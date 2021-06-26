МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. США и Франция сходятся во взглядах по вопросу растущей роли Китая. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на интервью государственного секретаря США Энтони Блинкена для The New York Times после его встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном. Эксперт рассказала, что будет с долларом и инфляцией в США

По мнению политика, в свете таких вызовов, как пандемия COVID-19 и рост влияния Китая, страны должны действовать сообща. Однако он подчеркнул, что Вашингтон и Париж полны решимости не позволять Китаю играть доминирующую роль в мире, поскольку такой поворот событий был бы "совершенно не либеральным".

"У США нет задачи "сдержать Китай" или "попытаться отбросить его назад", но есть стремление сохранить существующий порядок вещей. В противном случае в мире будет царить хаос, который практически всегда ведет к конфликту, или китайское господство", объяснил Блинкен.