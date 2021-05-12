БРЮССЕЛЬ, 12 мая — ПРАЙМ. Бизнес-туризм в Евросоюзе может не восстановиться полностью от нынешнего кризиса, вызванного борьбой с распространением коронавируса, сказал в интервью РИА Новости глава Европейской ассоциации по туризму ETOA Том Дженкинс. Туроператоры рассказали о датах открытия рейсов в Египет

Отвечая на вопрос, оставит ли кризис глубокие "шрамы" на туристической сфере Евросоюза, которые будут видны более длительное время, он сказал: "Я не считаю, что шрам — это правильная метафора. Но мы можем увидеть фундаментальные изменения во многом, что является движущей силой сферы туризма".

Он отметил, что бизнес в условиях локдаунов научился выживать без личных встреч.

"Я думаю, что восстановление значительных объемов бизнес-трафика займет более длительное время. Есть сомнение в том, восстановится ли он когда-либо в принципе. Это не означает, что не будет встреч. Я думаю, они будут. Но я не думаю, что будет такая же необходимость во встречах. Однако это не шрам, это лишь изменение ситуации", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.