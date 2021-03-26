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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Суета Суэц — Крупнейший затор в мировом судоходстве за последние годы лишь незначительно затронул поставки российской нефти, однако может коснуться сжиженного газа.

— Фейк-Tok — В рунете появился фейковый сайт TikTok на русском языке, который мошенники продвигают под видом бизнес-версии сервиса с возможностью монетизации.

— Долги или плати — Борьба вокруг введения на железной дороге договоров "вези или плати" обостряется. Предложенный Минтрансом формат раскритиковали не только грузоотправители, но также Минэнерго и ФАС.

— В жесткой конферентной борьбе — Постепенная вакцинация населения и отмена ограничений привели к оживлению российского рынке деловых мероприятий: их организаторы фиксируют рост числа конференций и форумов.

— Помощь присмотрится к малому бизнесу — Белый дом намерен отходить от "антикризисной" поддержки малого бизнеса к выстраиванию системной и адресной поддержки компаний. Такую позицию обозначил глава Минэкономики РФ.

— Лекарства для взрослых разрешат детям — Минздрав предлагает узаконить практику лечения пациентов, в первую очередь детей, препаратами для взрослых: предложены поправки в закон, упрощающие применение препаратов off-label.

— Не время для революций — Страховое лобби пытается оттянуть вступление в силу новых требований к финансовой устойчивости компаний. Всероссийский союз страховщиков попросил перенести на два года "революции" активов в сегменте.

— "Справедливая Россия" провела QR-акцию — Партия презентовала проект "Справедливый наблюдатель": планируется подготовить наблюдателей, которые присмотрят за ходом выборов в Госдуму с помощью мобильного приложения.

— Кому закон написан — Центризбирком (ЦИК) создаст рабочую группу по рассмотрению жалоб на незаконную агитацию в интернете для ее последующей блокировки, сообщил в четверг член ЦИКа Антон Лопатин.

— Алексей Навальный вызывает врача — Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий заключение по так называемому делу "Ив Роше" в колонии ИК-2 во Владимирской области, сообщил о резком ухудшении здоровья.

— Лас-Вегас удовлетворил Москву — БМ-банк (бывший Банк Москвы, принадлежащий ВТБ) добился отчуждения торгового центра Craig Valley Plaza в Лас-Вегасе у своего крупного должника Тельмана Исмаилова.

— "ЭпиВакКорону" испытали на добровольцах и приматах — Ученые новосибирского центра "Вектор" представили промежуточные итоги исследований второй российской вакцины против коронавируса — "ЭпиВакКороны".

— О России либо хорошо, либо отложить — В Брюсселе в четверг начался двухдневный саммит Евросоюза, участники которого должны были наметить новую стратегию ЕС в отношениях с Россией.

— Афганский мир заблудился в переходе — США готовятся пересмотреть договоренности с талибами о выводе своего контингента из Афганистана и оставить его в стране после 1 мая.

— Мораторий на абсурд — На прошлой неделе Министерство юстиции продлило до 15 июля мораторий на предоставление отчетности НКО об иностранном финансировании их жертвователе.

— Молоко переработают на экспорт — Участники молочной отрасли придумали, как нарастить экспорт продукции высокой степени переработки. Компании попросили Минсельхоз договориться с Китаем о снижении ввозных пошлин.

— Под данные собирают конвейер — В АНО "Цифровая экономика" одобрили концепцию платного доступа бизнеса к данным государственных информационных систем (ГИС), которую продвигали крупнейшие банки и интернет-компании.

— Электронной торговле повышают комиссию — MasterCard планирует с 1 апреля на 30–50% поднять межбанковские комиссии в e-commerce. Участники рынка считают, что это может привести к росту эквайринговых комиссий.

— Банкоматы пошли под съем — Небольшие банки начинают отказываться от собственного оборудования в пользу аренды банкоматов с дальнейшим обслуживанием на аутсорсинге.

— МФО удлиняют клиентов — Объем выданных микрофинансовыми организациями (МФО) займов за 2020 год незначительно вырос при заметном снижении количества ссуд.

