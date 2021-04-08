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Рыболовецкий траулер загорелся в Охотском море
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Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море; по предварительным данным, угрозы затопления судна нет, сообщил РИА Новости... ПРАЙМ, 08.04.2021
россия, транспорт, судно, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море; по предварительным данным, угрозы затопления судна нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Горящий траулер находится в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана, происходит горение в трюмах судна", — сказал собеседник агентства.
По его словам, численность экипажа траулера превышает 80 человек. Информация о пострадавших пока не поступала, угрозы затопления траулера нет.
По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.