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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Россиянам жмут педали — Продавцам велосипедов не хватает товара — Потепление заставило россиян вспомнить о начале велосезона, и выяснилось, что с ним могут возникнуть проблемы. Из-за ажиотажного спроса и простоя некоторых заводов в 2020 году в сочетании с сохраняющимися задержками поставок комплектующих у продавцов импортных велосипедов не хватает до 70% ассортимента по ряду марок, а сроки поставок сдвинулись на квартал.

— Губернаторам обещана реструктуризация — Выданные в пандемию кредиты центра можно будет вернуть позже — Правительство готово рассмотреть возможность реструктуризации бюджетных кредитов, выданных в 2020 году регионам на борьбу с последствиями пандемии на общую сумму в 223 млрд руб.

— Синьоры в Италии склонны к измене — Двух российских дипломатов выдворяют из Рима после шпионского скандала с морским офицером — Отношения между РФ и Италией — одной из наиболее дружелюбно настроенных по отношению к Москве стран ЕС — оказались омрачены шпионским скандалом.

— Активный горожанин — Пользователи "Активного гражданина" смогут следить онлайн за работой дворников — Мэрия хочет оснастить сервис "Активный гражданин" системой "Чистый город". Для этого объявлен тендер стоимостью 251,9 млн руб.

— Направление в цифровой санаторий — ВШЭ и РАНХиГС составили реестр задач постковидного госуправления — РАНХиГС и ВШЭ опубликовали в годовщину начала локдаунов доклады об уроках пандемии COVID-19 для госуправления.

— Торговле подняли процент — ВТО улучшила ожидания по восстановительному росту — Мировая торговля восстанавливается быстрее, чем ожидалось ранее, — после спада в 2020 году на 5,3% в этом году рост ее физических объемов может составить 8%, говорится в обновленном прогнозе Всемирной торговой организации (ВТО).

— Инвестиционные ожидания не бьются с реальностью — Мониторинг конъюнктуры — Центр конъюнктурных исследований ВШЭ опубликовал результаты исследования инвестактивности промпредприятий в 2020-м и планы на 2021 год.

— Максим Шевченко положил партбилет на другой стол — Журналист может возглавить "многовекторную и гибридную" партию — Российская партия свободы и справедливости (РПСС), еще недавно называвшаяся КПСС, пойдет на выборы в Госдуму под предводительством журналиста Максима Шевченко.

— Онлайн-выборы просятся за границу — Москва предложит создать отдельный округ для электронного голосования россиян за рубежом — Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве планирует направить в администрацию президента (АП), парламент и МИД предложение создать единый электронный избирательный округ для проживающих за рубежом россиян, чтобы не допустить на выборах в Госдуму дисбаланса голосов в одномандатных округах.

— В коронавирусе нашлась угроза демократии — Близкие к власти эксперты вступились за права европейцев — Близкий к администрации президента институт ЭИСИ опубликовал доклад, посвященный нарушению прав и свобод в европейских странах на фоне пандемии.

— Растрата нашла героев — Алексея Хотина судят по многолюдному обвинению — В Замоскворецком райсуде Москвы, по данным "Ъ", стартовал процесс по резонансному уголовному делу о растрате 23 млрд руб. в ПАО "Банк "Югра"", совершенной его экс-владельцем Алексеем Хотиным при участии трех других финансистов.

— Обнальщики рвутся на свободу — Теневые финансисты посчитали, что пересидели свои сроки за решеткой — Как стало известно "Ъ", двое осужденных по громкому уголовному делу о хищении 3,2 млрд руб. у Промышленного сберегательного банка (ПСБ) пытаются досрочно выйти на свободу.

— Доля пропала в ходе деревообработки — Супругов обвиняют в том, что они сделали компаньона банкротом — В Тушинском суде столицы началось рассмотрение уголовного дела руководителей и совладельцев одного из крупнейших российских производителей краски и средств деревообработки — ГК "Сенеж".

— Не жалеют, не зовут, не плачут — Правозащитники жалуются в ЕСПЧ, что им мешают разговаривать с заключенными — Российские правозащитники пожаловались в Европейский суд по правам человека на запрет доступа общественных наблюдателей к информации о предполагаемых пытках в СИЗО.