— Старый ЦОД лучше новых двух — "Росатом" может стать значимым игроком рынка мощностей для обработки данных. Госкорпорация планирует перезапустить обанкротившийся центр обработки данных (ЦОД) Xelent.

— В колбасу набиваются инвесторы — AVG Capital Partners Рустема Миргалимова заинтересовался производством колбас в Москве. Структуры фонда интересуются активами московской ГК "Царицыно".

— Россиянам приоткрывается ЕС — Россия впервые возобновляет регулярное авиасообщение с крупной страной ЕС — Германией. Полеты начнутся с 1 апреля, но въезд для туристов по-прежнему закрыт.

— Арендательный падеж — Ровно год назад в Москве объявили о закрытии на локдаун большинства торговых и многих сервисных предприятий. Аналогичные ограничения были введены и в большинстве других городов страны.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Коммерческий транспорт найдет в 2021 году новые точки роста — Основными драйверами развития рынка коммерческой техники в России станет спрос со стороны e-commerce и сервисов доставки, считают эксперты.

— Логистика без МКАД: новые условия и новые решения — Власти Москвы и Московской области до 23 февраля 2022 года, т. е. пока на год, закрыли въезд на МКАД для фур с максимальной разрешенной нагрузкой свыше 12 тонн.

— Авиакомпании просят побыстрее разрешить им надевать наручники на дебоширов — Соответствующий законопроект был внесен в Думу еще осенью 2018 года и прошел первое чтение в 2019 году.

— Российский рынок смартфонов переживает рекордный спад — В январе – марте продажи смартфонов в России в штуках резко сократились по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

— Госдума не будет становиться на сторону депутата от КПРФ — ГД не поддержит парламентский запрос генпрокурору Игорю Краснову по проверке дела против депутата КПРФ в Законодательном собрании Иркутской области Андрея Левченко.

— В Китае призвали к бойкоту западных брендов за отказ от хлопка из Синьцзяна — В Китае расширяется кампания в интернете против западных брендов одежды в связи с отказами от закупок ими хлопка в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

— Сторонники Прилепина претендуют на крупные региональные отделения "Справедливой России" — На заседании программного комитета партии они рассказали о далекоидущих планах.

— Регионы погружаются в долги — У российских регионов в этом году может сильно вырасти объем краткосрочных долгов, что отрицательно скажется на их кредитоспособности.

— Банкам прогнозируют резкое падение доходов от валюты и ценных бумаг — Компенсировать потери они будут за счет повышения ставок по кредитам, уверены эксперты.

— Для персональных данных создадут единое окно — Роскомнадзор планирует запустить сервис для агрегирования согласий на обработку персональных данных интернет-пользователей, которые они дают различным сайтам и соцсетям.

— В "Праге" на Арбате появятся ночной клуб и элитные апартаменты — Новые собственники здания ресторана "Прага" на Арбате определились с концепцией реконструкции. Там появятся магазины, 2–3 ресторана, элитные апартаменты.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Железный свидетель — В Уголовно-процессуальный кодекс внесены поправки, которые помогут оградить бизнес от давления следствия. В частности, запрещается изымать компьютеры и документы, если это приведет к разорению фирмы.

— Хранить умолчание — Теперь регистрация на специальной платформе Роскомнадзора будет проводиться только через единую систему идентификации и аутентификации, которая связана с порталом госуслуг.

— Агент 001 — В четверг была выпущена первая промышленная партия вакцины "КовиВак". Отгрузка препарата в регионы начнется в ближайшие дни. Открыть производство нового препарата приехал Валерий Фальков.

— Все включены — Всех действующих турагентов внесут в специальный реестр, чтобы покупающие туры россияне больше не сталкивались с мошенниками. Это еще один очень важный шаг к повышению прозрачности отрасли.

— Набирайте решетку — Банк России предложил внести телефонное мошенничество в Уголовный кодекс. Речь идет об изменении статьи 159.6 "Мошенничество в сфере компьютерной информации".

— Формы воплощения — Людей искусства объединяют особые качества, высший творческий дар. "Это очень ярко проявилось и в период ограничений, связанных с пандемией", — отметил президент Владимир Путин.

