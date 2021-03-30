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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Рекомендантский час — Рекомендательные сервисы, используемые в соцсетях, новостных агрегаторах, онлайн-кинотеатрах и маркетплейсах, должны подвергаться независимому аудиту и отключаться по желанию пользователей. Такие предложения подготовили эксперты московского отделения Ассоциации юристов России и направили в Госдуму и Совет федерации для разработки нового регулирования.

— Молдавия смотрит на Россию с немым уколом — Вакцина "Спутник V", которую на Западе нередко пытаются представить "политическим оружием" Москвы, может им действительно стать. Правда, с подачи молдавских политиков. Действующий и бывший президенты Молдавии — прозападная Майя Санду и пророссийский Игорь Додон — вступили в борьбу за препарат, и каждый по своим каналам пытается получить его у России.

— Заправский союзник — Как стало известно “Ъ”, правительство поручило Минэнерго проработать вопрос поставок бензина из Белоруссии для увеличения предложения на внутреннем рынке.

— Возможности опережают обязанность — Белый дом еще до обязательного перевода госзакупок в полностью электронный вид с 2022 года намерен расширить применение электронных расчетов за госзаказ уже с 1 мая. Для этого практически все федеральные ведомства должны обеспечить поставщикам возможность формировать документы в электронном виде — обязать подрядчиков правительство пока не может.

— Бедным обещают универсальный подход — По оценке Счетной палаты, правительству необходимо распространить выплату пособий на все семьи с дефицитом доходов, а не только на семьи с детьми. Иначе сокращение бедности в два раза к 2030 году, по мнению аудиторов, становится маловероятным.

— Рынки зачистят от обналички — Минфин сообщил о том, что совместно с Федеральной налоговой службой подготовил предложения по искоренению недобросовестных практик продаж на розничных рынках. Предотвратить теневой оборот наличных денег, маскирующийся под мелкую розницу, ведомства намерены усилением ответственности управляющих компаний рынков за торговлю без онлайн-касс, а также сохранением возможности не пользоваться кассовым аппаратом только при реализации товара собственного производства на торговых местах площадью до пяти квадратных метров.

— Нефтяников излечивают от углеродной зависимости — Прямые выбросы парниковых газов (ПГ) от деятельности нефтяных компаний, а также косвенные эмиссии, связанные с потреблением ими энергии, так называемые охваты 1 и 2, составляют 12% всей антропогенной эмиссии ПГ.

— Эллу Памфилову оставили на второй срок — Члены нового состава Центризбиркома (ЦИК) на первом заседании в понедельник почти единогласно переизбрали своим председателем Эллу Памфилову. Ее единственным конкурентом стал новый член ЦИКа Александр Курдюмов (ЛДПР), получивший один голос "за".

— Города и реки поставят на голосование — Росреестр планирует создать госкаталог географических названий в интернете, дав гражданам возможность выбирать новые названия улиц, городов, болот, гор и рек на общественных обсуждениях в сети. Об этом говорится в законопроекте ведомства, обсужденном в Общественной палате (ОП) РФ.

— Коммунисты выдвинули недвижимость — Депутаты заксобрания Ульяновской области от КПРФ предлагают внести в устав региона поправку о запрете для губернатора и членов его семьи на владение недвижимостью за рубежом. Ее принятие коммунисты увязывают с поддержкой внесенной губернатором области другой поправки в устав, которая упраздняет пост премьер-министра области и возлагает его обязанности на губернатора.

— Штраф божий — Калининградский гарнизонный военный суд вынес приговоры двум военнослужащим Балтийского флота, помывшим обувь под краном со святой водой на территории храма Христа Спасителя в Калининграде.

— Банкиры нажаловались на новые сроки — Как стало известно “Ъ”, увеличением сроков завершилось рассмотрение апелляционных жалоб бывших директора департамента кредитования Судостроительного банка (СБ-банк) Ирины Кукарской и ее подчиненного Сергея Зыкова.