— Водители выходят на улицу — С 1 апреля вступают в силу новые правила экзаменов в ГИБДД — Действовавший в России более 20 лет формат экзаменов на права уходит в прошлое: вместо "площадки" и "города" кандидатам в водители предстоит сдать единый практический экзамен.

— Депутаты банят домогательства — В Госдуме разрабатывают защиту от онлайн-насилия — Зампред комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский предложил ввести судебный запрет на киберсталкинг — навязчивое и доставляющее дискомфорт преследование людей в интернете.

— Ближний Восток готовят к заключительному акту — Россия надеется начать хельсинкский процесс вдали от Европы — Россия мечтает о хельсинкской системе безопасности для Ближнего Востока, надеясь, что в этом регионе диалог пойдет конструктивнее, чем в Европе.

— Александр Лукашенко облачается в новую реформу — Основной закон Белоруссии переписывают под сильного президента — Конституционная комиссия Белоруссии намерена в июле завершить работу над проектом обновленного основного закона, следует из опубликованного 31 марта графика заседаний.

— Арктическим ТЭС начислят северные — Электростанциям в экстремальной климатической зоне помогут рублем — Правительство готовится помочь ТЭС в арктической зоне РФ. По данным "Ъ", губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов попросил улучшить экономику станций из-за высоких эксплуатационных затрат в экстремальном климате.

— Государство строит многопортальную систему — Общение с гражданами перетекает в интернет — Россияне в 2020 году более чем в два раза чаще обращались к государственным интернет-сервисам, чем в 2019 году, подсчитали в Ngenix.

— Этот бесплатный, бесплатный "Мир" — Как НСПК зарабатывает на пополнении карт — Как выяснил "Ъ", карты платежной системы "Мир" можно бесплатно пополнять в банкоматах любых банков.

— Акции разворачивают доходом к инвесторам — ЦБ предлагает не облагать налогом дивиденды по бумагам, находящимся на ИИС — ЦБ готов избавить дивидендные выплаты российских компаний от налогообложения в случае инвестирования в их акции физических лиц через механизм индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).

— Брокерам подтягивают резервы — ЦБ борется за устойчивость профучастников — На фоне роста числа розничных инвесторов на фондовом рынке Банк России собирается усилить требования к устойчивости брокерских компаний.

— Минфин сыграл на ставке — Доходности ОФЗ с постоянным купоном доросли до госбанков — Перерыв в размещении ОФЗ привел к тому, что на фоне небольшой коррекции в доходности Минфин привлек рекордный в этом году объем средств — 355 млрд руб.

— Депортация олимпийских масштабов — Андрей Бокарев предложил редевелопмент Большого порта Санкт-Петербург — Президент "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев выступил с проектом редевелопмента территории Большого порта Санкт-Петербург стоимостью 400 млрд руб.

— Вертикаль леса — Лесоустройство идет на федеральный уровень — Правительство уже в апреле может внести в Госдуму законопроект о передаче лесоустройства на федеральный уровень.

— Отступать некуда, позади цена — Элитная московская недвижимость безвозвратно подорожала — Сокращение активности девелоперов вместе с возросшим покупательским спросом со стороны обеспеченных россиян привели к росту стоимости элитных новостроек в Москве на 12%.

— На креветку настроили сети — Сын Рашида Нургалиева заинтересовался рыболовным бизнесом — Рашид Нургалиев, сын заместителя секретаря Совета безопасности и экс-руководителя МВД Рашида Нургалиева, заинтересовался рыболовным бизнесом.

— Логистика оправляется от кризиса — Рынок может вырасти до 1,3 трлн рублей к 2025 году — Рынок грузовой автологистики, текущий объем которого оценивается на уровне 1 трлн руб., будет расти на 5–6% в год, ожидают в ВЭБ.РФ.

— Исходящим и входящим не дают хода — Операторы против передачи данных о звонках абонентов Роскомнадзору — Операторы связи выступили против передачи данных о звонках, их длительности и местоположении абонентов Роскомнадзору.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Компьютеры подорожали минимум на 20% за год — Ритейлеры прогнозируют рост цен во всех категориях электроники — Рост цен на компьютеры за последние 12 месяцев составил как минимум 20%, причем только в I квартале 2021 г. – на 10–12%, рассказали "Ведомостям" продавцы электроники.

