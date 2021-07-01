МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ВОЗ рекомендует минимизировать использование гормональных препаратов и антибиотиков для легких и средних случаев тяжести COVID-19, чтобы не подхватить грибковую инфекцию, которая связана с "черной плесенью". Об этом заявила РИА Новости представитель организации в РФ Мелита Вуйнович.

Вуйнович пояснила, что некоторые из грибковых инфекций, обнаруженных у пациентов с COVID-19 в Индии, могут быть связаны с дрожжами, а другие — с плесенью. В свою очередь, плесень может вызывать такие инфекции, как мукормикоз ("черный грибок") и аспергиллез (вызванный другим типом грибка). В Подмосковье пообещали постараться не вводить QR-коды на транспорт

"Эти дрожжи и плесень обычно присутствуют в окружающей среде, но поражают людей с ослабленной иммунной системой, таких как люди с диабетом или другими хроническими заболеваниями, больных раком или тех, кто длительное время принимал определенные лекарства, и конечно, COVID-19 тоже ослабляет иммунитет", — говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"В этой связи ВОЗ рекомендует свести к минимуму несоразмерное использование кортикостероидов и антибиотиков для легких случаев и случаев средней тяжести. В клинических руководствах ВОЗ подчеркивается, что кортикостероиды спасают жизнь, но в тяжелых случаях. Массовое ненужное использование кортикостероидов может быть риском для любой из грибковых инфекций", — подчеркнула Вуйнович.

Также известно, что биомедицинское оборудование, в частности вентиляторы, могут представлять риск, отметила она, поэтому их следует тщательно очищать и дезинфицировать.

Если у пациента диагностированы грибковые инфекции, его нужно лечить противогрибковыми препаратами, пояснила Вуйнович.

"Важно подчеркнуть, что с учетом готовности медицинской системы в России и высоких стандартов гигиены и дезинфекции этот риск под контролем", — резюмировала она.

Мукормикоз, или "черная плесень" — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Заболевание может развиться у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок проникает в кожу через порез, царапину или ожог. Наибольшую опасность заболевание представляет для больных диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности коронавирусом.