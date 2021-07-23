Пресс-секретарь президента РФ Песков звявил, что транзит газа через Украину зависит от спроса в ЕС
МОСКВА, 23 июл — ПРАЙМ. Переговоры по будущему транзита газа через Украину могут быть только коммерческими, и "Газпром" приветствовал участие представителей Германии в этой работе, так как объем транзита зависит от спроса на российский газ в Европе, причем во многом со стороны потребителей из ФРГ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее США и Германия опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". США и ФРГ заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, и Берлин обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы договор между Россией и Украиной по транзиту газа был пролонгирован на 10 лет.
"Тема транзита через Украину и тема "Северного потока" обсуждалась в ходе позавчерашнего разговора с канцлером Меркель. Вчера вы все ознакомились с заявлением Миллера, заявлением "Газпрома", на этот счет. "Газпром" подтвердил свою готовность транзитировать газ через территорию Украины после 2024 года при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находится в нормальном рабочем состоянии. И также Миллер особо акцентировал, что можно говорить об увеличении при необходимости, но для этого нужен спрос", — сказал Песков в пятницу.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер накануне заявил, что в случае новых закупок газа с транзитом через украинскую территорию компания готова даже увеличить свои транзитные обязательства выше текущих, считает участие немецких партнеров в этой работе полностью обоснованным.
Песков указал, что переговоры по будущему транзита через Украину могут быть "только чисто коммерческими", так как касаются чисто экономической субстанции и экономической целесообразности.
"Вы наверняка видели, что Миллер также приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах, потому что переговоры о продолжении транзита на перспективу после 2024 года во многом связаны с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса. Потребители в Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе и поэтому от их спроса во многом будет зависеть объем", — отметил Песков.
Россия и Украина в конце 2019 года подписали пакет соглашений о продолжении транзита газа через территорию республики, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Эти договоренности обеспечили продолжение транзита после истечения предыдущего контракта.
https://1prime.ru/News/20210723/834281016.html