— Денис Маяков распродал активы на три эпизода — Как стало известно “Ъ”, следователи столичной полиции завершили расследование громкого уголовного дела в отношении бизнесмена Дениса Маякова, который ранее был известен как крупный специалист на столичном рынке слияний и поглощений, а также как владелец ряда торговых комплексов.

— Стена вопроса — Президент США Джо Байден столкнулся с первым серьезным испытанием внутри страны — наплывом нелегальных мигрантов из Латинской Америки, который грозит стать рекордным за последние два десятилетия.

— Мозамбик борется за независимость от ИГ — Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за захват города Пальма на севере Мозамбика. Десятки людей — как местные жители, так и иностранцы — были убиты.

— Торговля окунулась в суэцкую жизнь — Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, наконец сняли с мели и, вернув на фарватер, вывели из узкой части канала в Большое Горькое озеро. Это позволит возобновить движение на наиболее оживленной морской артерии мира после почти недельной остановки.

— Образование новой школы — Минпросвещения потратит более 2 млрд руб. до 2024 года на создание государственной информационной системы (ГИС) "Моя школа", которая станет единой платформой для всех образовательных учреждений в стране. От развития уже действующих платформ, которые обошлись бюджету по меньшей мере в 2,2 млрд руб., решено отказаться.

— Деньги пошли обходными дропами — Нелегальные казино, с платежами в адрес которых ЦБ начал открытую войну, разработали новые схемы для обхода ограничений. Карты обычных граждан используются для пополнения кошельков игроков, затем средства переводятся в криптовалюту и уходят на счет казино. В ЦБ о проблеме знают и пытаются бороться, но возможности регулятора ограничены.

— Нерезиденты не задерживаются в ОФЗ — Международные инвесторы за минувшую неделю вывели из российских суверенных рублевых облигаций максимальный объем средств за последний год. Чистые продажи нерезидентов в ОФЗ превысили 64 млрд руб., с конца февраля они вывели из российских госбумаг свыше 140 млрд руб. Интерес иностранцев к ОФЗ падает наряду с суверенными бумагами других развивающихся стран из-за кризиса в Турции, а также рисков расширения санкций и ужесточения денежной политики ЦБ.

— Агрессию снимают с торгов — Московская биржа усиливает защиту розничных инвесторов при торговле иностранными ценными бумагами через механизм ограничений агрессивности заявок. С 1 апреля она снизит предельный размер отклонения цен при исполнении рыночных заявок с 3% до 1% по аналогии с ограничением по российским акциям, входящим в основной индекс биржи.

— Банки теряют лизинг — Доля фондирования лизинговых компаний за счет банковских кредитов по итогам 2020 года достигло минимума за пять лет. Помимо коронакризиса, сократившего интерес банков к рисковым операциям, повлияли и другие факторы. В частности, компании, не связанные с банковскими группами, увеличили долю собственных средств и авансов, а также стали чаще выбирать облигации для привлечения финансирования.

— Краб не прошел аудит — Аукционы по квотам на вылов краба, в ходе которых государство в 2019–2020 годах получило более 140 млрд руб., прошли недостаточно эффективно, полагают в Счетной палате. По данным аудиторов, вместо привлечения в отрасль новых игроков свои доли увеличили уже работающие на рынке компании, а из-за ошибок в расчетах начальные цены были занижены в десятки раз.

— Инвестквоты уплывают от верфей — Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает принципиально изменить механизм предоставления инвестиционных квот на вылов. Там выступают за розыгрыш новых квот только для Дальневосточного бассейна, увеличив число проектов переработки и снизив заказ на новые рыболовные суда.

— Золотомедная середина — Ключевые акционеры ГМК "Норильский никель" "Интеррос" и "Русал" ищут временный компромисс в крайне чувствительном вопросе дивидендных выплат. Так, "Интеррос" настаивает на резком снижении дивидендов "Норникеля" — до 50–70% от свободного денежного потока. По расчетам аналитиков, при новой схеме дивиденды могут снизиться вдвое.

