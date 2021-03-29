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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Джо Байден расчищает канал Москвы — Администрация США отыгрывает назад скандал в отношениях с Москвой после интервью президента Байдена телеканалу АВС. Сам Джо Байден призвал партнеров по ЕС "иметь дело, считаться" с Россией и пригласил Владимира Путина на апрельский саммит по климату.

— Мошенников ловят на фейки — В рунете за один день появилось 50 сайтов с фейковой продажей баз банковских карт, выяснил "Ъ". Подобные ресурсы ориентированы на обман самих мошенников, которые покупают такие базы для кражи денег с карт.

— Экономию в ЖКХ делят один к четырем — Минэкономики предлагает определить порядок использования экономии, образовавшейся у предприятий тепло- и водоснабжения при реализации инвестпрограмм. Ведомство подготовило проект постановления правительства, предусматривающий, что не менее 80% сэкономленных средств должно реинвестироваться в модернизацию инфраструктуры, остальное же может остаться в распоряжении предприятия.

— В России срывается тракторный завоз — Производители сельхозтехники накануне посевной столкнулись с дефицитом железнодорожных платформ для ее вывоза. Операторы, у которых машиностроители пытаются привлечь подвижной состав, говорят, что технику забрали военные под свои нужды.

— Большая пробка для мирового океана — Блокировка Суэцкого канала обойдется мировой экономике потерями в 6–10 миллиардов долларов в неделю, оценили эксперты страховой компании Euler Hermes. Ежедневный трафик по каналу в обе стороны оценивается более чем в 9 миллиардов долларов, поэтому остановка судов может снизить прирост мировой торговли в этом году на 0,3 процентного пункта за каждую неделю "простоя" Суэца.

— Конфискат выгрузят на платформу — Белый дом намерен решить проблему неэффективной реализации изъятого в пользу государства имущества автоматизацией торгов конфискатом на базе Федерального казначейства (ФК).

— Дума думой, а подписи врозь — Думская оппозиция вновь не смогла собрать 90 подписей под запросом в Конституционный суд (КС). Депутаты намеревались оспорить поправки, ужесточающие наказание за нарушения на митингах.

— Мэрия опять надеется на медицину — В сентябре одновременно с думскими выборами пройдут довыборы в Мосгордуму (МГД) по двум одномандатным округам. Как стало известно "Ъ", в округе № 19, освободившемся после осуждения за мошенничество коммуниста Олега Шереметьева, кандидатом от власти может стать главврач детской поликлиники Елена Кац.

— Избирком предпочел прошлое настоящему — Кандидату от партии "Родина" Валерию Лазаренко отказали в регистрации на довыборах в смоленскую облдуму из-за недостаточного количества подписей в его поддержку.

— Врио мэра Тамбова освободился от судимости — Временно исполняющий обязанности мэра Тамбова и лидер местного отделения "Родины" Максим Косенков добился снятия судимости за похищение человека. Суд удовлетворил его ходатайство, приняв во внимание характеристику и заслуги чиновника, а также согласие прокуратуры.

— Строителю МВД пересчитали доходы — Как стало известно "Ъ", Мособлпрокуратура сочла сомнительными источники благосостояния семьи бывшего главного строителя МВД РФ, действующего заместителя главы подмосковного Красногорска по строительству Дмитрия Петрухина, сумевшего приобрести за последние 15 лет четыре квартиры, два машино-места и целый парк внедорожников общей стоимостью под 64 миллиона рублей.

— Игорь Краснов обратил внимание на своих заместителей — Как стало известно "Ъ", у генпрокурора Игоря Краснова сокращено число заместителей. Если при его предшественнике Юрии Чайке штат высших руководителей ведомства был расширен так, что стал самым большим в правоохранительных органах, то господин Краснов, проведя административную реформу, сократил должности сразу трех замов, распределив их полномочия между остальными.

— Разработчику "Бурана" предложили стать похитителем — На днях профессору и разработчику многоразового космического корабля "Буран" Александру Кибальченко, который был арестован по обвинению в организации убийства собственного зятя, добавили и новое обвинение — в похищении человека.