— Дипломатический тупик в Донбассе пугает обострением военных действий — Но пока происходит лишь имитация обострения — Вечером 30 марта президент России Владимир Путин, его французский коллега Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили по видеоконференцсвязи ряд вопросов, включая ситуацию на Украине.

— Интервью Виктора Мохова Ксении Собчак поставило вопрос об этических границах в СМИ — Эту границу должна устанавливать сама отрасль, считают эксперты — Общественная дискуссия о том, стоит ли давать публичное слово насильникам, убийцам и другим обвиненным в тяжких преступлениях, неизбежно вылилась в обсуждение вопроса об этических границах свободы слова и СМИ.

— Внесение журналиста в список СМИ-иноагентов подтверждено в суде — Это первое решение в отношении такого лица — Замоскворецкий суд Москвы 31 марта признал законным решение о включении карельского журналиста Сергея Маркелова в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иноагента.

— Кремлевские эксперты считают, что пандемия привела к масштабному нарушению прав человека в Европе — Правозащитники говорят, что ситуация в России нисколько не лучше — Европейские страны за год с момента начала пандемии COVID-19 нарушили 22 из 30 статей Всеобщей декларации прав человека.

— Россиянам стали меньше платить по решениям ЕСПЧ в 2020 году — Сумма выплат сократилась в два с половиной раза — За 2020 г. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил гражданам России компенсации на сумму более 11,4 млн евро (больше всего присудили румынам – 37,5 млн евро.).

— Алексей Кудрин рассказал о долговых пирамидах регионов — Бесконечное наращивание заимствований приведет к тому, что отдавать долги будет нечем — Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду, 31 марта, поручил подготовить в течение двух недель параметры поддержки регионов.

— Три региона готовятся запустить торги квотами на выброс углерода — Первой экспериментальной площадкой станет Сахалин — В апреле Госдума планирует рассмотреть законопроект "Об ограничении выбросов парниковых газов на территории России", который предусматривает проведение в российских регионах экспериментов по организации торгов квотами на выброс углерода.

— Какой урок Archegos преподал фондовому рынку — Кто пострадал от действий семейного офиса Билла Хвана, кроме него самого — В минувшую пятницу игроки фондового рынка пытались разгадать загадку, почему Goldman Sachs и Morgan Stanley начали массовую продажу активов – акций почти на $20 млрд за один день (данные Bloomberg).

— Газохимический завод в Усть-Луге построят немцы — Российский подрядчик завышал стоимость работ — "Русхимальянс" намерен снизить примерно вдвое стоимость контракта по созданию газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Усть-Луге, сообщили "Ведомостям" источники, знакомые с планами компании.

— Ипотеке в этом году не хватит платежеспособных заемщиков — Темпы прироста просроченной задолженности по ней во втором полугодии могут достигнуть 12–15% — В этом году ипотека не дотянет до рекордов прошлого – помешают завершение льготной госпрограммы, рост ключевой ставки ЦБ и снижение покупательной способности населения.

— Крупные пивовары предложили Минфину рецепт специального пива — Их более мелкие конкуренты с этим не согласны — Ассоциация производителей пива (АПП; в нее входят AB InBev Efes, "Балтика", Heineken) обратилась в Минфин с предложением откорректировать в новом техническом регламенте для стран ЕАЭС "О безопасности алкогольной продукции" понятие "пиво специальное", которое введено там в дополнение к обычному пиву.

— Агротуризм в России развивается вне закона — Что мешает быстрому развитию сельских и природных территорий — В разрабатываемый с 2019 г. национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" отдельным блоком будет включен агрономический туризм (агротуризм).

— Morgan Stanley: фонды ответственного инвестирования покоряют рынок — Их количество за прошлый год выросло в 3,5 раза, суммарные активы – до $153 млрд — Климатическая повестка добралась до инвестиционного рынка. "Все более востребованными становятся инвестфонды с ценными бумагами тех компаний, которые заботятся об экологии и работают на благо общества", – констатирует международный инвестбанк Morgan Stanley в своем новом отчете.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Поворот — на права — 1 апреля вступает в силу новый порядок выдачи водительских удостоверений — Вместо трех экзаменов на права кандидатам в водители теперь нужно сдавать два. В ряде случаев водительское удостоверение не выдадут, если водитель был лишен прав. С 1 апреля вступают в силу новые правила приема экзаменов на права, а также выдачи удостоверений.

