк на 820 000 кв. м — Это будет один из крупнейших складских комплексов в России — Компания "Альянс Домодедово" собирается построить на 244 га в Домодедовском районе Подмосковья индустриальный парк общей площадью 820 000 кв. м, сказано в презентации этого проекта, с которой ознакомились "Ведомости".

— Минфин предложил ужесточить требования к составу пива — Лидеры рынка с этим не согласны — Минфин предложил использовать в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) более жесткие требования к составу пива. Он хочет разрешить заменять зерном только 20% солода вместо 50%, как предусмотрено принятой редакцией технического регламента "О безопасности алкогольной продукции" (вступит в силу в следующем году).

— Эльза Перетти: возведение кости в культ — Одна из самых известных и успешных ювелирных дизайнеров XX столетия умерла в возрасте 80 лет — Печальную новость сообщили в минувшую пятницу социальные сети Tiffany & Co. (Эльза Перетти умерла накануне, 18 марта, во сне в своем доме в средневековом поселке Сан-Марти-Вель в Каталонии).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Завзятый хозяйственник — Следственный комитет задержал губернатора Пензенской области. Он взят с "группой товарищей" — В понедельник, 22 марта, Следственный комитет планирует получить на руки решение суда о мере пресечения для Ивана Белозерцева. В воскресенье ведомство Александра Бастрыкина официально подтвердило задержание губернатора Пензенской области.

— Квартплата за чужой счет — Верховный суд объяснил, как платить за ЖКХ в коттеджном поселке — Жизнь в коттеджных поселках последние годы становится все оживленнее. Эпидемическая ситуация только добавила желания у людей жить в таких поселках, и не важно, таунхаусы это или отдельно стоящие дома. Но у подобных поселков при безусловных плюсах есть и минусы.

— Встречи затянутся — В СИЗО разрешат длительные свидания заключенным — Министерство юстиции России разработало законопроект, гарантирующий право на длительное свидание осужденным, находящимся в следственных изоляторах.

— С деньгами все по-тесному — Банк России начал повышать ключевую ставку — Банк России начал новый цикл повышения ключевой ставки. Она поднята с исторического минимума 4,25% до 4,5% годовых из-за повышенной инфляции и одновременного роста внутреннего спроса в экономике.

— На коротком паводке — Глава Росводресурсов Дмитрий Кириллов — о весеннем половодье, жилье в поймах рек и нехватке воды летом — Каждый год паводки и затопления наносят России от 40 до 70 млрд рублей ущерба, и полностью избавиться от рисков невозможно, рассказал в интервью "РГ" руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов.

— В тайге — Владимир Путин и Сергей Шойгу провели выходные в Сибири — Президент Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу провели минувшие выходные в сибирской тайге — прокатились на вездеходе и погуляли пешком. Кадры прогулки, предоставленные пресс-службой Кремля, показали на телеканале "Россия 24".

— Пятерка за обед — Законодатели предложили меры для улучшения качества питания в школах — Как улучшить еду в школьных столовых и не допускать инцидентов, подобных отравлению детей в Красноярском крае, разбирался президиум Совета законодателей РФ. Одно из предложений — подготовить законопроект о правилах закупки питания для детских учреждений.

— Предъявителю сего кода — Выдача первых цифровых паспортов намечена на декабрь — В начале декабря 2021 года в России начнется выдача электронных паспортов в виде пластиковой карточки с чипом. В мобильном приложении портала госуслуг данные будут зашифрованы в виде QR-кода. Такой проект указа президента минцифры разместило для общественного обсуждения.

— Курс на выборы — Элла Памфилова — о новом составе ЦИК: Преемственность в работе сохранится — Завершился процесс формирования нового состава Центральной избирательной комиссии России — президент Владимир Путин подписал указ о назначении пятерых ее членов, в их числе — действующий председатель ЦИК Элла Памфилова.

— Правда, товарищество, доверие — Госсекретарем Союзного государства назначен Дмитрий Мезенцев — Государственным секретарем Союзного государства назначен Дмитрий Мезенцев, который до этого был послом России в Минске. На должности Государственного секретаря он сменил Григория Рапоту, который занимал ее почти десять лет.

— Не взыщите — Коллекторов стали чаще штрафовать — Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что необходимо расширить контроль за соблюдением правил взыскания долга на микрофинансовые организации.

— Прививка поднимает градус — Наращивается производство вакцин от COVID — 22 марта ожидается запуск производства промышленных партий вакцины "Спутник V" еще на одной производственной площадке — компанией "Р-Фарм" в Ярославле. В то же время РФПИ активно продвигает международные проекты по трансферу технологии выпуска нашей вакцины в Европе и Азии.

