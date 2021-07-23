МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США незначительно выросли на закрытии биржи, свидетельствуют данные торгов.

На закрытии биржи промышленный индекс Dow Jones (DJIA) прибавил 0,07% и вырос до 34823,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ подрос на 0,36% — до 14684,6 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,2%, до 4367,48 пункта.

На американских фондовых рынках в четверг наблюдалась преимущественно положительная динамика на фоне сильных финансовых результатов компаний США в период отчетности. На этом фоне опасения инвесторов по поводу распространения варианта коронавируса "дельта" снижаются.