— На парковке ставят крест, полумесяц и звезду — Представители духовенства раскритиковали планы столичных властей по введению новых парковочных тарифов с 5 апреля. Так, на ряде улиц, где расположены православные храмы, стоянка автомобиля по воскресеньям будет платной: прихожанам теперь придется платить по 380 рублей в час.

— В Крыму готовятся отбивать Форос — Крымские активисты объявили о создании общественного движения против "хаотичной коммерческой застройки" региона. Сейчас они намерены бороться со строительством спортивных и гостиничных объектов в Форосе.

— Подброс наркотиков оценили по низшей ставке — Житель Ханты-Мансийского автономного округа получил от государства компенсацию за незаконно возбужденное дело о хранении наркотиков — всего 50 тысяч рублей. При этом ранее прокуратура признала, что наркотики подбросили полицейские: бывший подозреваемый стал потерпевшим в деле о фальсификации доказательств.

— Белорусские протесты не взошли к весне — Попытка белорусских оппозиционеров возобновить протесты с прежним размахом провалилась. Акцию в субботу, 27 марта, которую назвали "началом протестной весны", по итогам пришлось переквалифицировать в "разведку боем".

— Праздник военных испорчен протестами — Отмечавшийся в субботу День вооруженных сил Мьянмы обернулся кровопролитием. В ходе столкновений с силами безопасности погибли 114 человек. Всего число жертв непрекращающихся с начала февраля протестов превысило 400.

— Держи порты шире — Мощности российских морских портов к 2035 году должны вырасти почти на 70%, до 1,9 миллиарда тонн в год. Такие параметры заложены в проекте новой транспортной стратегии, которую готовит Минтранс.

— Железная дорога не дошла до конечной — Правительственная комиссия по транспорту притормозила внедрение идеи о долгосрочных договорах по принципу "вези или плати" на железной дороге. Разработанная Минтрансом концепция, которая создает приоритет вывоза грузов в рамках таких договоров, вызвала резкое неприятие клиентов ОАО РЖД и противоречивые отзывы чиновников.

— Почта-банк поиздержался на каникулах — Один из крупнейших в России розничных банков — Почта-банк стал лидером по убытку на рынке по итогам февраля. Проблемы возникли из-за заемщиков, воспользовавшихся во время пандемии кредитными каникулами.

— Концессионно-пенсионный резерв — Негосударственный пенсионный фонд "Газфонд Пенсионные накопления" (НПФ "Газфонд ПН") создал резерв под обесценение облигаций более чем на 14 миллиардов рублей. В них, по-видимому, входят концессионные бумаги, купленные НПФ в прошлые годы, которые могли пострадать от снижения платежной дисциплины граждан в условиях коронакризиса.

— Долги с претензиями — За первые два месяца 2021 года количество жалоб, поданных на компании микрофинансового сектора, увеличилось на 22%. Это претензии к навязанным услугам и порядку взыскания задолженности, однако большая их часть в итоге оказывается необоснованной.

— ВЭБ.РФ осветил темный уголь — ВЭБ.РФ в своей отчетности впервые сообщил о наличии выручки от продажи угля — в 2020 году она снизилась на 36,7%, до 49,7 миллиарда рублей. Госкорпорация не называет производителя, однако единственным угольным активом у нее в собственности остается "Сибуглемет".

— Агрегаторы узнали себе цену — По данным "Ъ", во втором квартале 2021 года объем предложения на рынке агрегации энергоспроса приблизился к 1 ГВт, при этом отбор пройдут в общей сложности около 740 МВт.

— Данным собирают приданое — АНО "Цифровая экономика" предложило правительству отказаться от требования к компаниям безвозмездно передавать госорганам обезличенные данные россиян.

— В мороженое добавили сосиски — Производители продуктов, которые ранее запускали франшизу в основном для сбыта своих изделий, изменили подход. Теперь компании начали открывать такие форматы и на новых для себя рынках.

— Куклам меняют дистрибутора — Права на дистрибуцию в России второй по популярности марки детских игрушек — кукол L.O.L. Surprise! — могут сменить владельца. Вместо поставщика "Сакс" контракт может получить Inventive Retail Group (IRG), в портфеле которой такие марки, как Barbie, Lego.

