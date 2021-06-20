МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. "Щит" от коронавируса в российской столице появится только при соблюдении москвичами ряда условий. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1", как передает "Газета.ру".

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы большое число горожан вакцинировались в короткий срок и соблюдали противоэпидемические меры на транспорте, в торговле, в общественных местах. Эти шаги не позволят вирусу дальше распространяться. Названо главное условие для формирования антиковидного "щита" в Москве

"Никто ничего нового не придумал: надо, во-первых, максимально быстро прививаться, в любом случае это самая надежная защита. Даже если [вакцинированный] человек заболевает, большинство заболевает нетяжело, а большинство вообще не заболевает", — рассказал глава города.

Помимо этого, Собянин отметил, что возраст заболевших COVID-19 в Москве сильно снизился. Так, среди пациентов "очень много молодых людей до 40 лет, такого не было никогда", добавил он.

19 июня Москва обновила антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом — за сутки заболели 9120 человек. В мэрии города сообщили, что за две недели в столице в два раза выросло число повторных случаев COVID-19.