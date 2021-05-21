СМИ назвали имя самого щедрого благотворителя
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Российский бизнесмен Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") признан самым щедрым благотворителем по данным нового рейтинга богатейших людей Великобритании Rich List британской газеты Sunday Times.
Газета пишет, что только в 2020 году он и его компании направили на благотворительность 500 миллионов фунтов (706 миллионов долларов), а общая сумма пожертвований Усманова за все годы рейтинга Rich List превышает 4,2 миллиарда фунтов (5,9 миллиарда долларов). Издание добавляет, что по данным на конец 2020 года миллиардер направил на борьбу с COVID-19 в России, Узбекистане и Италии 134,2 миллиона фунтов стерлингов (190 миллионов долларов).
"Пожертвовав свыше 4,2 миллиарда фунтов лично и через свой бизнес за 20-летнюю историю рейтинга Sunday Times Giving List, 67-летний Усманов является самым щедрым филантропом из списка богатых людей Rich List, который пожертвовал более 500 миллионов фунтов стерлингов только за последний год", — написала газета.
В целом в рейтинг Rich List входят 250 богатейших людей Великобритании, из которых в текущем году 15 россиян. Так, сам Усманов расположился среди россиян выше всех — он занял шестое место, поднявшись на одну строчку в сравнении с рейтингом 2020 года, газета оценивает его состояние в 13,406 миллиарда фунтов. Восьмое место в списке Sunday Times занял Роман Абрамович (Evraz) с состоянием 12,1 миллиарда фунтов. В первой двадцатке оказались также основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман (11-е место, состояние — 10,8 миллиарда фунтов), член совета директоров LetterOne и наблюдательного совета "Альфа-Групп" Герман Хан (20-е место, 7,2 миллиарда фунтов).
На 26-м месте стоит бывший замминистра связи России Денис Свердлов с состоянием в 6,1 миллиарда фунтов. На 32-й строчке рейтинга основатели игровой студии Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы с состоянием 5,6 миллиарда фунтов, на 34-м месте расположился акционер LetterOne Holdings и активов консорциума "Альфа-Групп" Алексей Кузьмичев (5,5 миллиарда фунтов).
Гораздо ниже в рейтинге расположились создатель приложений для знакомств Badoo Андрей Андреев, жена экс-мэра Юрия Лужкова Москвы Елена Батурина и глава финтех-стартапа Revolut Николай Сторонский, а также бывший директор "Тольяттиазота" Владимир Махлай.
Возглавил список богатейших людей Великобритании Sunday Times бизнесмен и филантроп Леонард Блаватник, который за год поднялся с четвертого места на первое. Его состояние оценивается в 23 миллиарда фунтов.
https://1prime.ru/News/20210521/833721291.html