МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Число случаев COVID-19 за сутки в России выросло на 18 341, до 7 102 625, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 18 341 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 274 (7,0%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

За все время пандемии в стране зарегистрировано 7 102 625 случаев заболевания. Темп прироста составил 0,26%.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено за сутки в Москве — 1566, Санкт-Петербурге — 1504 и Подмосковье — 585, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Эксперты решат, как совмещать прививки от гриппа и коронавируса

"Распределение по субъектам: 1. Москва 1566, 2. Санкт-Петербург 1504, 3. Московская область 585", — говорится в сообщении.

Меньше всего новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Магаданской области — 24, Чукотском АО — 15 и Ненецком АО — 12.

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Москве, он составил 0,1%, в Бурятии — 0,13% и Подмосковье — 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва — 0,1%, 2. Республика Бурятия — 0,13%, 3. Московская область — 0,14%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписан 17 121 человек после COVID-19, за все время выздоровели 6 357 272, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлении 17 121 человек… За весь период выписаны по выздоровлении по России — 6 357 272", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве выписаны 1443 пациента, Санкт-Петербурге — 1143, Иркутской области — 640.

За последние сутки в России скончались 789 пациентов с COVID-19, за все время — 191 165, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"За последние сутки подтверждено 789 смертей… За весь период по России умерло 191 165 человек", — говорится в сообщении.

В частности, в Москве скончались 48 человек, в Свердловской области — 37, в Краснодарском крае — 34.