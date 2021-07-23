МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Переговоры по будущему транзита газа через Украину могут быть только коммерческими, и "Газпром" приветствовал участие представителей Германии в этой работе, так как объем транзита зависит от спроса на российский газ в Европе, причем во многом со стороны потребителей из ФРГ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Глава "Газпрома" рассказал о планах по транзиту газа через Украину

Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет.

"Тема транзита через Украину и тема "Северного потока" обсуждалась в ходе позавчерашнего разговора с канцлером Меркель. Вчера вы все ознакомились с заявлением Миллера, заявлением "Газпрома", на этот счет. "Газпром" подтвердил свою готовность транзитировать газ через территорию Украины после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находится в нормальном рабочем состоянии. И также Миллер особо акцентировал, что можно говорить об увеличении при необходимости, но для этого нужен спрос", — сказал Песков в пятницу.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер накануне заявил, что в случае новых закупок газа с транзитом через украинскую территорию компания готова даже увеличить свои транзитные обязательства выше текущих, считает участие немецких партнеров в этой работе полностью обоснованным. Аналитик рассказал, выгоден ли для "Газпрома" транзит через Украину

Песков указал, что переговоры по будущему транзита через Украину могут быть "только чисто коммерческими", так как касаются чисто экономической субстанции и экономической целесообразности.

"Вы наверняка видели, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах, потому что переговоры о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому от их спроса во многом будет зависеть объем", — отметил Песков.

Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.