— "Марвел-Дистрибуция" грузится на сервер — Компания "Марвел-Дистрибуция" стала партнером американских Hitachi Vantara и Lexmark, а также китайской Lenovo по крупноузловой сборке в России систем хранения данных (СХД) и серверов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Мэрия Москвы создает специальную организацию для внедрения инноваций в здравоохранение — В Москве появится автономная некоммерческая организация (АНО), которая займется внедрением инноваций в столичное здравоохранение. Об этом "Ведомостям" рассказали три собеседника, близких к мэрии Москвы.

— "Новатэк" и "Лукойл" хотят заключить инвестсоглашения с Минэнерго на сумму порядка 150 миллиардов рублей — "Новатэк" планирует заключить инвестиционное соглашение с Минэнерго, которое позволит компании получить господдержку при модернизации перерабатывающих мощностей, рассказали "Ведомостям" два источника.

— Единороссы вернули себе Якутск — В Якутске с 26 по 28 марта прошли внеочередные выборы мэра, а основной результат, судя по всему, дало досрочное голосование на избирательных участках в первые два дня голосования: уже в 12.00 28 марта якутский горизбирком отчитался о явке в 25,75%.

— Элла Памфилова будет руководить новым составом Центризбиркома — Центризбирком 29 марта на организационном заседании изберет свое руководство на ближайшие пять лет: оно будет координировать ЦИК как во время думских выборов 2021 года, так и последующих президентских.

— Банк России обещает замедление роста цен в апреле — Годовая инфляция достигнет максимума в марте и далее будет снижаться. Но в текущем году к цели Банка России в 4% она уже не вернется – это произойдет только в первой половине 2022 года.

— Получить вычет за обучение, лечение и покупку лекарств можно автоматически — Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ сможет видеть только те чеки россиян, которые они загрузят в специальный сервис, объяснил глава службы Даниил Егоров, выступая на телеканале "Россия 24".

— Не копайте долговую яму: россиянам установят лимит по количеству кредитов — Законопроект об ограничении количества кредитов, которые финансовые организации могут выдать одному гражданину, внесен в Госдуму. В пояснительной записке к документу уточняется, что устанавливать количественные ограничения Банк России будет на основании решений своего совета директоров.

— Игорь Лаппи: Тот, кто умеет считать, сможет заработать на ОСАГО — В год пандемии COVID-19 Совкомбанк не только вошел в список системно значимых банков, но и буквально ворвался на страховой рынок, купив "дочек" сразу двух крупных международных компаний.

— Luding Group может купить долю в производителе армянского коньяка — Крупный российский дистрибутор алкоголя – Luding Group войдет в управление винно-коньячным заводом МАП (село Ленуги Армавирской области Армении) и получит право выкупа 50% долей предприятия, сообщил "Ведомостям" исполнительный директор российской компании Эрнест Хачатурян и подтвердил собственник МАП Макар Петросян.

— Продажи между частными лицами в интернете в России за год выросли на 87% — Продажи между частными лицами в интернете (С2С) в России выросли на 87% в 2020 году в сравнении с 2019 годом и превысили 1 триллион рублей, а количество сделок за тот же период выросло на 70% более чем до 300 миллионов. Об этом говорится в исследовании "Рынок С2С онлайн-торговли", подготовленном сервисом "Авито" и исследовательским агентством Data Insight.

— Основанный русским британский стартап поставил рекорд IPO — Британский стартап Arrival, основанный бывшим замминистра связи России и одним из создателей бренда Yota – Денисом Свердловым, объявил 25 марта о начале торгов акциями компании на NASDAQ. Стартап стал публичной компанией, пройдя через так называемое обратное поглощение специализированной компанией – CIIG Merger Corp.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

ww.rg.ru

— "Дело это нужное" — Российские вакцины от коронавируса лучшие, а прививка — дело нужное, заявил президент в программе "Москва. Кремль. Путин" (ВГТРК). Владимир Путин рассказал, почему не стал делать укол под камеры, и сообщил, что ограничения из-за пандемии можно снять по достижении популяционного иммунитета, скорее всего, в конце лета.

