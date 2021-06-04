МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов охарактеризовал как "странные" дискуссии о жадности предпринимателей: по его мнению, "желание большего — двигатель прогресса". Об этом сообщает РИА Новости. Греф считает несправедливыми обвинения бизнеса в "нахлобучивании"

В ходе делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме он сказал, что "когда мы слышим дискуссии о жадности предпринимателей, мне кажется, это несколько странно. Вообще, мы, наверное, хотим, чтоб предприниматели были жадными".

"Я вообще осмелюсь утверждать, что все сидящие в этом зале в той или иной степени жадные, если мы понимаем под этим словом желание иметь больше, — отметил Мордашов. — И это очень хорошо, потому что, по моему мнению, это как раз двигатель прогресса. Трудно представить себе предпринимателя, который не хочет больше, как, впрочем, наверное, и министра или заместителя председателя правительства. Это хорошо — хотеть большего".

Он подчеркнул, что "если люди в рамках законов, не нарушая правил, которые установлены, хотят больше и делают больше что-то в этом направлении, обвинять их в этом… странно".

Напомним, что в понедельник первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства — не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.