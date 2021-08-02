2021-08-02T10:01:00+03:00
2021-08-02T10:14:59+03:00
2021-08-02T10:01:00+03:00
2021
https://1prime.ru/News/20210802/834354488.html
Российский рынок акций в начале торгов растет
Новости
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне позитива на зарубежных площадках, следует из динамики торгов. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск понедельника рос на... ПРАЙМ, 02.08.2021
торги, мосбиржа, россия, новости
https://1prime.ru/images/83399/56/833995696.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995696.jpg
https://1prime.ru/images/83399/56/833995695.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995695.jpg
https://1prime.ru/images/83399/56/833995683.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83399/56/833995683.jpg
https://1prime.ru/commodities/20210802/834353825.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам на фоне позитива на зарубежных площадках, следует из динамики торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.02 мск понедельника рос на 0,54% — до 3792,07 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,55%, до 1634,7 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 10 копеек, до 73,06 рубля, курс евро торгуется у уровня предыдущего закрытия — 86,86 рубля.
Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,92%, до 74,72 доллара за баррель.
Азиатские площадки растут до 2,2%, европейские — на порядка 1%, фьючерсы на ведущие индексы США — до 0,66%.