— Подлодки взломали лед — Президент РФ Владимир Путин распорядился продолжить изучение Крайнего Севера для обеспечения военной безопасности России. Это поручение глава государства дал после доклада по видеоконференцсвязи главкома ВМФ Николая Евменова об уникальной экспедиции "Умка-2021".

— "Цифра" мира — Нужны понятные и четкие правила информационной безопасности, которые выполняла бы каждая страна. Об этом заявил Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ.

— Электродвигатель торговли — Первому российскому электромобилю Zetta еще есть куда стремиться в плане шумоизоляции и интерьера, считает глава Минпромторга Денис Мантуров. После доработки и окончательного устранения всех недостатков будет запущено серийное производство Zetta — вполне возможно, что это произойдет до конца года.

— Процент с апреля — С 1 апреля социальные пенсии будут повышены на 3,4 процента. Необходимое постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

— Тяжелое наследство — В минувшую субботу в Пензе представили временно исполняющего обязанности главы региона Олега Мельниченко. Указ о его назначении подписал президент России.

— Картина с маслом — Власти определились, какой будет экспортная пошлина на подсолнечное масло и семечку. Эти меры позволят защитить население от роста цен на масло на мировом рынке и стабилизировать их в российских магазинах, а бизнесу — сохранить рентабельность.

— "Магадан" выходит в море — В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе "Адмиралтейские верфи" спустили на воду третью подводную лодку проекта 636.3 "Магадан". Дизель-электрическая субмарина будет служить на Тихоокеанском флоте.

— Усмирение из правил — Идея раздать наручники и другие спецсредства экипажам воздушных судов для усмирения дебоширов во время полета вновь обрела актуальность. Инциденты на борту происходят регулярно, а обезвреживать нарушителей приходится с помощью различных подручных средств, рассказал "Российской газете" депутат Госдумы Александр Старовойтов.

— Tiret есть — и пробка есть — Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поручил подготовиться к разгрузке контейнеровоза-гиганта Ever Given, который уже несколько дней блокирует Суэцкий канал. По данным телеканала Al Arabia, который цитирует главу управления Суэцкого канала Усама Рабиа, судно, вмещающее до 20 тысяч контейнеров, в воскресенье удалось сдвинуть на четыре метра.

— Вызовут к доске — Рособрнадзор опубликовал сроки проведения контрольных работ для девятых классов, которые пройдут в 2021 году во всех регионах. В этом году ОГЭ по предметам по выбору отменяется. Вместо экзаменов для девятиклассников предусмотрены контрольные работы.

— Курс не держат — Глобальный рост курса доллара пытается удержать российскую валюту от укрепления, инвесторы пока не могут решить, что же влияет на нефтяные котировки. Об этом рассказали опрошенные "РГ" аналитики.

— Магистров ждут в Сарове — 1 сентября 2021 года начнется обучение в новом филиале МГУ им. Ломоносова в городе Сарове Нижегородской области. Об этом на дне открытых дверей рассказал ректор МГУ академик Виктор Садовничий.

— Бьюти по карману — Доля работающих нелегально салонов красоты выросла до 50%, сообщила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова. За последний год объем "теневого" бьюти-бизнеса увеличился: наметился переход мастеров из официальных салонов к надомной работе.

— Паспорту добавят срок — МВД предлагает на 30 дней продлить срок действия паспортов при достижении гражданами возраста, когда этот документ необходимо менять. Поправки в постановление правительства, утверждающее положение о паспорте, размещены на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

— Спутник Макрона — Громкое заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Европа столкнулась с "мировой войной нового типа" из-за вакцин от коронавируса, ставит проблему с ног на голову.

— Урок учителю — Британская школа отстранила от работы учителя, показавшего детям на уроке религиоведения карикатуру на пророка Мухаммеда, скорее всего, опубликованную в 2012 году во французском сатирическом журнале Charlie Hebdo.

— Вы полагаете, все это будет носиться?— Жители Китая объявили бойкот продукции западных брендов H&M, Nike, Adidas и Burberry. Причиной стали публичные заявления транснациональных компаний, в которых они обещали отказаться от использования в производстве хлопка из Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), если подтвердятся сообщения правозащитников об использовании принудительного труда на хлопковых плантациях.