— Омниканальный синдром — На DIY-рынке меняется расстановка сил. По данным Infoline, в этом году тройку лидеров может покинуть OBI, на чье место претендуют купивший бизнес Castorama в РФ "Максидом" и активно растущий интернет-магазин "Все Инструменты.ру". Под давлением онлайн-площадок профильные сети станут активнее предлагать покупателям услуги "под ключ", считают аналитики.

— Мукомолы разобьются в лепешку — Переработчики зерна с Алтая, где производится 11% всей российской муки, просят помощи государства в выходе на новые рынки сбыта. Они хотят на межправительственном уровне добиться снижения пошлин на провоз продукции через Казахстан и Узбекистан, который сейчас обходится в шесть раз дороже, чем для местных производителей.

— Реклама сменила профиль — Кризисный 2020 год поменял расстановку сил среди крупнейших российских рекламодателей: половину первой десятки в их рейтинге захватили технологические и финансовые компании, потеснив лидировавших ранее FMCG-гигантов. Впервые в тройку лидеров вошел оператор связи Tele2, обогнав сокративших рекламные бюджеты конкурентов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Российский посол Анатолий Антонов скоро вернется в США — Приглашенный в Москву для консультаций российский посол в США Анатолий Антонов в ближайшее время вернется в Вашингтон, сообщил ТАСС.

— Сдать образцы биометрии можно будет, не выходя из дома — "Ростелеком" планирует дать возможность самостоятельной регистрации в ЕБС через приложение "Биометрия". Это приложение было выпущено в 2018 г. Сейчас с ним могут работать только те, кто до этого сдал слепки (это снимок лица и образец голоса) в банке или МФЦ.

— Отца Ивана Жданова арестовали в связи с его деятельностью в НАО — Об аресте своего отца соратник осужденного за мошенничество по делу "Ив Роше" оппозиционного политика Алексея Навального (см. врез) директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Иван Жданов сообщил 29 марта. 66-летний Юрий Жданов был арестован по делу о превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) на два месяца. Суд по мере пресечения состоялся 27 марта, сказал Иван Жданов.

— Журналист Максим Шевченко может выдвинуться на выборы в Госдуму от бывшей партии КПСС — Общественный деятель и журналист Максим Шевченко может выдвинуться на выборы в Госдуму от Российской партии свободы и справедливости (РПСС), в которую была переименована Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС).

— Россия не одобряет насилие в Мьянме — Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия обеспокоена гибелью гражданских протестующих в Мьянме.

— Средства ФНБ будут вкладывать в золото — Минфин предложил расширить возможности вложения средств фонда национального благосостояния (ФНБ): в перечень разрешенных активов предлагается добавить золото в обезличенной форме. Соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

— Минэкономразвития перезапустит нацпроект по поддержке малого бизнеса — Минэкономразвития (МЭР) опубликовало обновленный паспорт нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

— Ждем блокировок: Росфинмониторинг заинтересовался криптовалютами — Росфинмониторинг намерен ввести дополнительный контроль за банковскими операциями, которые осуществляются с деньгами, полученными от конвертации криптовалют, заявил замглавы ведомства Герман Негляд на заседании комитета Госдумы по финансовому рынку.

— Новый глава ЦБ Турции не перечит Эрдогану — В середине марта Турция вышла из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Это реверанс в сторону консервативного электората, пишет саудовская газета Arab News.

— Интернет вещей в России ждет суверенизация — В России может быть введено требование об обязательном использовании отечественных операционных систем на устройствах интернета вещей в регулируемых сферах – это следует из комплексного плана поддержки IT-отрасли, разработанного Минцифры с участниками рынка и обсуждаемого сейчас в правительстве.

— Еврооблигации Telegram теперь может купить любой квалифицированный инвестор — В пятницу, 26 марта, квалифицированные инвесторы получили возможность торговать конвертируемыми еврооблигациями Telegram на Санкт-Петербургской бирже. Номинал ценной бумаги составляет $1000, доходность к погашению ожидается на уровне 6,3–7%.