— Летят перелетные планы — Авиасообщение с миром возобновляется, но путешествовать пока дорого и почти некуда — Россия с 1 апреля возобновила регулярное авиасообщение еще с шестью странами. Но туристы смогут поехать только в некоторые из них.

— Заправские нефтяники — Вырастут ли цены на бензин в апреле из-за сделки ОПЕК+ — Итоги очередной встречи министров стран, участвующих в сделке ОПЕК+, которая пройдет 1 апреля, могут повлиять не только на нефтяные котировки, но и на непростую ситуацию с ценами на автомобильное топливо в нашей стране.

— "Сферум" вместо Zoom — Российские школы подключат к отечественной видеоплатформе — Не пропустить урок, даже если болеешь и сидишь дома? Пообщаться с учителями и одноклассниками в чатах? Провести онлайн-педсовет и онлайн-родительское собрание? Все это и не только доступно для школ в российской платформе "Сферум": это и видео, и чаты, и доступ проверенному образовательному контенту.

— СМИ у двери — Начинается кампания на второе полугодие 2021 года — С 1 апреля "Почта России" открывает подписку на более 5400 периодических печатных издания на второе полугодие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами она предоставляет подписчикам 30% скидку на 1800 газет и журналов.

— Взяли в работу — Владимир Путин поручил восстановить рынок труда до показателей 2019 года — К концу года нужно восстановить допандемийный уровень занятости. Об этом заявил президент Владимир Путин на церемонии подписания генерального соглашения между профсоюзами, объединениями работодателей и правительством на 2021-2023 годы.

— Навстречу Посланию — Владимир Путин обсудил с правительством новые меры финансовой поддержки регионов — Экономика России восстанавливается, но доходы ряда регионов пока нестабильны, заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду.

— Учить — не вредно — Одобрен закон о просветительской деятельности — Совет Федерации будет внимательно следить за исполнением поправок в закон об образовании, которыми вводится понятие просветительской деятельности и устанавливаются общие требования к ее ведению.

— Ставка на максимум — Михаил Мишустин расширил меры поддержки безработных — Упрощенный порядок регистрации безработных будет действовать до 31 июля, постановил премьер-министр Михаил Мишустин. Решения по дальнейшей дистанционной работе центров занятости регионы должны принимать на основании эпидемиологической обстановки и специфики местных рынков труда.

— Вакцина и Донбасс — Лидеры России, Франции и ФРГ обсудили "Спутник V", Украину и отношения с ЕС — Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон во вторник вечером провели переговоры в формате видеоконференции.

— Штатное списание — Реформа госаппарата: сокращено более 31 тысячи должностей — Результатом административной реформы, проводившейся в последние три месяца, стало уменьшение почти на 10 процентов численности госаппарата, подвел итог работе вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

— Доходы от всходов — На селе создается 42 тысячи рабочих мест — Средняя зарплата в сельском хозяйства достигла 30 тыс. рублей, увеличившись с 2018 года на 4 тыс. рублей. А по программе комплексного развития сельских территорий было создано 15 тысяч новых рабочих мест. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на "правительственном часе" в Совете Федерации.

— Возврату не подлежит — КС РФ приравнял премии военнослужащих-контрактников к зарплате — Конституционный суд РФ запретил взыскивать с военных-контрактников выплаченные им суммы премии, даже если их начисление было произведено с ошибкой.

— Не Суэцем единым — Россия сделает Севморпуть стандартным маршрутом для перевозок товаров — Россия намерена снизить стоимость перевозки грузов по Северному морскому пути (СМП), чтобы этот маршрут мог конкурировать с Суэцким каналом. Об этом заявил вице-премьер Юрий Трутнев после совещания, посвященного развитию СМП.

— Стрелял на поражение — В доме погибшего подозреваемого, который 9 часов обстреливал силовиков, нашли целый арсенал оружия — 31 марта в Сети появились фотографии из коттеджа, который во вторник в течение почти 9 часов рьяно "оборонял" от силовиков 61-летний Владимир Барданов.