— Построить укрепления — Чего ждать от курса рубля и цен на нефть — Инвесторы ждут роста рублевых ставок. Прошедшее снижение цен на нефть представляется уже слишком избыточным. А на фондовом рынке в ближайшие дни возможны серьезные колебания. Об этом "РГ" рассказали эксперты.

— Тест без вопросов — Иностранным студентам из 25 стран разрешили вернуться в Россию — Иностранным студентам, аспирантам, ординаторам, слушателям подготовительных факультетов разрешено вернуться в Россию для продолжения обучения, сообщает Минобрнауки. Ведомство уже разработало порядок въезда студентов из-за рубежа.

— Туристы делают открытие за открытием — Средиземноморские курорты включились в борьбу за россиян — Зарубежные курорты включились в борьбу за российских туристов, у них будет больше возможностей подобрать подходящий вариант отдыха. Греция готова отменить все ограничения на въезд россиян с 14 мая, Кипр отменяет карантин для них с 1 апреля, Черногория уже ждет туристов из России, вакцинированных "Спутником V".

— Договор в хорошей форме — С мая оформить куплю-продажу подержанного автомобиля можно по интернету — Россиянам станет проще продать подержанный автомобиль. С 1 мая оформить договор купли-продажи можно будет через Единый портал госуслуг. Об этом говорится в проекте приказа минцифры.

— Не пропустить поломку — Риск родить ребенка с синдромом Дауна растет с возрастом — Специалисты предлагают новые, неинвазивные методы пренатального скрининга, позволяющие с высокой точностью установить степень риска рождения ребенка с повреждением хромосом. В том числе и такой "поломки", когда вместо двух хромосом 21 формируется три — и это приводит к возникновению у новорожденного синдрома Дауна.

— Собянин: Благоустройство острова Балчуг — самый крупный проект благоустройства этого года — Остров Балчуг, расположенный в двух шагах от Кремля и парка "Зарядье", в этом году станет самым крупным проектом в сфере благоустройства столицы. Такими планами поделился в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

— ФНБ готов к крупным инвестициям — По нашей оценке, в ближайшие годы бюджет будет получать по 2-2,5 трлн рублей дополнительных доходов, подлежащих зачислению в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Правительство объявило, что уже в течение нескольких месяцев начнется давно ожидаемое инвестирование средств ФНБ в российские проекты.

— Учились взрывать и убивать — Суд арестовал лидера ячейки украинских неонацистов в Геленджике — Геленджикский городской суд отправил под стражу на 2 месяца — до 15 мая — 20-летнего молодого человека, задержанного в конце прошлой недели сотрудниками ФСБ. Имя и фамилию задержанного не называют.

— Спокойнее жить в деревне — Полиция опубликовала рейтинг криминальных регионов — Опубликован анализ МВД криминогенной ситуации в России за два прошедших месяца. Общий итог в целом утешителен — преступлений стало меньше. При этом в министерстве внутренних дел не только обобщили криминогенную обстановку, сложившуюся в стране в начале года, но и составили рейтинг регионов с наиболее высоким уровнем преступности.

— Билет в один конец?— Посол России в США прибыл для консультаций в Москву на фоне обострения отношений — Посол России в США Анатолий Антонов в воскресенье прибыл в Москву для проведения консультаций на фоне обострения напряженности в отношениях двух стран.

— "Бомба" против семьи — Турция вышла из Конвенции о защите женщин — Турция заявила о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, которую Анкара первой ратифицировала в 2014 году.

— Десять километров свободы — В Париже, столичном регионе Иль-де-Франс, а также еще в нескольких департаментах на севере и юго-востоке Франции, включая Ниццу, на ближайшие четыре недели введен карантин.

— Зе наградили свастикой — Украинские неонацисты вновь штурмовали офис президента — Накануне в Киеве случилось событие чрезвычайное и одновременно обыденное по украинским меркам: сборная местных неонацистов осадила офис президента Зеленского, разбила окна и двери в здании, расписала свастиками и оскорбительными надписями фасад.

— Миру — нет — Британия тормозит переговорный процесс по Кипру, чтобы сохранить свои военные базы на острове — В следующем месяце в Женеве под эгидой ООН состоится неформальная конференция по проблеме разделенного с 1974 года Кипра. Задача первой с 2017 года встречи, которая должна пройти в пятистороннем формате, состоит в том, чтобы понять: готовы ли киприоты вновь приступить к переговорам для урегулирования застарелого конфликта на расколотом по этническому признаку острове.

