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Fitch подтвердило рейтинг США на уровне "AAA", прогноз негативный
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Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне "AAA", прогноз — негативный, говорится в... ПРАЙМ, 14.07.2021
ввп, госдолг сша, безработица, fitch, экономика, новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровне "AAA", прогноз — негативный, говорится в сообщении агентства.
"Негативный прогноз по рейтингу отражает текущие риски для государственных финансов и траектории долга, несмотря на улучшение прогнозов Fitch по бюджету и долгу со времени его последнего пересмотра. Динамика долга в настоящее время указывает на широкую стабилизацию коэффициента долга на уровне, при котором дальнейшее значимое увеличение может привести к понижению рейтинга", — говорится в сообщении.
Fitch сообщает, что ускорение годовой инфляции в июне до 5,4%, уровень безработицы в стране также являются важными факторами.
Агентство отмечает, что дальнейшее ухудшение динамики государственного долга, ведущее к устойчивому росту отношения государственного долга к ВВП, может привести в ухудшению рейтинга.
Fitch ожидает, что дефицит госбюджета сократится до 7% ВВП в 2022 году. Агентство также прогнозирует, что отношение долга госбюджета к ВВП несколько снизится до 121% в 2021 году на основе роста номинального ВВП.