— Для массы антитела — В России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 для животных — Первую в мире вакцину от коронавируса для животных, которую зарегистрировала Россия, теоретически можно ставить и сельскохозяйственным животным. Об этом "Российской газете" рассказали в Россельхознадзоре.

— Котята не плачут — Предлагается штрафовать хозяев, выбросивших домашних животных на улицу — Сенатор Александр Башкин предлагает заставить платить бездушных хозяев, оставивших без крова своих домашних питомцев.

— С марша — в оборону — Военные России и Беларуси проводят совместное учение — 31 марта на переговорах в Москве начальник Генштаба России Валерий Герасимов и его белорусский коллега Виктор Гулевич говорили о наращивании взаимодействия военных ведомств и укреплении обороноспособности двух стран.

— Жалобный клик — Создан особый портал для жалоб бизнеса на силовиков — Специальный электронный ресурс в интернете помогает предпринимателям донести все свои жалобы до самого высокого руководства правоохранительных органов.

— Достойная смена — Смягчены ограничения в работе детских летних лагерей — Этим летом дети смогут снова отправиться отдыхать в летние лагеря. Роспотребнадзор смягчил требования к их работе. Они смогут увеличить загрузку и принять детей из других регионов. Фактически выпущенный ведомством документ дал старт подготовке к летней оздоровительной кампании.

— Ближний "Валдай" — О чем говорил глава МИД Сергей Лавров на десятой Ближневосточной конференции в Москве — Россия стремится примирить интересы разных сторон на Ближнем Востоке, исходя из того, что в силу географических факторов этот регион не утратит "колоссального геополитического значения" даже после постепенного перехода человечества к безуглеродной экономике.

— Остров невезения — Власти Сицилии подтасовали статистику — Главный чиновник в сфере здравоохранения на Сицилии Руджеро Рацца был вынужден подать в отставку на фоне скандального расследования, которое вывело на чистую воду региональные власти.

— Рада объявила распродажу — Украинский парламент поговорил о войне и приватизации — Верховная рада Украины в середине недели ненадолго вышла из карантина, чтобы в очередной раз обругать Россию, обсудить причины появления надписи "лох" на здании президентской администрации, продолжить распродажу родины по бросовым ценам и принять новый закон о призыве, превращающий страну в военную диктатуру.

— Бизнес на асфальте — В Литве предприниматели торгуют на тротуарах — Представители малого бизнеса в Литве стали торговать на улицах, чтобы не умереть с голоду. Каждый день на самых оживленных улицах литовских городов можно увидеть бизнесменов, продающих одежду, обувь, постельное белье и другие непродовольственные товары.

— Старый Свет на распутье — Что стоит за разговорами о "Европе разных скоростей" — На вопросы нашего обозревателя отвечает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

— Взлетная полоса уходит за город — Иркутский аэропорт могут перенести за городскую черту после 2025 года — Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и глава Росавиации Александр Нерадько во вторник и среду облетели несколько аэропортов региона — как крупные, так и небольшие, регионального значения — и обсудили наиболее острые вопросы развития авиации Приангарья.

— Предполетный укол — Пункт вакцинации от коронавируса открылся в аэропорту Екатеринбурга — Сделать прививку от коронавируса перед полетом можно теперь в аэропорту Кольцово. Воздушная гавань Екатеринбурга стала первым региональным аэропортом России, где открылся пункт вакцинации.

— Заехали в Анды — Продажи УАЗ "Патриот" начинаются в Чили — Ульяновские внедорожники продолжают завоевывать рынки разных стран. Южная Америка — привычное направление для торговой экспансии УАЗа. Теперь продажа модели "Патриот" с автоматической коробкой передач стартует на территории Чили.

— Алло, Василий! — На Дону напрямую "звонят" губернатору — Жители Ростовской области испытали новый способ обращения к властям. Они размещают в соцсетях имитацию телефонного разговора с губернатором Василием Голубевым, в котором просят разобраться с проблемами в их городе или поселке.

