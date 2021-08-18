МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ.   Москва уделяет вопросам защиты от биологического, химического и ядерного оружия куда больше внимания, нежели страны Североатлантического альянса. Об этом сообщает издание National Interest.

" Флаг Польши

Польша начала "войну против всех", включая США

Автор статьи Чарли Гао отмечает, что Россия унаследовала от Советского Союза тенденцию совершенствовать навыки по противостоянию таким видам вооружения. В частности, специалисты по гражданской обороне предусмотрели наличие в аптечках АИ-4 различных антибактериальных и радиозащитных средств, а также антидотов при химических отравлениях.

Помимо этого, по его мнению, российские войска РХБЗ больше реализуют свой потенциал, нежели западные страны: помимо масштабных учений, во многих соединениях каждую неделю проходят тренировки, на которых задачи выполняются с использованием средств индивидуальной защиты. Армия активно закупает вооружение в этой сфере: к примеру, тяжелые огнеметные системы "Буратино" и "Солнцепек", а также реактивные пехотные огнеметы "Шмель", сказал журналист.

Военнослужащие НАТО, в свою очередь, реже проводят подобные учения, а в лучшем случае лишь изучают средства защиты раз в месяц. Кроме того, в странах альянса катастрофически мало учебных центров по работе с химическим оружием. В США, в частности, еще в 2007 году в последний раз совершенствовали используемые ими немецкие транспортные средства РХБ разведки M93 Fox. В то же время Россия дважды, начиная с 2000-х, проводила модернизацию этого вида вооружения, резюмировал автор.