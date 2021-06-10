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2021
https://1prime.ru/News/20210610/833901120.html
Суд оштрафовал Telegram и Facebook на 27 миллионов рублей
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Telegram и Facebook оштрафовали за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. О каких именно постах... ПРАЙМ, 10.06.2021
telegram, facebook, штраф, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Telegram и Facebook оштрафовали за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук.
О каких именно постах идет речь, не уточняется, но в последнее время это касается публикаций, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста.
Решение вынес мировой судья судебного участка № 422. В отношении Facebook рассматривались четыре протокола. Общая сумма штрафа составила 17 миллионов рублей: под одному протоколу — три миллиона, по другому — четыре миллиона и по двум (о неудалении призывов к экстремизму) — по пять миллионов.
Согласно действующему законодательству, интернет-платформы обязаны ограничивать доступ к запрещенной информации после получения уведомления от Роскомнадзора. Если они этого не сделают, им грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, а при повторном нарушении — до одной десятой годовой выручки.