— Рыбка в тренде — В Петербурге корюшку продают по полторы тысячи рублей — На питерских уличных развалах появились первые в этом году торговцы корюшкой. Цена за килограмм кусается — от полутора тысяч рублей. Если повезет, то можно сторговаться за 1200.

— Ясли с бонусом — Малыши смогут ходить в детский сад бесплатно — Дополнительные льготы для многодетных семей ввели в Еврейской автономной области. Теперь родителям полностью компенсируют оплату за детсад. На эти цели регион потратит более 2,5 миллиона рублей.

— Парни из нашего городка — В Нагорном Карабахе открыт военный городок российских миротворцев — Корреспондент "Российской газеты" побывал в Нагорном Карабахе — в новом военном городке, который возвели для наших миротворцев в кратчайшие сроки.

— Засада 30 дней — Как решить проблему поражения в правах "двойных" граждан — Форум переселенческих организаций бьет тревогу: в стране растет число пораженных в трудовых правах новых россиян — бывших соотечественников.

— Городу и миру — В РИО представили письма поляков сталинградцам — В доме Российского исторического общества (РИО) представили сборник "Городу и миру. Коллекция польских писем в фондах Музея-заповедника "Сталинградская битва".

— Не простые фигуранты — СК отправил дело отца и сына Арашуковых прокурору — Центральный аппарат Следственного комитета РФ объявил, что завершил расследование и отправил в прокуратуру тома резонансного уголовного дела, по которому проходят 20 фигурантов, в том числе бывший сенатор Рауф Арашуков, его отец — бывший советник генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Сойное выступление: постные продукты в 2021-м стали популярнее на 26% — Мода на заменители мяса и молока не поможет ни духовному росту, ни фигуре, ни здоровью, считают эксперты — В этом году с начала Великого поста россияне стали на 26% чаще покупать продукты растительного происхождения, чем в аналогичный период 2020-го.

— Февральская эволюция: выручка бизнеса превысила допандемийный уровень — Обороты компаний выросли в 71 регионе России — Российский бизнес не только вернулся к допандемийным показателям выручки, но и начал зарабатывать больше, чем до кризиса. Обороты компаний — как малых, так и крупных — в январе-феврале 2021 года составили 34,7 трлн рублей, что на 10% превышает показатель аналогичного периода 2020-го.

— Грабители-процентщики: как не стать жертвой мисселинга — Банки злоупотребляют "легальным мошенничеством" — Нередко россияне приходят в банки открыть вклад, а уходят оттуда с полисом ИЖС — весьма непрозрачным финансовым продуктом. В результате появляется риск не только не получить доход, но и потерять деньги.

— На дне: за год в ЕС нарушили все положения декларации прав человека — Политики опасаются, что кризис демократии в регионе грозит стать затяжным — Западные страны за год борьбы с пандемией нарушили все 28 положений Всеобщей декларации прав человека. К такому выводу пришли авторы доклада "Новая нормальность.

— Заброшенный лагерь: каким будет детский отдых — Основные потери в отрасли ожидаются к концу сезона — Роспотребнадзор смягчил ограничения для детских лагерей, введенные в прошлым году — он разрешил отдыхать в других регионах и увеличил наполняемость отрядов.

— Песок не сыплется: заводы приостановили продажи сахара — Производители ждут субсидию за реализацию продукции по фиксированной цене с 1 апреля — Производители сахара в последних числах марта приостановили его продажи торговым сетям, рассказали источники "Известий" на рынке. По их словам, заводы также не подтверждают объемы будущих поставок.

— Ломать да строить: в России предложили разрешить сносить не несущие стены — Идею концептуально поддержали в Минстрое — В России предложили разрешить сносить не несущие стены без согласования с надзорными органами в случае, если перепланировка не несет ущерба для других жильцов и самого здания. Такую инициативу риелторы направили властям.

— Смех и не только: юмор положительно влияет на иммунитет, сосуды и легкие — Ученые выяснили, как с помощью эмоций можно улучшить состояние здоровья пожилых людей и онкобольных — Ученые из Турции показали, что смехотерапия способна снизить уровень депрессии среди пожилых, а специалисты из Южнокорейского университета Ча выявили благотворное влияние смеха на больных гинекологическим раком.

