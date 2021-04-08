МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Рыболовецкий траулер, на борту которого находятся более 80 человек, загорелся в Охотском море; по предварительным данным, угрозы затопления судна нет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Горящий траулер находится в Охотском море примерно в 200 километрах от Магадана, происходит горение в трюмах судна", — сказал собеседник агентства. Российский рынок акций повысился по индексам

По его словам, численность экипажа траулера превышает 80 человек. Информация о пострадавших пока не поступала, угрозы затопления траулера нет.

По предварительной информации, судно приписано к порту Находка.