МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российский военно-морской флот (ВМФ) представляет реальную угрозу, поскольку может противостоять США и НАТО, даже несмотря на численное неравенство кораблей. Такое мнение выразил в своей статье для The National Interest обозреватель Крис Осборн. Блинкен: в интересах США приостановить санкции против Nord Stream 2 AG

Автор публикации отметил, у России только один авианосец и менее трети от числа стоящих на вооружении США эсминцев. Из-за этого кажется, что ВМФ России не представляет серьезной угрозы для военно-морских сил США и НАТО в Черном море, однако это не совсем так, подчеркнул Осборн.

Россия проводит работы по расширению своего присутствия и усилению огневой мощи на Черном море, бросая таким образом вызов Западу. И этот процесс, подчеркнул журналист, протекает уже несколько лет. В 2020 году Черноморский флот России получил семь новых боевых кораблей, столько же в 2021 году.

"Если Россия увеличивает число новых боевых кораблей, то что это за боевые корабли? Самое главное, какие виды оружия, радаров и датчиков они могут использовать? Ответы на эти вопросы, скорее всего, раскроют истинные масштабы растущей угрозы", — написал Осборн.

Несмотря на сравнительно небольшие размеры российского флота, ВМФ России представляет "реальную угрозу" для "многочисленного и высокотехнологичного" флота США, даже с учетом значительной поддержки со стороны союзников по НАТО, считает журналист.

Осборн также отметил, что российские корветы и катера, которых у ВМФ России насчитывается 85 и 55 штук соответственно, могут представлять угрозу в прибрежных районах Черного моря, особенно для Румынии и Болгарии. Он подчеркнул, что в случае реального конфликта американские авианосцы с глубокой осадкой не смогут действовать в некоторых районах в отличие от быстрых и маневренных мелкосидящих корветов и патрульных судов ВМФ России.