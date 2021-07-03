МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. В проект оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (1 октября 2021 года — 30 сентября 2022 года), который подготовили в палате представителей, не были включены новые санкции против России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ об утверждении текста комитета по ассигнованиям палаты представителей в Twitter. Сам черновик проекта опубликован в базе данных конгресса. В документе содержится запрет на сотрудничество с "Рособоронэкспортом", однако эта компания давно находится под американскими санкциями.

Отмечается, что пока проект бюджета Пентагона на следующий финансовый год одобрен лишь одним из подкомитетов комитета по ассигнованиям палаты представителей США, который занимается оборонными делами. 13 июля документ будет рассмотрен комитетом по ассигнованиям в целом, сообщает издание Politico. Потом законопроект будет обсуждаться в комитете по вооруженным силам палаты представителей, после чего будет вынесен на голосование палаты. Назван способ для "Газпрома" ускорить запуск "Северного потока-2"

РБК напоминает, что в последние годы конгрессмены часто включали рестрикции против России в оборонный бюджет. Так, антироссйиские ограничения содержатся в оборонном бюджете США на текущий финансовый год, оканчивающийся 30 сентября. В документе были прописаны новые ограничения в отношении проекта "Северный поток-2". Рестрикции были введены в отношении компаний, предоставляющих страховые и сертификационные услуги, необходимые для завершения строительства трубопровода. Они коснулись и тех компаний, которые предоставляют услуги по модернизации или установке оборудования на участвующих в строительстве судах. Бюджет на текущий год был утвержден только в январе 2021 года — после того, как конгрессу удалось преодолеть вето бывшего на тот момент президентом США Дональда Трампа.

Научный сотрудник американского Института исследований внешней политики (FPRI) Максимилиан Хесс считает, что хотя включение антироссийских санкций в оборонный бюджет на 2022 финансовый год представляется менее вероятным, чем в предыдущие два года, исключать этого совсем пока нельзя. По мнению эксперта, "новые инициативы против России могут быть включены в сенатскую версию оборонного бюджета — например, с подачи таких республиканцев, как сенатор Тед Круз, который критикует президента Джо Байдена". В свое время Круз обвинял Байдена в том, что тот прилагает недостаточно усилий, чтобы заблокировать строительство "Северного потока-2". "Нужно посмотреть, что произойдет на следующих стадиях [подготовки бюджета] в сенате, а потом в рамках переговоров двух палат конгресса. Круз может выступить с какими-то предложениями [по санкциям против России], но его недолюбливают его же соратники по Республкианской партии, а поэтому его предложения могут и провалиться", — отметил Хесс.

Антироссйиские инициативы действительно все еще могут попасть в текст оборонного бюджета на 2022 финансовый год — только на более поздней стадии его проработки, согласен бывший старший советник Управления по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) Брайан О'Тул. "До принятия бюджета еще много времени, и конгрессмены постоянно предлагают всевозможные поправки", — сказал он РБК.