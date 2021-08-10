МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Новак прокомментировал ожидания снижения цен на топливо

"Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", — приводятся слова Новака в пресс-релизе правительства РФ.

Новак в понедельник провел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке.