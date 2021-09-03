МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Пандемия коронавируса не пойдет на спад, пики заболеваемости все равно будут один или два раза в год. Такие сроки спада спрогнозировал врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков в своем комментарии для "Парламентской газеты".
"Если говорить про ближайшее время, то коронавирус поднимет свою голову недели через три-четыре. К середине-концу декабря ситуация должна стабилизироваться, зиму, скорее всего, перенесем более или менее нормально", — отметил Тимаков.
По его мнению, ситуация с COVID-19 весной 2022 года будет зависеть от того, насколько вирус мутирует.
Инфекционист также подчеркнул, что Россия не защищена от повторного всплеска заболеваемости из-за низкого процента вакцинации населения. "С таким показателем сложно контролировать этот процесс", — заключил он.
https://1prime.ru/News/20210903/834598138.html
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