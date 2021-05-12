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В ЕС назвали сроки восстановления туризма
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Бизнес-туризм в Евросоюзе может не восстановиться полностью от нынешнего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, сказал в интервью РИА Новости глава... ПРАЙМ, 12.05.2021
закрытие границ, пандемия, бизнес, ес, туризм, туризм, бизнес, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БРЮССЕЛЬ, 12 мая — ПРАЙМ. Бизнес-туризм в Евросоюзе может не восстановиться полностью от нынешнего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс.
Отвечая на вопрос, оставит ли кризис глубокие "шрамы" на туристической сфере Евросоюза, которые будут видны более длительное время, он сказал: "Я не считаю, что шрам — это правильная метафора. Но мы можем увидеть фундаментальные изменения во многом, что является движущей силой сферы туризма".
Он отметил, что бизнес в условиях локдаунов научился выживать без личных встреч.
"Я думаю, что восстановление значительных объемов бизнес-трафика займет более длительное время. Есть сомнение в том, восстановится ли он когда-либо в принципе. Это не означает, что не будет встреч. Я думаю, они будут. Но я не думаю, что будет такая же необходимость во встречах. Однако это не шрам, это лишь изменение ситуации", — сказал он.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.