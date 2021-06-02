МОСКВА, 2 июня — ПРАЙМ. Отсутствие торговых отношений с Россией со стороны Украины стало катастрофой для экономики последней. Такого мнения придерживается депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий политика во время его выступления в парламенте. Украина продолжит борьбу с "Северным потоком 2", заявили в "Нафтогазе"

"Мы прекратили торговлю с Россией и странами СНГ и потеряли десятки миллиардов долларов и ничем это не компенсировали. Единственное, что хорошо получается у нас — это ругаться с соседями", — отметил он.

Рабинович добавил, что основная цель Украины на сегодняшний день — развитие торговых отношений и внешней политики. По словам депутата, вся эта ситуация плохо сказывается на покупательной способности украинцев.