МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Читатели немецкого издания Die Zeit подняли на смех украинского президента Владимира Зеленского за его слова на саммите "Крымская платформа", посвященные началу "обратного отсчета" до возвращения Крыма в состав Украины.

Напомним, что в ходе этой встречи Зеленский объявил об "обратном отсчете времени деокупации Крыма" и пожаловался на Россию, которая, по его словам, за семь лет превратила полуостров в неблагополучную военную базу. Украина получила $2,7 миллиарда от МВФ

Читатели Die Zeit считают, что Киев предъявляет требования, "не имея ничего на руках", а Россия никогда не отдаст свой черноморский порт союзнику НАТО. Цитаты жителей Германии, раскритиковавших заявления Зеленского, опубликованы в комментариях к материалу Die Zeit в Twitter.

В частности, одного из читателей заинтересовала судьба населения Крыма. "Говоря о правах человека, как же Зеленский собирается поступить с населением Крыма после возможного возвращения? Оно теперь довольно четко относит себя к России", — обратился к украинскому президенту пользователь Bernd Schullcke.

"Требовать, не имея ничего на руках. К тому же по отношению к такой стране, как Россия. Зеленский живет в мире грез?" — предположил читатель с ником Insert C01n.

"При всем желании как это должно произойти? Россия вернет Крым? Просто так? В украинском президенте, судя по всему, вновь заговорил актер и комедиант",- отметил Zweispruch.

"Шутить он по-прежнему мастер", — едко сыронизировал Euromongo all stars.

Некоторые читатели напомнили, что в 2014 году крымчане сделали выбор, поэтому Россию нужно похвалить за шаг навстречу воле людей.