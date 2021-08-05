МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. При аудите Счетная палата при аудите проанализирует меры, направленные на переход к намеченному правительством снижению использования углеводородов. Об этом сообщил в Twitter председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. В России началась подготовка к будущему с низким спросом на углеводороды

"Правительство видит вызовы, которые несет энергопереход, и уже начало подготовку к низкоуглеродному будущему. Своевременный шаг. Счетная палата тоже включает компоненты перехода в свою сферу аудита", — написал он.

Напомним, что 4 августа источник РБК, близкий к правительству, рассказал о том, что кабмин намерен по распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина создать рабочие группы для адаптации экономики к глобальному энергопереходу.