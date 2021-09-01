МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 в России выросло на 18 368, до 6 937 333, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 18 368 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 260", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 6 937 333 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,27%. В Китае предположили, что коронавирус мог появиться в США раньше Уханя

Наименьший темп прироста новых случаев COVID-19 зафиксирован в Москве — 0,08%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,08%, 2. Московская область — 0,13%, 3. Республика Алтай — 0,14%", — говорится в сообщении.

Также за сутки в России выписаны 18 325 человек после COVID-19, за все время — 6 199 379, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 325 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 6 199 379", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписались 1936 человек, в Подмосковье — 1281, в Санкт-Петербурге — 1039.

За сутки в России подтверждены 790 смертей пациентов с COVID-19, за все время — 184 014. "За последние сутки подтверждено 790 смертей… За весь период по России умерло 184 014 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве — 47, Санкт-Петербурге — 34, Свердловской области — 33.