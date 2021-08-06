МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Выход России из платежной системы SWIFT произойдет только в том случае, если ЕС примет жесткие санкции против страны. Об этом сообщают Vesti.ru со ссылкой на комментарий главы ВТБ Андрея Костина в интервью изданию Handelsblatt. ВТБ дал прогноз по ключевой ставке Банка России на год

Он полагает, что этого никогда не произойдет, если европейские правительства не захотят принять жесткие меры против России. "Но пока таких планов нет даже у США. Они предпочли бы отрезать нас от долларовой системы и ввести вторичные санкции против европейских банков, чтобы помешать им работать с нами", — отметил Костин.

Глава ВТБ подчеркнул, что ранее введенные США ограничения на суверенный долг не стали проблемой для России. Значение международных банков для российских государственных облигаций сравнительно невелико, считает он. "Один только ВТБ владеет долей, сопоставимой с долей инвесторов из США, и при необходимости мы можем купить еще больше", — пояснил Костин.

Он выразил свою уверенность в том, что политический спор нельзя решить экономическими санкциями, а США и Россия уже находятся в состоянии новой холодной войны. "Если Запад не хочет работать с нами, мы будем работать с Китаем, Индией и странами Африки. США и Европа — это еще не весь мир", — резюмировал топ-менеджер.

Европейские страны могут сдержать Россию от агрессии, если пригрозят ей отключением от SWIFT. Пойти на такой шаг предложил ранее бывший старший советник Министерства обороны Великобритании Максимилиан Терхалле.