МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Число случаев коронавируса в России выросло за минувшие сутки на 17 813 до 6 918 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Инфекционист перечислила способы вернуть обоняние после COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 17 813 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 366 (7,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за время пандемии в стране зарегистрировано 6 918 965 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,26%.

Также сообщается, что за сутки в России выписаны 18 624 человека после COVID-19, за все время — 6 181 054, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 624 человека… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 181 054", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписаны 1914 пациентов, Подмосковье — 1482, Санкт-Петербурге — 1366. Минздрав отнес школьников к группе риска по тяжести COVID-19

Помимо этого, в РФ подтверждено 795 смертей с COVID-19, за все время с начала пандемии — 183 224, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В частности, в Москве зафиксировано 44 летальных случаев, в Краснодарском крае — 33, в Свердловской области — 32.

"За последние сутки подтверждено 795 смертей… За весь период по России умерло 183 224 человека", — говорится в сообщении.