— В России бум облачного видеонаблюдения — В 2020 г. по сравнению с 2018 г. количество ОВН-камер в России в корпоративном и госсекторах удвоилось, достигнув 350 000 единиц, а доходы от их продаж и обслуживания увеличились на 45% до 3,2 млрд руб., подсчитало агентство Telecom Daily (TD).

— Capital Group планирует построить в Москве технопарки на 200 000 кв. м — Девелопер Capital Group намерен построить в Москве несколько крупных технопарков или офисно-производственных комплексов, рассказали два консультанта, работавших с ним. Другие подробности им не известны.

— В Москве появятся трамваи нового типа — Конкурс на поставку для Москвы и обслуживание 90 односекционных низкопольных трамваев Торговый дом СТМ ("дочка" группы "Синара" бизнесмена Дмитрия Пумпянского) выиграл еще в октябре 2020 г. Стоимость контракта составляет 11 млрд руб.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Первоклассная история — С 1 апреля во всех российских школах стартует запись в первый класс. Изменились сроки приема, расширился список льготников, приказы о зачислении будут издаваться по-новому. Теперь первоклашка гарантированно сможет попасть в ту же школу, где уже учатся его братья и сестры.

— Долгие газопроводы — Стоимость подключения частного дома к газоснабжению сильно отличается в разных регионах страны и даже в соседних городах. Это показали данные проведенного ОНФ мониторинга проблем, связанных с подключением жилья к газоснабжению. Почему так происходит, разбиралась "РГ".

— Пост выборный — Центризбирком в понедельник собрался на первое заседание в новом составе и избрал первых лиц. Председатель комиссии Элла Памфилова и ее заместитель Николай Булаев сохранили посты, секретарем ЦИК стала Наталья Бударина.

— Скорость без понятия — В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях не прописано, что такое средняя скорость. Хотя на необходимости обозначить в законе это понятие настаивает и Госавтоинспекция, и защитники прав автомобилистов. Почему же так непросто зафиксировать данный термин.

— Уравнение бедности — Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил выплачивать пособия не только семьям с детьми, а рассчитывать их исходя из общего дохода семьи. Около 20% людей с низкими доходами в 2014-2018 годах вообще не получали какой-либо поддержки.

— Услышали призыв — "РГ" публикует указ президента РФ о призыве граждан на военную службу. Согласно этому документу, с апреля до середины июля в армию отправятся 134 тысячи 650 новобранцев. Срок призывной службы, как и прежде, составляет 12 месяцев.

— Облачный документ — В прошлом году в восьми регионах РФ в пилотном режиме ввели электронный родовой сертификат. Полностью заменить бумажную версию в стране он может к концу следующего года. Для этого нужно, чтобы все медучреждения были подключены к электронному документообороту, сообщили в Минздраве.

— Подошло пополнение — Совет директоров Нового банка развития (НБР) БРИКС одобрил предоставление России кредита на 1 млрд долларов для финансирования дополнительных выплат врачам, медсестрам и младшему медперсоналу, которые были заняты на передовой борьбы с COVID.

— Правила этого лета — Заполняемость детских лагерей пересмотрят в сторону увеличения. Туристический кешбэк распространят на учащихся. Разработчики технологий искусственного интеллекта получат господдержку. Такие поручения дал на совещании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

— Волны — 100 лет назад, в марте 1921 г., проходил Х съезд РКП(б), который принял два важнейших решения: о замене продразверстки продналогом и о запрете фракций (де-факто — любой оппозиции) в партии. Первое — отвинчивало гайки в экономике, второе — завинчивало их в политике. Это очевидное противоречие на самом деле имело "диалектический смысл".

— По системе "все исключено" — Российские туристы смогут с 1 апреля приезжать на Кипр без карантина, если докажут отсутствие коронавируса. Минздрав страны официально перевел Россию в "красную группу", где находятся еще 32 страны.

— Режим согласия — Минцифры разработало поправки в закон о персональных данных. В частности, ведомство планирует обязать операторов связи запрашивать согласие абонентов на продажу персональных данных.

