МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. Telegram и Facebook оштрафовали за неудаление запрещенного контента. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского суда Москвы Зульфия Гуринчук. Facebook расширит возможности для перехода на удаленную работу

О каких именно постах идет речь, не уточняется, но в последнее время это касается публикаций, где людей агитировали идти на несогласованные акции протеста.

Решение вынес мировой судья судебного участка № 422. В отношении Facebook рассматривались четыре протокола. Общая сумма штрафа составила 17 миллионов рублей: под одному протоколу — три миллиона, по другому — четыре миллиона и по двум (о неудалении призывов к экстремизму) — по пять миллионов.

Согласно действующему законодательству, интернет-платформы обязаны ограничивать доступ к запрещенной информации после получения уведомления от Роскомнадзора. Если они этого не сделают, им грозит штраф от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, а при повторном нарушении — до одной десятой годовой выручки.