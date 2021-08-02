МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне позитива на зарубежных площадках, следует из динамики торгов. Золото дешевеет после роста на прошлой неделе

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск понедельника рос на 0,54% — до 3792,07 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1634,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек, до 73,06 рубля, курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия — 86,86 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,92%, до 74,72 доллара за баррель.

Азиатские площадки растут до 2,2%, европейские — на порядка 1%, фьючерсы на ведущие индексы США — до 0,66%.