— Налоговая овощебаза — Минфин с ФНС подготовили поправки, благодаря которым продавцам на розничных рынках будет сложнее уходить от налогов. Согласно им, торговать без кассы смогут только те, кто продает товары собственного производства и максимум на пяти квадратных метрах.

— Весенний вечер в Гаграх — Перевозки по "единому билету" в летний сезон стартуют с 30 апреля. Первым откроются маршруты в Абхазию. Кроме того, планируется запустить эту систему для поездок в Крым и на Алтай. Правительство приняло постановление о выделении субсидий.

— Работа без очереди — В России создадут единую базу цифровых профилей иностранцев, пребывающих в стране. Каждый профиль будет содержать информацию о правовом статусе человека, его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе, сообщили в МВД России.

— Компенсация онлайн — Процедура подачи заявления на материальную помощь для тех, чье имущество пострадало в результате ЧС, станет доступна в электронном виде, через портал госуслуг. При этом сохранится и прежний способ — личное обращение в комиссию или другой орган, уполномоченный на выполнение этой задачи.

— Бот в помощь — В России все популярнее становится фудшеринг — бесплатная раздача излишков продуктов. Этому посвящены и сайты, и сообщества в соцсетях. Сейчас найти нужный набор продуктов стало еще проще — для этого появились чат-боты в Telegram.

— Грузоподъемные средства — Контейнеровоз Ever Given, перегородивший Суэцкий канал, наконец сняли с мели, но в понедельник днем один из важнейших транзитных путей из Азии в Европу все еще не был разблокирован. Как показал инцидент, Россия могла бы больше зарабатывать на транзите грузов, считают эксперты.

— Григорьев стал мэром Якутска — Победу одержал 35-летний представитель "Единой России" Евгений Григорьев, до момента подведения итогов исполнявший обязанности главы городской администрации.

— Несносные стены — Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал важное разъяснение всем нижестоящим судам: запрещено сносить старые сараи из-за их несоответствия современным требованиям. Советские постройки защищены временем, так как закон не имеет обратной силы.

— Памяти редактора — На 75-м году жизни скончалась генеральный директор — главный редактор журнала "Мурзилка", заслуженный работник культуры РФ Татьяна Филипповна Андросенко. Более З0 лет Татьяна Филипповна руководила журналом "Мурзилка" — символом детства, легендой отечественной журналистики.

— Популярная механика — Российские вузы изменяют структуру специальностей под потребности рынка труда. Больше всего вакансий с хорошими зарплатами сейчас в инженерной отрасли, и для обучения таким профессиям в наступающем учебном году число бюджетных мест возрастет на 10-20%.

— Умеющим ждать — Чтобы отметить заслуги жен военных моряков, в преддверии 115-й годовщины подводного флота России командование подводных сил Северного флота учредило медаль "Заслуженная жена подводника", которая имеет статус негосударственной памятной награды.

— Правда о правах — 44 087 обращений поступило к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой в 2020 году. Это рекордный показатель за 5 лет ее работы омбудсменом. 1910 из полученных омбудсменом обращений — коллективные.

— Снимок ценою в жизнь — Следственный комитет опубликовал номер телефона, на который попросил звонить всем, кто знает Никиту Лебедева. Этот мужчина в интернете предлагал детям совершать действия, опасные для их жизни.

— Карантин превыше всего — В магазин — с результатом ПЦР-теста. Погулять в парке — в маске. Концерты под запретом. Жители Германии рассказали "РГ", как выдерживают все эти месяцы, пока власти вводят, отменяют и снова вводят карантины.

— Кристина дирижирует движением — В центр Рима спустя год вернулись регулировщики уличного движения, которые по праву считаются одним из символов Вечного города. Их ряды впервые пополнила прекрасная дама, 43-летняя Кристина Корбуччи.

— 120 фунтов за тест — Британские власти намерены до августа продлить запрет на зарубежные поездки для жителей страны. Об этом сообщает The Sunday Times. Официальный Лондон предупреждает: планировать отпуск за границей на лето слишком рано.

