МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Россияне начали снова возвращаться в театры после пандемии коронавируса, в этом году предпочитая постановки на базе произведений русской классики, свидетельствует исследование крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", подготовленное для РИА Новости. Аналитики назвали наименее востребованные в России профессии

Аналитики провели сравнение средних чеков за неполный первый квартал 2021 и 2020 года (1 января – 25 марта 2021 и 2020 года) по всей России.

"Посетители театров лишь привыкают к постепенному открытию учреждений культуры. Основная масса продаж приходится на март, на драматические театры. В этом году зрители больше выбирали постановки на базе произведений русской классики", — говорится в исследовании.

При этом средний чек за одну покупку в театре, включая предоплату, онлайн-заказы составил 876 рублей, что на 4% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в натуральном выражении (число покупок) при этом снизился на 76%.

В театральных буфетах в топ-покупок вошли негазированная вода, чай и кофе.

В субботу, 27 марта, отмечается Всемирный день театра — международный профессиональный праздник всех работников этой сферы.