Новак: власти могут ввести запрет экспорта нефтепродуктов
Новак отметил, что правительство может ввести запрет на экспорт нефтепродуктов в случае роста цен
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Запрет на экспорт нефтепродуктов из России остается на повестке и может быть введен в случае ухудшения ситуации на топливном рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Обращаю внимание, что более кардинальные меры, такие как запрет экспорта нефтепродуктов, остаются на повестке и могут быть в любой момент применены в случае ухудшения ситуации", — приводятся слова Новака в пресс-релизе правительства РФ.
Новак в понедельник провел совещание с представителями нефтяных компаний, органов исполнительной власти, аналитиками и экспертами отрасли по ситуации на топливном рынке.
https://1prime.ru/News/20210810/834413829.html
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