— Люди новые, грабли старые — Несмотря на смену администрации США, Вашингтон не отказался от подчеркнуто конфронтационного курса в отношении Китая и идет по пути наращивания политико-экономического и информационно-технологического давления на Пекин.

— Алименты в наследство — Верховный суд РФ пересмотрел итоги спора из-за наследства гражданина, который при жизни сильно задолжал по алиментам. Изначально нижестоящие инстанции встали на сторону женщины, требовавший неустойку по невыплаченным алиментам с бывшей свекрови.

— Соседи просят огня — Суд в Вологодской области обязал жительницу Белозерского района топить печь в холодное время. Таков ее долг перед соседями.

— Накладные услуги — Новый законопроект, рассматриваемый в правительстве, детально прописывает список условий, какие ни один продавец не вправе навязывать клиенту. Соответствующие поправки предлагается внести в pакон "О защите прав потребителей".

— Кому "пятерка"?— Во всех регионах России для учителей вводится профессиональный экзамен — независимая оценка квалификации. Он проверяет знание предмета и методики, "цифровые" и другие навыки. Для системы образования это совершенно новый инструмент.

— Внимание, вы в эфире! — Интервью в YouTube, информканалы в "Телеграме" и даже "Клабхаусе"… Школьники — финалисты олимпиады "Ломоносов" по журналистике — не только смогли на всю страну рассказать о новых трендах в профессии. Они получили шанс поступить в МГУ по льготе.

— Время карьеры — Для студентов и выпускников вузов и колледжей, которые хотят попасть на престижную стажировку в одну из ведущих российских компаний, открыта регистрация на участие в конкурсе "Золотая стажировка" всероссийской акции "Время карьеры". Заявки можно подавать на сайте проекта до 19 апреля.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— "Защитить себя и близких": зачем россияне прививаются от коронавируса — В России продолжается массовая вакцинация от коронавируса. Только в Москве прививки сделали более 700 тыс. человек. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, каждый день процедуру проходят 10—15 тыс. человек. В первую очередь врачи советуют прививаться людям старше 65 лет, а также пациентам с сахарным диабетом, ожирением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые относятся к группам риска и тяжелее всего переносят заболевание.

— Маленький сюрприз: как найти в организме забытый врачом предмет — Жительница Челябинска много лет жила с марлевой салфеткой в легком, забытой во время операции. Все это время ее мучили боли и одышка. Инородное тело в организме удалось обнаружить только в 2018 году благодаря компьютерной томографии.

— Одна сатана: за давнее убийство в Подмосковье задержаны ревнивые супруги — Двойное убийство 17-летней давности удалось раскрыть подмосковным оперативникам МВД. Задержаны супруги, пошедшие на кровавое преступление из ревности и почти два десятилетия скрывавшиеся под чужими именами.

— Выдержанные меры: как россияне пережили год пандемии — Год назад, 30 марта 2020 года, в России стартовала первая неделя, объявленная президентом Владимиром Путиным нерабочей в связи с эпидемией коронавируса. Выходные должны были продлиться до 5 апреля, но закончились лишь 12 мая. Общественная и экономическая жизнь замерла на более долгий срок: только летом в столице и регионах постепенно начали возобновлять работу рестораны, фитнес-клубы, кинотеатры и другие развлекательные заведения.

— Кибернашествие: хищения денег со счетов россиян выросли на треть — В России по итогам января 2021-го количество краж с банковских счетов граждан выросло почти на треть по сравнению с прошлым годом и достигло 12 тыс. Это следует из данных Генеральной прокуратуры, которые проанализировали "Известия".

— Беззаботица: каждый пятый готов уволиться при наличии базового дохода — 19% россиян прекратили бы работать, будь у них базовый доход, не связанный с зарплатой. Об этом говорится в опросе НПФ Сбербанка, "Сбер Управление Активами" и портала "Рамблер".

