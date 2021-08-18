МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия куда больше внимания, нежели страны Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание National Interest. Польша начала "войну против всех", включая США

Автор статьи Чарли Гао отмечает, что Россия унаследовала от Советского Союза тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. В частности, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях.

Помимо этого, по его мнению, российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек", а также реактивные пехотные огнеметы "Шмель", сказал журналист.

Военнослужащие НАТО, в свою очередь, реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. Кроме того, в странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием. В США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox. В то же время Россия дважды, начиная с 2000-х, проводила модернизацию этого вида вооружения, резюмировал автор.