— Папа сможет — Сертификаты на повышение квалификации или переподготовку смогут получить жители Воронежской области, у которых появился второй ребенок. Это позволит родителям увеличить доход, а значит, упрочит положение семей с детьми.

— Золото под ногами — Минприроды России согласовало проект создания ботанического заказника "Реликтовый" на юге Кузбасса. Статус особо охраняемой природной территории, которого ученые добивались почти пять лет, поможет сохранить уникальный уголок региона, одна из главных отраслей которого — добыча полезных ископаемых.

— На орбиту со спичками — В Омском государственном техническом университете разработали технологию утилизации космического мусора путем полного сжигания отработанных ракет-носителей. Сделать это помогут универсальные конструкционные материалы, которые пока не используют в ракетостроении.

— Чумовой капитал — Полный комплект для строительства чума — шесты, нюки из оленьей шкуры и брезента, печку и двое нарт — получат семьи оленеводов-кочевников на Ямале при рождении третьего малыша. Стоит такой набор больше полумиллиона рублей.

— Сети со здоровым питанием — На инфографике представлена выработка электроэнергии в 2020 году в регионах России по типам генерации. Из нее следует, что наиболее популярным типом являются тепловые электростанции, выработка которых составляет от 40% до 92% в зависимости от округа.

— Дальний Восток ждет газификации — Проработать вопросы использования сжиженного природного газа (СПГ), доставляемого в контейнерах, как альтернативы обычной газификации, а также планы развития газопереработки и газохимии на Дальнем Востоке поручил Минэнерго и Минвостокразвития председатель правительства Михаил Мишустин.

— От чего зависят цены на электроэнергию в России — Самый дешевый тип генерации электричества в России — на газе, производимый парогазовыми установками (ПГУ). Относятся они к тепловым электростанциям (ТЭС). Цена киловатт-час электроэнергии, произведенной на новой станции такого типа, — от 2,5 до 3 рублей.

— Чистоту подтвердит сертификат — В России появятся низкоуглеродные сертификаты, подтверждающие потребление производителями чистой электроэнергии. Эти сертификаты помогут защитить российский экспорт в случае выполнения планов некоторых стран по взиманию дополнительных пошлин или сборов с товаров с высоким углеродным следом, пояснили "РГ" в минэнерго.

— Бензин удержат в рамках — Бензиновый кризис этого года произошел после относительно спокойных двух лет, когда месячный рост цен на заправках более чем на 10 копеек воспринимался как нечто из ряда вон выходящее.

— Ставки малой этажности — Семьи с детьми смогут оформить льготную ипотеку на строительство частных домов. Проект постановления об этом внес в правительство Минфин.

— Таблетка строгого учета — Правительство ужесточило правила оборота и продажи феназепама — одного из самых часто используемых в нашей стране лекарств-транквилизаторов. К изменениям придется приспосабливаться и пациентам, и врачам.

— Дорога в лидеры — Несколько губернаторов и замминистров, мэры, руководители крупных компаний — многие прошли через платформу "Россия — страна возможностей". Общение может стать еще шире — если позволит эпидситуация, летом пройдет одноименный форум.

— С бедностью покончено — 25 февраля в Доме народных собраний в Пекине состоялось собрание, посвященное подведению итогов и награждению отличников в работе по ликвидации бедности.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Поворот рубля — Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5–10% на фоне роста цен на топливо, заявили "Известиям" в Общественном совете по развитию такси. Как указали в объединении, в ряде регионов уже были случаи завышения цен в несколько раз, например, в Приморском крае.

— Кредитное продолжение — Бизнес негативно воспринял возможное ужесточение условий льготной программы кредитования МСП под 7,25%. Ранее глава Минэка Максим Решетников предложил сузить круг получателей субсидированных займов, существенно расширенный в пандемию.

— Сети детям не игрушки — Генпрокуратуру РФ просят провести проверку официального Instagram-аккаунта Dolce & Gabbana на предмет нарушения статьи КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных ценностей среди несовершеннолетних". Как выяснили "Известия", такой запрос в правоохранительные органы направил депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный.