— Сыграли на таре: в отрасли предупредили о подорожании молока из-за экосбора — Молоко может подорожать на 10–15% из-за экосбора, считают в отрасли. С 1 января 2022 года правительство начнет требовать от производителей утилизировать всю упаковку, а те, кто не выполнит норматив, будут платить экосбор по двойному тарифу.

— Фуры-муры: бизнес заявил о дефиците грузоперевозчиков — Бизнес предупредил о дефиците грузоперевозчиков. Он произошел на фоне роста спроса на доставку по стране на 56%. Такую тенденцию зафиксировали на бирже автомобильных грузоперевозок Ati.su. Ситуация может привести к росту цен на товары народного потребления, считает бизнес.

— Расставить проценты: в ряде банков подорожали ипотечные кредиты — Банки начали повышение ставок по ипотечным займам, рассказали "Известиям" в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру", информацию подтвердили в опрошенных кредитных организациях из топ-50. В частности, проценты на жилищную ссуду и программу рефинансирования выросли в четырех региональных банках.

— Расчет окончен: Чижов обвинил ЕС в нежелании помогать Сирии при Асаде — Евросоюз не заинтересован в возвращении беженцев в Сирию и в постконфликтном восстановлении страны до тех пор, пока у власти находится Башар Асад. Об этом "Известиям" заявил постпред РФ в Брюсселе Владимир Чижов.

— Оставайтесь на линии: почему Байден игнорирует Зеленского — Президент Украины Владимир Зеленский уже два месяца ждет звонка американского коллеги Джо Байдена. В Вашингтоне обещают, что переговоры вот-вот состоятся, но промедление уже вызвало брожение в Киеве. Оппоненты Зеленского считают, что тот лишился американского доверия.

— СOVIDное дежавю: после 65 повторно заразиться может каждый второй — Иммунная защита от повторного заражения у переболевших коронавирусом старше 65 лет составляет 47,1%, а у людей, не достигших этого возраста, — 78,8%. К такому выводу пришли ученые из Дании после анализа результатов более 10 млн ПЦР-тестов. В этой стране на коронавирус проверили уже почти 70% населения.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— В аптеках понравилось больше, чем в больницах — Врачи, которые работали в стационарах с заболевшими, получили весьма высокие оценки от россиян, однако труд работников аптек в борьбе с пандемией опрошенные оценили еще выше, показало исследование НИУ ВШЭ.

— Доходы и услуги все еще на больничном — Год назад Кремль ввел беспрецедентную в истории России меру — нерабочие дни. Карантин продлился до 11 мая 2020 года, ударив по доходам и занятости граждан. РБК изучил, как менялись в кризис основные индикаторы уровня жизни россиян.

— Простая несостоятельность улыбнулась лишь каждому седьмому — В России появились первые гражданебанкроты, получившие этот статус по новому механизму без суда. До завершения процедуры, по данным "Федресурса", дошли 14,5% первых заявителей. Всего на банкротство подали менее 10 тыс. россиян.

— Медный компромисс Владимира Потанина и Олега Дерипаски — После выделения Быстринского проекта из "Норникеля" UC RUSAL продаст причитающуюся ему долю (14%) Владимиру Потанину за $570 млн. На похожую сумму Rusal недосчитается дивидендов от "Норникеля" из-за выплаты штрафа за аварию.

— ВТБ разработал для риск-весов ESG-диету — Госбанк предложил снизить нормативные рисктребования к инвестированию и кредитованию проектов с ESG-статусом. В России пока немного компаний, готовых брать на себя риски за экологию и качество управления.

— Крабовые галочки — аукционы, на которых впервые за много лет были разыграны квоты на вылов краба, не сделали промысел более конкурентным. Новых игроков на торгах почти не было, стоимость лотов была занижена в десятки раз, констатирует Счетная палата.

— Год видеопотех — Игровой рынок в России в прошлом году вырос на 35% и составил 163,4 млрд руб. Однако большинство игроков по-прежнему предпочитают не платить за игры, и основную долю доходов российские разработчики получают за рубежом.