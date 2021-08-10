МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак

Новак прокомментировал ожидания снижения цен на топливо

"Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", — приводятся слова Новака в пресс-релизе правительства РФ.

Новак в понедельник провел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке.

 