— В театр — с ПЦР-тестом — В немецком Тюбингене запустили необычный "корона"-эксперимент. Как пишет Die Welt, на ближайшие три недели город с 90-тысячным населением опробует на себе модель частичной отмены карантина. Его жители смогут снова ходить в театры и кино, которые открылись после четырех месяцев перерыва. Правда, одного входного билета будет недостаточно.

— Путь на полночь — Православный журнал "Фома" осуществляет в интернете изумительный по красоте проект "Русский Север: Путь на полночь". Это и онлайн-путешествие по заповедным уголкам России, и своего рода энциклопедия Русского Севера, и разного рода викторины.

— Перекресток встреч — Красноярский край намерен соединить не только соседей, но и Европу с Азией — В советские времена здесь, в географическом центре России, удалось не только заложить фундамент второй индустриализации, но и создать Театр оперы и балета, симфонический оркестр, институт искусств, воспитавший потом Дмитрия Хворостовского. А какими богатствами регион-донор, протянувшийся от Саян до Ледовитого океана, прирастает сегодня? Об этом на Деловом завтраке "Российской газеты" рассказал губернатор Красноярского края Александр Усс.

— Берег левый, берег правый — Скоро Большому Каменному мосту вернут первозданный вид — Ремонт Большого Каменного моста через Москву-реку завершится в четвертом квартале этого года. "Работы идут по плану", — рассказал "РГ" начальник производственного отдела ГБУ "Гормост" Вячеслав Карманов.

— Дорогу "Наталии" — Временно перекрытый участок московского метро могут открыть раньше — В выходные в столице закрыли участок подземки между станциями "Беляево" — "Новые Черемушки" Калужско-Рижской линии. Как пояснил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, это вынужденная мера, необходимая для строительства второго тоннеля Большой кольцевой линии подземки.

— В Северной столице назвали "учителей будущего" — Таких оваций Актовый зал Смольного не слышал давно. В Петербурге наградили победителей всероссийского конкурса "Учитель будущего".

— Мост для лосей — На скоростной автотрассе Москва — Казань построят переходы для диких животных — На протяжении проектируемой скоростной автотрассы М-12 (Москва — Казань) сразу в нескольких регионах страны планируется построить искусственные надземные переходы или туннели, по которым дикие животные могут спокойно пересечь дорогу. Они появятся и в Нижегородской области.

— Чистая работа дорогого стоит — Как мусор из общего бедствия может превратиться в ценный ресурс — Полный запрет пластиковой одноразовой посуды, анонсированный правительством, приведет к удорожанию таких тарелок и стаканчиков, но уже eco-friendly, в несколько раз.

— Кто отвечает за чистоту мусорных площадок — Жители Солнечногорского района Московской области после перехода на прямые договоры по вывозу мусора с регоператором ООО "Экопромсервис" столкнулись с тем, что площадки с мусорными контейнерами сами стали представлять горы мусора. В управляющей компании "Ваш дом", которая обслуживает часть населенных пунктов района, пояснили, что когда платежи за вывоз ТБО шли через УК, ее сотрудники убирали контейнерную площадку.

— Во вторсырье обнаружены субсидии и льготы — Компании, использующие вторичное сырье для выпуска своей продукции, смогут получить налоговые льготы, субсидии, доступ к льготному кредитованию и лизингу. Такие меры поддержки предусматривает законопроект о вторичных материальных ресурсах, который минприроды опубликовало для общественного обсуждения.

— Кто должен сортировать мусор — Раздельный сбор отходов обернулся внезапной дискуссией: а кто, собственно, отвечает за сортировку мусора. О том, кто отвечает за содержимое мусорного бака, поспорили замглавы ППК "Российский экологический оператор" Алексей Макрушин и председатель Всероссийской общественной организации волонтеров-экологов "Делай!" Андрей Руднев.

— Черное море — не американское — Зачем США и их союзники устраивают вторые подряд учения у морских границ России — На рейде румынского порта Констанца выстроился большой отряд боевых кораблей стран НАТО. В Черное море они пришли для участия в масштабных маневрах Альянса "Морской щит 21".

— Чтобы пашню не снесло — Найден способ, как сохранить земли сельхозназначения — Минсельхоз внес в правительство обновленную госпрограмму по вовлечению в оборот неиспользуемых сельхозземель. С помощью программы минсельхоз надеется и сохранить имеющиеся сельхозземли. За последние 10 лет их площадь сократилась более чем на 18 млн га — в законодательстве для этого слишком много "дыр".

— Брат меньший-2 — Отстрела домашних животных больше никогда не будет — Тема цивилизованных контактов между нами и братьями нашими меньшими опять в топе новостей. Закон об ответственном обращении с животными будет дорабатываться, заявила на пресс-конференции в ТАСС вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева. Но вот вопрос: в какой части документ поправят?

— Навруз для всех — В 11-й раз ООН объявила 21 марта днем Навруза — Один из самых древних праздников на Земле — Навруз, праздник весны и обновления — наступил в ночь на 21 марта. С 2009 года он включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества. А в 2010 году ООН приняла резолюцию, которая объявила 21 марта Международным днем Навруза.

— Потеряли подлодку — В Средиземном море США и НАТО развернули беспрецедентную операцию по поиску российской подводной лодки "Ростов-на-Дону". Субмарина несколько дней назад внезапно исчезла с радаров кораблей НАТО. Российские источники в Минобороны заявляют, что подлодка выполняет свои задачи и находится на постоянной связи.

— Онлайн-образование: цифровой рай или ад?— Тема с Академиком Российской академии образования Александром Асмоловым — Пандемия коронавируса значительно сократила число прямых социальных контактов, перевела многое в онлайн. В том числе и образование, цифровизация которого получила резкое ускорение. Стоит ли использовать цифровые технологии в школе? Можно ли быть счастливыми на "удаленке"? Обсудим тему с академиком Российской академии образования, членом СПЧ при президенте РФ Александром Асмоловым.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Пандемию побеждают тотальной вакцинацией" — Вирусолог Павел Волчков — о том, почему COVID-19 второй раз чаще всего болеют пожилые люди и каких штаммов коронавируса стоит опасаться — Повторные заражения SARS-CoV-2 всё же случаются и чаще всего у пожилых, рассказал в интервью "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

— Налог за доходы: в России обнаружили новую схему обналичивания денег — Фиктивные фирмы стали перечислять средства в ФНС и ФТС вместо реальных компаний в обмен на наличные от них — В России появилась новая схема обналичивания денег: фиктивные фирмы перечисляют налоговые или таможенные платежи вместо реальных компаний в обмен на их наличную выручку. Об этом говорится в бюллетене Росфинмониторинга, с которым ознакомились "Известия".

— Фондовый режим: Минфин предупредил о росте рисков блокировки активов РФ за рубежом — Снизить их позволит выдача межправительственных кредитов из средств ФНБ — Минфин предупредил о резко возросших рисках ареста и блокировки российских активов в США и Западной Европе. Об этом говорится в пояснительной записке ведомства к поправкам в Бюджетный кодекс об управлении средствами Фонда национального благосостояния (документ есть у "Известий").

— Афера влияния: в КоАП впишут штраф за манипулирование в спорте — Профильное министерство разработало поправки о новой административной ответственности — В КоАП пропишут штрафы за влияние на результат спортивных соревнований. Как выяснили "Известия", для граждан они составят от 50 до 70 тыс. рублей, для юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн.

— Фарма и задержание: дело губернатора Белозерцева связали с лекарствами от COVID-19 — Компания-фигурант коррупционного скандала в Пензенской области занималась поставками препаратов от коронавируса — "Пензенское дело", в рамках которого были задержаны губернатор Иван Белозерцев и бизнесмены от фармотрасли — экс-сенатор, глава группы компаний "Биотэк" Борис Шпигель со своей супругой, а также директор ОАО "Фармация" Антон Колосков — может быть связано с поставками лекарств от COVID-19.

— Публичности в истории: для чего нужна открытая беседа лидеров РФ и США — Джо Байден пока не ответил на предложение Владимира Путина, но заявил о готовности встретиться в будущем — Диалог между президентами России и США в любом формате был бы полезен для двусторонних отношений, которые сейчас находятся в весьма плачевном состоянии, считают опрошенные "Известиями" политики и эксперты.

— Мало половины: 45% молочной продукции в магазинах оказались просрочкой — Решить проблему призвана маркировка, но бизнес предупредил о возможном подорожании товаров после ее введения — По результатам мониторинга более 45% молочных товаров в России оказались просроченными, сообщается в исследовании "Общественной потребительской инициативы" (ОПИ), которое есть в распоряжении "Известий".

— Рулевые игры: для властей США готовят систему слежения за авто россиян — Потенциально программа сможет видеть все транспортные средства, оборудование которых имеет выход в интернет — В Соединенных Штатах разрабатывается система, которая ежемесячно анализирует 15 млрд записей о местоположении автомобилей почти со всего мира, кроме Кубы и Северной Кореи. Американская компания The Ulysses Group считает, что с помощью этих данных можно в реальном времени отслеживать местоположение всех машин, оборудование которых имеет выход в интернет — в России им оснащен минимум каждый шестой автомобиль.

— Вот гаджеты: розница не получила электронику с отечественным ПО — Производители до сих пор отгружают торговым сетям прошлогоднюю продукцию, которая не соответствует вводимым с 1 апреля требованиям — С 1 апреля по закону в продажу должны поступить гаджеты с предустановленным отечественным софтом, но за неделю до вступления нормы в силу торговля не получила ни одного такого смартфона или планшета, рассказали "Известиям" в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

— Под давлением: число взрывов газовых баллонов в РФ выросло в шесть раз — Такие ЧП происходят в четыре раза чаще, чем аварии с бытовым газом в квартирах — В России с 2013 года число взрывов бытовых газовых баллонов выросло в шесть раз. Это следует из документов Торгово-промышленной палаты (ТПП), с которыми ознакомились "Известия". Баллоны взрываются в четыре раза чаще, чем бытовой газ в квартирах.

— Полис раздора: Генпрокуратуру попросили проверить страховщиков такси — В Госдуме указали на проблему оформления полисов ОСАГО для юрлиц — Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) попросили проверить работу страховщиков такси. Такой запрос направил депутат Госдумы Александр Старовойтов (документ есть у "Известий").

— "Мы движемся в сторону очеловечивания отрасли" — ​​​​​​​Глава "Ритуала" Артем Екимов — о цифровизации похоронного рынка, черных агентах и кладбищенской моде — Через полтора года появится единая база столичных захоронений и свободных участков, войти в которую можно будет с портала mos.ru, на новых некрополях — Ястребковском и "Белых березках" — введут стандарты и запрет на установку металлических оградок, а к концу года на Митинском кладбище появится хранилище урн с невостребованным прахом. Об этом в интервью "Известиям" рассказал директор ГБУ "Ритуал" Артем Екимов.

— Сила в Сибири — Владимир Путин провёл выходные в Сибири вместе с министром обороны Сергеем Шойгу. Глава оборонного ведомства пригласил президента в свою таёжную мастерскую, после чего политики поехали кататься на вездеходах.

— Полёт ястреба — Почему ЦБ перешёл к ужесточению денежно-кредитной политики — Если рост цен не удастся обуздать, уже в апреле Центробанк может вновь повысить ключевую ставку, считают опрошенные "Известиями" эксперты.

РБК daily

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— Посадка вслед за взлетом — По подозрению в коррупции задержаны глава Пензенской области и основатель фармкомпании "Биотэк" — По делу о взяточничестве задержаны губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и основатель группы фармкомпаний "Биотэк" Борис Шпигель. По версии следствия, чиновник лоббировал интересы одного из крупнейших поставщиков лекарств.

— Ставка пошла против прогноза — ЦБ возвращается к нейтральной денежно-кредитной политике — Центральный банк перешел к ужесточению денежно-кредитной политики, повысив ставку на 0,25 п.п., до 4,5%. В последний раз ЦБ делал это в 2018 году. Регулятор готов повышать ставку и дальше.

— Санкции на BIS — Как новые американские ограничения повлияют на российский импорт — На прошлой неделе вступили в силу санкции США из-за отравления Навального. Они включают дополнительные ограничения на американский экспорт в Россию ряда товаров. РБК разбирался, какой части поставок это коснется.

— Переговорный эксцесс — Высокопоставленные делегации сша и китая провели встречу в Анкоридже — США и Китай впервые провели переговоры после победы Джо Байдена на выборах. Дискуссия была напряженной, дать старт улучшению отношений не удалось, признают ее участники. О чем спорят две крупнейшие экономики мира, разбирался РБК.

— Металлурги и химики добыли налоговый вычет — Минэкономразвития представило свой вариант компенсации за повышение НДПИ — Власти решили смягчить эффект от роста НДПИ для металлургов и химиков, повысившегося в 3,5 раза с начала 2021 года. Они предложили со следующего года ввести налоговый вычет, который будет зависеть от инвестиций бизнеса.

— Дешево и регионально — Российские авиакомпании подвели предварительные итоги 2020 года — На фоне прекращения полетов за рубеж и других ограничений "Победе" и "Азимуту" удалось остаться прибыльными. Крупнейшие перевозчики, включая "Аэрофлот", закончили год с убытками, потери отрасли могут достичь 200 млрд руб.

— Исчезающий чек — РБК выяснил, насколько у розничных покупателей популярен электронный фискальный документ — Россияне активно используют возможность не получать бумажные чеки в магазинах. Ретейлеры предлагают эту опцию всего год, но уже сейчас не печатаются миллионы неперерабатываемых чеков.