— Группа разбора — Специальная рабочая группа Центризбиркома займется анализом жалоб на незаконную агитацию в интернете и направлением представлений в Роскомнадзор.

— Из Риги в Минск — Президент Владимир Путин назначил Евгения Лукьянова новым послом России в Беларуси. Другим указом он освобожден от обязанностей посла РФ в Латвии.

— 28 парадов — Военные парады в честь 76-летия Великой Победы пройдут, помимо Москвы, в 27 городах России, а всего торжественные мероприятия состоятся в 377 населенных пунктах страны.

— Кто рано встает — Пересмотреть размер пособия по беременности в ближайшее время намерен минтруд. Об этом сообщил замглавы минтруда Андрей Пудов. Речь идет о пособии за раннюю постановку на учет в женской консультации.

— Вводится штраф за продажу электроники без российского софта — За продажу смартфонов, компьютеров, планшетов и Smart TV без заранее установленного российского ПО введут штрафы.

— Ространснадзор будет непрерывно мониторить соблюдение обязательных требований — Ространснадзор от разовых проверок перейдет к непрерывному мониторингу соблюдения обязательных требований на транспорте.

— Праздник в Афинах — Визит Михаила Мишустина в Грецию завершился присутствием на военном параде по случаю Дня независимости государства. В Афинах он представлял РФ на торжествах.

— Ключ доверия — Дистанционно подтвердить личность для получения усиленной неквалифицированной электронной подписи (УНЭП) можно будет с 1 января 2022 года.

— За бумагу не держатся — Эксперимент по использованию электронного кадрового документооборота продлен до 15 ноября. Прежний срок завершения эксперимента истекал 31 марта.

— Пока не настоялось — Продление ограничений цен на сахар и подсолнечное масло является вынужденной мерой. Ожидается, что такой подход позволит защитить внутренний рынок от "импорта" продовольственной инфляции.

— Тур в пакет — Россия с 1 апреля возобновит регулярное авиасообщение с Германией, Венесуэлой, Сирией, Таджикистаном, Узбекистаном и Шри-Ланкой. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID.

— Суд для кандидата — Статья 38 закона о выборах нуждается в доработке, постановил Конституционный суд. Поводом для разъяснения послужило обращение гражданина, собиравшегося баллотироваться в Мосгордуму.

— Офсета белого не видно — В Российской ассоциации организаций бумажной промышленности не исключают, что проблема с дефицитом офсетной бумаги в стране может быть создана искусственно.

— Найдут по звонку — Правительственная комиссия рассмотрела проект закона, который позволит судебным приставам запрашивать в сотовых компаниях номера должников.

— Цензуры больше нет — Администрация Facebook не будет настаивать на том, чтобы ее модераторы жестко блокировали оскорбления и даже пожелания смерти в адрес публичных персон.

— Отмывал на Эрмитаже — Генпрокуратура добилась выдачи в Россию из Австрии бывшего крупного чиновника минкультуры Бориса Мазо, обвиняемого в многомиллионных хищениях из Эрмитажа.

— Опасные проценты риска — В МЧС поделились своими опасениями по поводу возможных паводков. Из-за грядущего таяния льдов на реках паводок в некоторых регионах может быть очень сильным.

— Верно поданные — Руководители Google, Facebook и Twitter выступят в конгрессе США, где обсудят борьбу с дезинформацией в Cети на платформах крупных ИТ-гигантов.

— Заявление о жизни с чистого листа — У безнадежных должников появится возможность подать заявление о внесудебном банкротстве не только в МФЦ, но и через единый портал госуслуг.

— Работает в обе стороны — "Почта России" объявила о запуске нового сервиса для физлиц — оплачивать доставку посылки теперь смогут получатели. Раньше оплатить доставку мог только отправитель.

— Криминал среднего возраста — Наиболее распространенный тип преступника в России — это мужчины так называемого среднего возраста 30-49 лет, без постоянного источника доходов и высшего образования.

