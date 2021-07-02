МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Российская промышленность менее уязвима перед хакерами, чем американская, потому что компании в РФ не дают развернуться IT-технологиям у себя на производстве, заявил в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.

"Российский менталитет такой, что многие предприятия не дают развернуться IT-технологиям у себя на производстве. Они боятся подключать оборудование к сети. Тогда как в Штатах очень многие промышленные предприятия уже в сети, чтобы более эффективно управлять производством. И их взламывают. И поэтому они гораздо уязвимее, но при этом они более продвинутые, более эффективно управляют производством", — отметил бизнесмен.

А в России как раз наоборот: производство более безопасно, но консервативно, закрыто, в нем не используются все преимущества новых технологий, указал Касперский. Он подчеркнул, что именно поэтому компания создала решение, которое позволяет в безопасном режиме выводить оборудование в сеть, чтобы пользоваться выгодами цифрового столетия. Эксперт назвал срок, за который легче всего разбогатеть

"Лаборатория Касперского" разработала решения для умных и подключаемых систем на основе собственной операционной системы KasperskyOS.

Полное интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10:00 мск.