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В США решили не давать возможности Китаю доминировать в мире
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США и Франция сходятся во взглядах по вопросу растущей роли Китая. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на интервью государственного секретаря США Энтони Блинкена для The New... ПРАЙМ, 26.06.2021
китай, сша, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. США и Франция сходятся во взглядах по вопросу растущей роли Китая. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на интервью государственного секретаря США Энтони Блинкена для The New York Times после его встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.
По мнению политика, в свете таких вызовов, как пандемия COVID-19 и рост влияния Китая, страны должны действовать сообща. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Париж полны решимости не позволять Китаю играть доминирующую роль в мире, поскольку такой поворот событий был бы "совершенно не либеральным".
"У США нет задачи "сдержать Китай" или "попытаться отбросить его назад", но есть стремление сохранить существующий порядок вещей. В противном случае в мире будет царить хаос, который практически всегда ведет к конфликту, или китайское господство", объяснил Блинкен.