— Спутники готовят к бою — Российская Федерация готова к переходу противостояния мировых держав в космическое пространство, сообщил экс-главком ВКС России Виктор Бондарев.

— Сиротский угол — Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел прием граждан, на котором выслушал заявителей из Алтайского края и Иркутской области.

— 24 часа, которые потрясли Меркель — Решив ужесточить карантин на Пасху, канцлер Германии Ангела Меркель остановилась в шаге от того, чтобы потерять контроль над ситуацией в стране.

— Доктор Спот, скажите "гав" — В женской больнице американского города Бригама начали использовать необычных роботов — робопсов, которые на сложных участках заменили медсестер.

— Шопинг со справкой — Власти Австрии с 7 апреля обяжут жителей Вены, а также регионов Нижняя Австрия и Бургенланд заходить в магазины товаров не первой необходимости, только предъявив отрицательный тест на коронавирус.

— Ходить пешком, работать дома — Ровно год назад премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении первого общенационального карантина. С тех пор, вслед за послаблениями, локдауны вводились еще дважды.

— Разговор без протокола — Член-корреспондент РАН Симон Мацкеплишвили рассказал о новых способах борьбы с инфекцией и объяснил, почему нельзя бесконтрольно принимать антибиотики.

— Пункт пересадки — Победа врачей Югры: впервые пересадили сердце. Над трансплантацией работала бригада кардиохирургов, анестезиологов и медсестер из тринадцати человек.

— Сама себя лечит — Ученые Алтайского госуниверститета разработали биополимерную пленку для полной регенерации кожи на месте ран и ожогов с новыми функциями.

— Штатный подъем — С космодрома Восточный стартовала ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат". Она благополучно вывела на околоземную орбиту 36 космических аппаратов OneWeb.

— Спасение в прививке — Эпидемиологическую ситуацию в городе мэр Москвы Сергей Собянин оценил вчера как стабильную. И тем не менее он обратился к горожанам с просьбой не откладывать прививку от коронавируса.

— Не свалить! — Власти Москвы и Подмосковья разработали совместный проект федерального закона, ужесточающего ответственность за организацию незаконных свалок.

— Уральская зона комфорта — Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал закон о комплексном развитии территорий (КРТ). Он вступит в силу 29 марта.

— Проблема в круге — Почти уже месяц как жители населенных пунктов Краснослободского района Республики Мордовия лишились общественного транспорта.

— Ура? Каникулы?— Анна Кузнецова: Что ждет наших школьников летом. Роспотребнадзор предложил увеличить количество детей в отрядах с 50 до 75 процентов.

— Гонорар маньяку — В американской системе права существуют законы, запрещающие преступникам наживаться на публичной огласке своего криминального прошлого. В России такого закона нет.

— Играем на ксилофоне и в футбол — Во всех регионах РФ действуют нацпроекты. Благодаря им появляются новые школы искусств и спортивные комплексы, а медпомощь можно получить даже в самых удаленных уголках страныю

— На трассу вышла 3D-модель — В России стартует сезон работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В Ярославской области уже приступили к ремонту девяти дорог.

— IT-сервисы идут в мир — Одни из первых проложили дорогу в Сингапур ярославские айтишники. Запускают IT-сервисы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и другие российские компании, чьи приложения охотно скачивают по всему миру.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Звуки творчества — Тёмные страницы отечественной истории не должны затмевать величие подвига народа в годы войны. Об этом Владимир Путин заявил на встрече с деятелями культуры.

— Суэцкий капкан — Блокировка Суэцкого канала помогла владельцам нефтяных танкеров выйти из убытков, увеличив стоимость морских перевозок по всем направлениям, но не удержала цены на чёрное золото.

— Ликвидный мотив — Сделка по покупке банка "Восточный" Совкомбанком доказывает необоснованность обвинений в адрес Майкла Калви, заявил его адвокат Тимофей Гриднев.

— Западный военный округ получит реактивный "Торнадо" — Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Смерч" в Западном военном округе заменят на крупнокалиберные "Торнадо-С", рассказали источники в Министерстве обороны.