— Белорусский маневр: Минск нарастил экспорт топлива в РФ в 10 раз — Поставки из соседнего государства могли бы сгладить рост цен на заправках — Белоруссия в прошлом году резко нарастила поставки топлива в Россию. Ввоз в страну легких нефтяных дистиллятов (в эту категорию входит преимущественно бензин) увеличился в 10 раз по сравнению с 2019-м.

— Внести свой вклад: объему депозитов граждан в 2021-м спрогнозировали рост — На это повлияют восстановление экономики, повышение ключевой ставки и замедление инфляции — Портфель вкладов физлиц в нынешнем году вырастет на 3–5% после оттока в 1,7 трлн рублей в 2020-м. Таковы результаты консенсус-прогноза "Известий", в котором приняли участие аналитики 20 финансовых институтов и рейтинговых агентств.

— Гриб — ок: в плесени нашли вещества, убивающие SARS-CoV-2 — С помощью изученных соединений можно остановить способность возбудителя коронавируса к питанию и размножению — В плесневых грибах рода Aspergillus содержатся вещества, способные останавливать размножение и функционирование SARS-CoV-2, установили российские ученые совместно с зарубежными коллегами.

— Твой долг — тюрьма: коллекторам светит до 12 лет за выбивание денег — В УК появится статья за незаконный возврат кредита с применением насилия и угроз — "Черным коллекторам" грозят тюремным заключением на срок до 12 лет — в Уголовном кодексе появится новая статья за незаконную деятельность в сфере возврата просроченной задолженности физлиц.

— На полном курьезе: как СМИ дурачили общественность 1 апреля — "Известия" вспомнили самые запоминающиеся первоапрельские шутки — В далеком 1938 году один американский радиоведущий излишне натуралистично подошел к изложению в эфире произведения Герберта Уэллса "Война миров", и в США началась массовая паника — люди поверили, что Марс атакует Америку.

— Невольная борьба: почему Зеленский объявил войну Конституционному суду — Президент Украины уволил главу КС, тот обжаловал решение — Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Конституционного суда (КС) Александра Тупицкого.

— "Тяжелее COVID-19 переносят мужчины" — Главный реабилитолог Минздрава РФ Галина Иванова — о том, что 70% пациентов, выписанных из ковидных госпиталей, ждет долгое восстановление.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Страсть к оружию сожгла стрелка дотла — РБК выяснил подробности инцидента в Вешках — Осада коттеджа в подмосковных Вешках длилась около десяти часов. Когда силовики наконец ее завершили, они обнаружили в доме полноценный арсенал, а на территории — домашний зоопарк. Все об обстоятельствах этого дела — в материале РБК.

— Капитан с двойным дном — как на отношениях Москвы и Рима скажется шпионский скандал — Шпионский скандал в Италии привел к высылке двух сотрудников российского диппредставительства.

— "Честный знак" получил доходный барьер — Минпромторг сформулировал условия введения обязательной маркировки — Маркировать новые товары будут, если только их подорожание из-за этого не превысит прогнозируемого роста доходов населения в ближайшие шесть лет, а доходы государства и бизнеса будут выше затрат от нанесения обязательных кодов.

— Карантин как стимулятор эффективности — Эксперты Mckinsey оценили глобальный потенциал роста производительности после пандемии — Ряд мировых компаний-"суперзвезд" в пандемию смогли перейти на новые бизнес-модели.

— Портозамещение — Совладелец "Трансмашхолдинга" Андрей Бокарев предложил застроить жильем морскую гавань Санкт-Петербурга — Совладелец "Трансмашхолдинга" с партнерами предложил перевести Большой порт Петербурга в Усть-Лугу, а на его месте построить жилой район, оценив проект в 440 млрд руб. Профильные ведомства готовят свои позиции по этому вопросу.

— Обвинительный договор — Чем опасны для работодателя постоянно неудовлетворенные собой сотрудники — Намеренно взращивая в подчиненных ощущение, что они не справляются, руководитель рискует потерять хороших специалистов, пусть даже некоторое время они и будут выкладываться на все сто.

— Брокеров приравняют к банкам досрочно — ЦБ ужесточает требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг — ЦБ уже в этом году — с октября — обяжет брокеров создавать резервы и рассчитывать нормативы достаточности капитала.