МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне "AAA", прогноз — негативный, говорится в сообщении агентства. Экономист рассказал, что будет с рублем уже осенью

"Негативный прогноз по рейтингу отражает текущие риски для государственных финансов и траектории долга, несмотря на улучшение прогнозов Fitch по бюджету и долгу со времени его последнего пересмотра. Динамика долга в настоящее время указывает на широкую стабилизацию коэффициента долга на уровне, при котором дальнейшее значимое увеличение может привести к понижению рейтинга", — говорится в сообщении.

Fitch сообщает, что ускорение годовой инфляции в июне до 5,4%, уровень безработицы в стране также являются важными факторами. Рубль символически снижается к доллару и евро

Агентство отмечает, что дальнейшее ухудшение динамики государственного долга, ведущее к устойчивому росту отношения государственного долга к ВВП, может привести в ухудшению рейтинга.

Fitch ожидает, что дефицит госбюджета сократится до 7% ВВП в 2022 году. Агентство также прогнозирует, что отношение долга госбюджета к ВВП несколько снизится до 121% в 2021 году на основе роста номинального ВВП.