— Пресс-преференция — Как прошло первое масштабное общение Байдена со СМИ. Президент США записал Россию в автократии, а в Москве заявили, что времени на ссоры с американцами нет.

— Весеннее обострение — Акция в Минске собрала несколько сотен участников. Выход из спячки вышел неубедительным — весь день в Минске не было ни одного сколько-нибудь заметного скопления демонстрантов.

— Одомашненный вирус — Следы SARS-CoV-2 остаются в помещениях до 28 дней. Чаще всего РНК возбудителя COVID-19 находят в раковинах, на чашках и туалетных сиденьях.

— Риск в профиль — Банки пометят ненадежных клиентов уже в следующем году. В середине 2022-го новая система ЦБ будет готова к подключению кредитных организаций.

— Третья война — Брюсселе завершился первый день саммита Евросоюза, на котором лидеры должны были определить новую стратегию в отношении России. Однако из-за третьей волны COVID этот вопрос отложили до лучших времен.

— Все по клану — Кто может стать новым фигурантом "пензенского дела". Родные и друзья экс-губернатора Ивана Белозерцева занимаются в регионе весьма прибыльным бизнесом.

— "Спутник" — Земле — Экспорт вакцины в этом году может превысить 1 миллиард долларов. По оптимистичным оценкам производителей, порог будет преодолен ближе к концу лета.

— Нетепличные условия — Модернизацию горячего водоснабжения в РФ оценили в 2 триллиона рублей. Переоборудовать нужно больше 60% жилых домов в стране, посчитали в Госдуме.

— Высокое напляжение — Российские курорты ждут нового сезона. Как меняются тренды и цены на черноморском побережье. В туристическом сообществе широко обсуждается тема ажиотажного спроса на курорты юга России.

— Труд платежом красен — К началу мая Минобрнауки России завершит распределение бюджетных мест в высшие учебные заведения на 2022–2023 годы. А Минпросвещения сократит некоторые программы в колледжах.

— Руссо кешбэк — Возврат 20% денег за поездки по РФ подстегнул спрос на туры. Только 18 марта россияне потратили на путешествия на 360% больше, чем в этот же день годом ранее.

— Культ-личности — Из Австрии экстрадировали беглого чиновника Бориса Мазо. Учитывая наличие непогашенной судимости по "делу реставраторов", новое обвинение в хищении средств у Эрмитажа грозит сроком до 10 лет.

— Последний "Час Земли" — Что станет с Россией после блэкаута в 60 минут. В России 27 марта в 13-й раз отметят международную экологическую акцию "Час Земли". Россияне выключат свет в своих домах на один час — с 20:30 до 21:30.

— В 2021 году в Москве выявили 119 тыс. нарушений масочного режима — Только за март в общественном транспорте столицы зафиксировали свыше 37 тысяч случаев халатного отношения к санитарно-эпидемиологическим правилам.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Максим Решетников не принял ставку ЦБ — Министр экономического развития Максим Решетников увидел риски для инвестиционной активности после мартовского решения Банка России повысить ключевую ставку.

— Майя Санду получила аргумент для перевыборов — Оппозиционное Майе Санду парламентское большинство сорвало второе голосование по кандидатуре на пост премьера Молдавии.

— "Халва" плюс другие восточные сладости — Совкомбанк договорился о покупке банка "Восточный". Банк может быть продан дешевле капитала в 27,5 миллиарда рублей, считают эксперты.

— ФАС отвергла железнодорожную дилемму — ФАС раскритиковала предложения Минтранса о приоритетном пропуске грузов на железной дороге на условиях предоплаты в пользу РЖД, а также о первоочередном провозе коксующегося угля.

— Хакеры переходят на аутсорсинг — Число совершенных через подрядчиков атак на госорганы и другие объекты критической инфраструктуры за год удвоилось, оценили эксперты "Ростелекома".

— ₽15 млрд первого отжима — Из-за заморозки цен на подсолнечное масло его производители уже потеряли 15 миллиардов рублей, а по итогам года могут недосчитаться 50 миллиардов рублей, подсчитала KPMG.