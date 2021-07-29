МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которые являются одной из богатейших стран мира из-за крупных запасов углеводородов и развитого туризма, тонут в собственных свалках. Государство взялось за строительство заводов по переработке накопленных отходов. Об этом сообщает Bloomberg. Перечислены страны, куда могут поехать привитые "Спутником V" россияне

В Дубае сейчас строят перерабатывающее предприятие стоимостью в 1,1 миллиарда долларов. Предполагается, что этот завод будет сжигать мусор и генерировать электроэнергию для города. Предприятие меньшего размера — первое в ОАЭ промышленного масштаба — откроют в эмирате Шарджа в 2021 году. В рамках программы по ликвидации свалок готовятся еще два проекта в городе Абу-Даби. После запуска всех рециклинговых компаний страна будет перерабатывать 60% бытовых отходов.

Для Шарджи открытие завода будет означать, что там закроют крупную свалку Bee'ah. Компания, которая занимается отходами эмирата, обещает создать на месте полигона озелененные пространства и установить солнечную электростанцию мощностью 120 мегаватт.

Страна все же может столкнуться с некоторыми проблемами в борьбе со свалками, утверждает издание. В ОАЭ есть много объектов для сортировки и переработки строительных материалов, шин и электроники, но мало предприятий, которые могут преобразовывать бытовые отходы в новые продукты. Кроме того, эксперты утверждают, что сжигание мусора препятствует образованию свалок, но при этом провоцирует дополнительные выбросы парниковых газов в атмосферу.

Разворачивание деятельности ОАЭ по рециклингу мусора спровоцированы отказом Китая от утилизации отходов, которые он свозил на свою территорию со всего мира. Кроме того, турецкие заводы по переработке пластика сталкиваются с требованиями экологических активистов прекратить импорт зарубежного сырья из-за нарушений природоохранного законодательства и масштабного загрязнения страны.