— "Коронавирус еще не реализовал свой патогенный потенциал" — Следующий этап эпидемии — заражение коронавирусом сельскохозяйственных и домашних животных, считает директор Института им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. Так как избавляться от любимых питомцев никто не собирается, нас ждет еще один виток пандемии, рассказал он в интервью "Известиям".

— Летнее время — Введенные из-за пандемии коронавируса ограничения будут полностью отменяться после того, как РФ удастся создать популяционный иммунитет. Об этом заявил Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

— Цена заноса — Из-за перекрытия Суэцкого канала могут подорожать товары из арабских стран и Азии. Такое возможно в случае блокировки транспортной артерии на несколько недель, считают опрошенные "Известиями" эксперты. При этом эффект будет отсроченным и проявится к маю, указали аналитики.

— Масковые беспорядки — В Великобритании и странах Евросоюза, в отличие от России, продолжают действовать жесткие ограничения из-за COVID-19. Такое положение вещей не устраивает европейцев и провоцирует их на периодические акции протеста — несколько таких акций прошли только на минувших выходных.

— Попрошу убраться — Число мигрантов в Европе с каждым годом снижается, в 2020-м их стало на 23% меньше. Об этом "Известиям" заявили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

— В пользу бедных — Минтруд внес изменения в проект постановления с правилами назначения пособий на детей от трех до семи лет, которые начнут действовать с 1 апреля этого года. Об этом "Известиям" рассказали в пресс-службе ведомства.

— Рывок акций — На фоне старта вакцинации в 2021 году и открытия границ банки начали запускать новые или улучшать существующие бонусные программы для путешественников. В "Тинькофф" с 18 марта к 20-процентному кешбэку от государства на поездки по России добавили до 5% возврата средств от банка при оплате тура на платформе "Тинькофф Путешествия".

— Монетный спор – В Госдуме предлагают запретить передавать средства маткапитала кредитным потребительским кооперативам (КПК). Деньги они должны использовать на погашение ипотеки, но нередко КПК нарушают закон — обналичивают маткапитал.

— Настояли на своем — Спиртовые настойки за год подорожали на 30%, посчитали в DSM Group. Это связано с тем, что с 2021 года для их производства можно использовать только фармсубстанцию этилового спирта (этанола), а она за год вдвое выросла в цене, рассказали "Известиям" в Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий "АПФ".

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Росреестр ослабляет второй пояс — Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) предложила разрешить приватизировать землю во втором поясе зон санитарной охраны источников питьевой воды — озер, рек и других водоемов. Только в бюджет Подмосковья это решение будет ежегодно приносить 4,5 миллиарда рублей.

— Россияне нагрузили себя долгами по максимуму — С кризисного апреля долговая нагрузка россиян выросла с 10,9 до 11,7%, обновив исторический максимум, оценил Банк России. В ЦБ считают ситуацию "достаточно устойчивой", но хотят получить право запрещать выдачу некоторых видов ссуд.

— Коллективный иммунитет по осени считают — Аналитики банка Barclays отмечают улучшение ситуации в Европейском союзе с поставками вакцин и прогнозируют достижение коллективного иммунитета населения к осени. Главной преградой для вакцинации в ЕС остаются перебои с поставками.

— Минфин и ФНС подготовили кассацию — ФНС совместно с Минфином намерены ужесточить правила применения контрольно-кассовой техники на рынках. Ведомства рассчитывают, что это поможет эффективнее бороться с нелегальным денежным оборотом.

— YouTube для нас опаснее, чем мессенджеры — В интервью РБК глава соцсети "Одноклассники" Антон Федчин рассказал, как за 15 лет изменились ее пользователи, об эффекте от замедления Twitter и почему в соцсети мало политики.

— Съедобная упаковка — Проект Moscow Circular объединяет городские сообщества и создает решения для перехода к циклической экономике и устойчивому развитию городов.

— Договор о предоставлении средств вместо договора по предоставлению мощности — "РТ-Инвест" подготовил три новых варианта финансирования 25 заводов по сжиганию мусора, в том числе без специальных энерготарифов, которые раскритиковало правительство. Стоимость строительства выросла с 789 миллиардов рублей до 861–898 миллиардов рублей.